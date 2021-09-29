Conseils de nettoyage et d'entretien pour la maison et le jardin
Selon une étude mondiale sur les pratiques de nettoyage commandée par Kärcher, le temps moyen hebdomadaire consacré par une personne au nettoyage est de 3 heures 20. Un appareil de nettoyage ou une recette maison sont souvent utilisés à cet effet. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, des conseils de bonne utilisation accélèrent le travail et dégagent du temps pour profiter des bonnes choses de la vie.
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Conseils pour lutter contre la saleté dans votre foyer
Nettoyage de la cuisine, de la salle de bains, des espaces de vie – le ménage ne se limite pas au grand nettoyage de printemps. Car, au fil du temps, la saleté s'insinue dans votre foyer: taches sur le sol, les tissus d'ameublement et les moquettes. Pollen, poussière et traces sur les vitres. Résidus alimentaires et résidus de graisse dans la cuisine. Calcaire et résidus de savon dans la salle de bains. Mais avec quelques astuces, les bons appareils de nettoyage, détergents et recettes maison, la saleté peut être éliminée rapidement et la maison retrouve propreté et hygiène.
Nettoyage de la salle de bains
La salle de bains est certainement la pièce de la maison où l'on accorde le plus d'importance à la propreté et à l'hygiène. Grâce à ces conseils, la saleté et le calcaire n'auront aucune chance de s'installer.
Nettoyage de la cuisine
La cuisine est le cœur de nombreux foyers. Son nettoyage ne doit donc pas être négligé. Grâce aux conseils suivants, votre cuisine retrouvera une hygiène irréprochable.
Nettoyage des espaces de vie
Des chambres et un salon bien entretenus contribuent de manière significative au sentiment de bien-être. Avec des conseils adaptés, la maison peut être tenue propre en permanence.
Nettoyage des vitres
Le nettoyage des vitres est l'une des tâches ménagères les moins appréciées. Ces conseils vous permettront de nettoyer vos vitres rapidement et sans laisser de traces.
Nettoyage du parquet et du stratifié
Les sols en bois, parquet ou stratifié, créent une atmosphère chaleureuse et sont assez faciles à nettoyer comparativement aux sols textiles. Nos meilleurs conseils pour un beau sol en bois.
Nettoyage des moquettes
Beaucoup de saletés s'accumulent au fil du temps, surtout dans les moquettes. Comment nettoyer au mieux une moquette et éliminer rapidement les taches les plus tenaces – aperçu.
Nettoyage du carrelage
Le carrelage est l'un des revêtements de sol les plus appréciés: il est résistant et souvent facile à nettoyer. Toutefois, quelques règles sont à respecter pour le nettoyer.
Nettoyage du PVC et du linoléum
Le PVC et le linoléum font leur grand retour dans les sols design. En principe, ces revêtements de sol sont faciles à entretenir; certaines règles sont toutefois à respecter pour les nettoyer.
Nettoyage des tissus d'ameublement
Avant même que vous ne vous en rendiez compte, miettes et taches envahissent les tissus d'ameublement. Retrouvez la propreté des tissus d'ameublement grâce aux conseils et outils suivants.
Conseils de nettoyage pour la maison et ses environs
Quand on a un jardin, il y a toujours beaucoup de choses à faire: au printemps, vous devez retirer les traces laissées par l’hiver sur la terrasse, dans l’entrée et dans les allées. En été, vous devez arroser les plantes, tondre régulièrement la pelouse, mais également tailler les haies, les arbres et les arbustes. À l’automne, vous devez préparer le jardin pour l’hiver, retirer les feuilles et entreposer le mobilier de jardin. En outre, vos véhicules méritent eux aussi un entretien régulier, que vous ayez un vélo, une moto, une voiture ou un camping-car.
Voici quelques conseils pratiques pour vous faciliter la tâche.
Nettoyer les poubelles
Avec quels produits nettoyer une poubelle en plastique? Ces conseils et astuces vous montrent comment nettoyer une poubelle!
Nettoyer sa véranda
Nombreux sont ceux qui rêvent d’avoir leur propre véranda: cependant il est nécessaire de nettoyer sa véranda de temps en temps. Voici comment faire.
Enlever la mousse
Dans les joints, les meubles de jardin & même le toit: la mousse se développe partout, notamment là où les propriétaires de jardin ne veulent pas qu’elle pousse.
Nettoyer les gouttières
Comment nettoyer une gouttière efficacement & en toute sécurité? Voici des conseils pratiques pour le nettoyage des gouttières et des tuyaux.
Nettoyer le matériel de camping
Partez avec votre famille en voyage à bord d’un camping-car! Ici, vous trouverez des conseils pour laver la vaisselle de camping, le vélo et les nombreux autres accessoires.
Nettoyer le garage
Avec le temps, la saleté s’accumule dans de nombreux garages. Avec ces conseils, il est toutefois très facile de nettoyer le garage.
Nettoyer le mobilier de jardin
Pour profiter le plus longtemps possible de ses meubles de jardin, il faut pourtant les laver et les entretenir régulièrement.
