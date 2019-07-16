Plateforme de batterie Kärcher Battery Power
Vous n'avez pas de prise électrique extérieure? Vous ne voulez pas d'enchevêtrements de câbles dans votre jardin? Choisissez nos outils de jardinage et de nettoyage sans fil avec système de batterie interchangeable Kärcher Battery Power! Grâce à deux plateformes de batterie de 18 ou 36 volts, vous trouverez forcément l'outil adapté à vos besoins de puissance et à l'application souhaitée. Vous profitez ainsi d'une flexibilité maximale et de la qualité Kärcher éprouvée.
Kärcher Battery Universe: une puissance galactique. Des possibilités infinies.
Tout un univers de batteries performantes. La batterie Kärcher Battery Power 18 V est compatible avec tous les appareils 18 V de Kärcher. Et cela ne vaut pas seulement pour les produits Home & Garden mais aussi pour les produits Kärcher Professional. Pour une puissance encore supérieure, nous proposons la plateforme Kärcher Battery Power 36 V. Les batteries Battery Power 36 V sont, elles aussi, utilisables avec les produits Home & Garden tout comme avec les produits Professional.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.
Découvrez une technologie temps réel qui ne vous laisse jamais tomber
La technologie temps réel unique de Kärcher est extrêmement utile. Contrairement aux afficheurs à LED classiques, la batterie affiche avec précision l'état de fonctionnement et le niveau de charge.
Autonomie restante en minutes
Pendant l'utilisation, l'utilisateur peut contrôler en permanence l'autonomie restante de la batterie et savoir à la minute près à quel moment il doit la remplacer ou la recharger. L'autonomie est adaptée à l'appareil.
Affichage de la capacité de la batterie en pourcentage
La capacité de la batterie est visible en un coup d'œil.
Durée de charge restante en minutes
Pendant le processus de chargement, la durée de charge restante est indiquée sur l'afficheur. L'utilisateur sait ainsi avec précision quand il pourra reprendre le travail.
Fonctionnalités Kärcher Battery Power
Protection contre les éclaboussures, mode de stockage automatique, surveillance intelligente des cellules, gestion efficace de la température. Voici quelques fonctionnalités parmi d'autres qui font la force des batteries et plateformes de batterie Kärcher Battery Power 18 V et 36 V. Découvrez les caractéristiques et les atouts uniques de ces batteries lithium-ion hautes performances Kärcher.
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Vous préférez la puissance ou la légèreté? Kärcher propose une plateforme de batterie adaptée à vos besoins. La règle est simple: les batteries Kärcher Battery Power 36 V sont redoutables pour délivrer des performances maximales ou traiter des surfaces étendues. Les batteries 18 V sont plus légères, plus compactes et moins chères. L'avantage du système Kärcher Battery Universe: les batteries sont compatibles avec tous les appareils Kärcher de la même catégorie de tension, qu'ils appartiennent au segment Home & Garden ou Professional.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
Que ce soit le taille-haies sans fil ou l'aspirateur eau et poussières sans fil Kärcher: les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V peuvent être utilisées partout sur la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour des exigences maximales: les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V sont puissants et compatibles avec les batteries Kärcher Battery Power 36 V.
Produits compatibles avec les plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Pour l'entretien du jardin ou les appareils de nettoyage, les batteries Battery Power 18 V et 36 V sont compatibles avec tous les produits Kärcher. Découvrez les appareils Kärcher et trouvez celui qu'il vous faut pour votre batterie.
Nettoyeur moyenne pression sans fil
Il suffit de raccorder le flexible pour commencer à travailler: avec le Kärcher KHB 6 Battery innovant à batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V pour un nettoyage d'appoint rapide et polyvalent à l'extérieur de la maison – sans prise électrique.
Aspirateurs à feuilles et souffleurs de feuilles sans fil
Se lancent à l'assaut du jardin automnal. Les souffleurs de feuilles et aspirateurs à feuilles sans fil de Kärcher assurent l'ordre dans les allées et les jardins en un coup de vent.
Nettoyeurs haute pression sans fil
Le nettoyage à haute pression Kärcher habituel avec un concept d'alimentation inhabituel : une propreté sans limites avec le K 2 Battery grâce à batterie interchangeable de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power.
