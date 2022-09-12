Cela permet de nettoyer en même temps le tuyau de descente et le puits de la cave

Le kit de nettoyage des gouttières et des canalisations permet également de nettoyer efficacement les tuyaux de descente et les canalisations de la maison. Les gouttières et les tuyaux de descente doivent être nettoyés au moins une fois par an pour pouvoir remplir leur fonction correctement. Il est donc conseillé de les nettoyer l’un après l’autre.

Pour débarrasser les systèmes de tuyaux de la saleté intérieure, le flexible de nettoyage est raccordé au nettoyeur haute pression et introduit ensuite petit à petit dans le tuyau. Pour cela, il faut utiliser le flexible de nettoyage de tuyaux fourni à la place du chariot. Celui-ci est à visser sur le flexible haute pression. Il possède un repère rouge et doit être enfoncé dans le flexible au moins jusqu’à ce marquage. Le pistolet haute pression peut ensuite être actionné. Le processus de nettoyage doit être stoppé dès que le repère rouge est à nouveau visible lors du retrait du tuyau. Cette étape est très importante pour se protéger des projections d’eau et du tourbillon incontrôlé du flexible haute pression. Après la mise en marche du pistolet haute pression, le nettoyage s’effectue par propulsion et le flexible est guidé manuellement. La pression élevée de l’eau permet même de dissoudre les saletés particulièrement tenaces. Pour ce faire, appuyez et relâchez le levier plusieurs fois de suite si nécessaire. Pour éviter de salir les façades et les terrasses, il est recommandé de placer un bac de récupération à l’extrémité du tuyau de descente.

De plus, les puits de caves et de lumière peuvent également être nettoyés efficacement avec un nettoyeur haute pression ou un pistolet de nettoyage. Les surfaces délicates comme les grilles en plastique des puits de lumière se nettoient efficacement et en douceur avec un pistolet de nettoyage. Si le puits de cave est en pierre massive, il peut être nettoyé sans problème avec un nettoyeur haute pression pour éliminer les couches de mousse et autres dépôts de saleté.