Conseils pour le bricolage
Si vous travaillez dans votre maison ou jardin, vous le savez déjà: les projets de bricolage sont souvent synonymes de saleté. Grâce à ces conseils, votre espace de travail sera de nouveau propre.
Nettoyer une terrasse en bois
Pour profiter longtemps des terrasses en bois, il est donc important de nettoyer et d’entretenir régulièrement une terrasse en bois.
Nettoyer les pavés
Les pavés se salissent également et toutes sortes de végétaux comme la mousse ou le lichen se forment sur eux. Voici quelques conseils pour les rendre propres.
Nettoyer les dalles de terrasse
Pour que cet espace extérieur reste agréable, il est essentiel de bien nettoyer les dalles de la terrasse, deux fois par an minimum.
Enlever les mauvaises herbes
Mais, contrairement aux idées reçues, la présence des mauvaises herbes peut très bien être contenue avec les bons outils. Découvrez nos conseils.
Nettoyer le barbecue
Grâce à ces conseils pratiques, l’entretien et le nettoyage des barbecues sont rapides et faciles.
Entretien du jardin
Tout savoir sur l’entretien du jardin
Si vous souhaitez profiter d’un jardin bien vert et agréable durablement, vous aurez du pain sur la planche. Voici quelques conseils d’expert pour réussir l’entretien de votre jardin.
Tondre la pelouse
Portez une attention particulière à votre pelouse, car si vous voulez qu’elle reste belle tout l’été, vous devez bien l’entretenir. Un guide pour une pelouse parfaitement tondue.
Taille des arbres
Comme toutes les plantes, les arbres et les arbustes doivent être entretenus régulièrement. Les tailler semble complexe, mais est un jeu d’enfant dès lors que vous suivez quelques conseils.
Tailler une haie
Sans connaissances préalables, l’entretien des haies et leur coupe droite peuvent littéralement tourner au désastre. En un mot: tailler sa haie nécessite quelques connaissances!
Retirer les feuilles mortes
Quand est-il nécessaire de retirer les feuilles des trottoirs et du jardin? Avec ces conseils, les propriétaires d'un jardin peuvent ramasser les feuilles de manière rapide.
Préparer son jardin pour l’hiver
À l’automne, les propriétaires d'un jardin doivent préparer leur jardin pour l’hiver. Il est alors temps de prendre des mesures pour l’entretien de la pelouse, des arbustes et des haies.
Arroser le jardin
En été, les températures grimpent. Pour le jardinier, cela est synonyme d’arrosage des fleurs et de la pelouse. Avec ces conseils, votre jardin passera la saison chaude sans problème.
Arrosage automatique
L’arrosage des plantes et de la pelouse, demande beaucoup de temps et d’énergie. Vous trouverez ci-après un aperçu des différents systèmes et du fonctionnement de l’arrosage automatique.
Nettoyage de bassin
Un bassin de jardin est certes un élément agréable à regarder, mais il nécessite un entretien régulier. Voici quelques conseils pour réussir le nettoyage de votre bassin.
Conseils de nettoyage pour des véhicules & des vélos
Entretien de la voiture
Si vous souhaitez profiter longtemps de votre voiture, vous devez en prendre soin. Tout ce qu’il faut, c’est un peu de temps, des appareils de nettoyage adaptés et de bons produits d’entretien.
Laver une voiture
La peinture est à nouveau couverte de pollen, de feuilles, de sel de déneigement ou d’insectes? Alors l’heure est venue de laver votre voiture.
Nettoyer l’intérieur d’une voiture
Pour qu’une voiture reste belle, il ne faut pas seulement laver son extérieur. L’intérieur nécessite aussi un soin particulier afin de préserver les matériaux.
Nettoyer les jantes
Pour que les jantes en aluminium conservent leur éclat & que les jantes en acier restent longtemps exemptes de rouille, il est important de les nettoyer régulièrement.
Dégivrer une voiture
Dégivrer les vitres de sa voiture, surtout tôt le matin, est une tâche longue & fastidieuse. Grâce à ces conseils, vous pourrez la réaliser rapidement & facilement.
Nettoyer un vélo
Pour profiter longtemps de son vélo, il est nécessaire de l’entretenir régulièrement. Avec le bon appareil et les accessoires adéquats, c’est facile.
Nettoyer sa moto
Avant de partir sur les pistes, il est nécessaire de nettoyer sa moto bien-aimée. Grâce à ces conseils, votre deux-roues retrouvera son éclat d’antan.
Nettoyer son camping-car
Pour beaucoup, le camping-car est l’incarnation de la liberté. Voici des conseils et des indications utiles pour apprendre à nettoyer son camping-car.
Les bases du nettoyage
Le cercle de Sinner: les bases du nettoyage
Le nettoyage dépend de 4 facteurs: le temps, la mécanique, la chimie et la température. Si vous comprenez leur interaction, vous pourrez venir à bout de tous les problèmes de nettoyage.