Aspirateurs eau et poussières à batterie
Sans fil. Sans limite. Avec les batteries interchangeables Kärcher Battery Power et les aspirateurs eau et poussières à batterie variés, vous pouvez aspirer les déchets humides et secs à tout moment – y compris dans les endroits dépourvus de prises électriques.
Tondeuses sans fil
Les tondeuses 18 V maniables sont particulièrement adaptées aux petites et moyennes pelouses. Pour les grandes pelouses, les puissantes tondeuses de 36 V sont le choix idéal.
Coupe-bordures sans fil
Les coupe-bordures sans fil Kärcher assurent une coupe nette des coins et une belle bordure de pelouse. De léger à puissant, Kärcher offre la solution adaptée à chaque domaine d'application.
Taille-haies sans fil
Idéaux pour la taille décorative précise et le rabattage des haies ou buissons. Grâce à l'entraînement par batterie, les appareils sont particulièrement silencieux, maniables et sans câble gênant.
Cisaille à gazon et à arbustes sans fil
La cisaille à gazon sans fil sert à tailler les bordures de pelouse autour de la maison, les parterres de fleurs, le potager ou la terrasse. Et avec un changement des couteaux facile, l'appareil devient une cisaille à arbustes pour la taille et le modelage des arbustes.
Tronçonneuses sans fil
Avec une tension de chaîne simple, une lubrification automatique de la chaîne et une performance de coupe puissante, les tronçonneuses sans fil de Kärcher produisent d'excellents résultats tout en garantissant une utilisation pratique.
Coupe-branches et scie d'élagage à batterie
Taillez sans difficulté même les branches difficiles d'accès. Le coupe-branches et la scie d'élagage à batterie de Kärcher vous facilitent le travail.
Désherbeur sans fil
Aucune mauvaise herbe ne résiste à notre désherbeur sans fil. Il permet une élimination superficielle de la mousse sèche et des mauvaises herbes sans effort tout en ménageant votre dos.
Aspirateur cendres et poussières sans fil
Pour aspirer confortablement les cendres avec une puissance d'aspiration durable: l'AD 2 Battery sans fil. Compatible avec la batterie interchangeable Kärcher 18 V, pour une élimination facile des cendres, avec une puissance d'aspiration durable grâce à la fonction ReBoost.
Pulvérisateur à pression sans fil
Le pulvérisateur à pression sans fil permet la pulvérisation d'un nuage d'engrais fin et uniforme sur les plantes, une lutte ciblée contre les mauvaises herbes ainsi qu'un arrosage pratique des plants – le tout sans pompage manuel pénible.
Pompe vide-fût sans fil
La pompe vide-fût sans fil permet d'utiliser la précieuse eau de pluie directement à partir de la cuve, y compris dans les jardins sans prise de courant. Ainsi, vous économisez non seulement de l'eau potable mais également de l'argent.
Nettoyeur de terrasses sans fil
Grâce à ses rouleaux rotatifs et à son alimentation en eau intégrée, le nettoyeur de terrasses sans fil vous permet de laver votre terrasse en bois de manière flexible, efficace, et sans laisser de résidus.
Injecteur/extracteur sans fil
L'association de la technologie d'injection/extraction éprouvée de Kärcher avec la plateforme de batterie Battery Power 18 V de Kärcher offre une polyvalence sans limites. Les saletés même incrustées au cœur des fibres sont délogées et éliminées efficacement en une seule opération.
Batteries et chargeurs
Vous voulez plus de puissance? Voici les chargeurs rapides et batteries qu'il vous faut, avec différentes capacités. Pour que les outils de jardinage et appareils de nettoyage du Kärcher Battery Universe débordent toujours d'énergie.
FAQ Battery Universe
Quelle est l'autonomie de la batterie? Quelles batteries sont compatibles avec quels appareils? Comment fonctionne la technologie temps réel de Kärcher? Les réponses à ces questions – et à bien d'autres – concernant les plateformes de batterie interchangeable Kärcher vous attendent ici, dans la Foire Aux Questions.
Généralités
Autonomies
Batterie recommandée (en gras)
Batterie compatible
Temps de charge
Durée de vie
Première utilisation
Charge
Stockage et entretien
Garantie, réparation et élimination
Sécurité et fiabilité
Aide en cas de dysfonctionnement
Vidéos
Conseil, service et vente
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