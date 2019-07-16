Kärcher propose 2 plateformes afin de répondre aux différentes exigences et aux différents besoins de nos clients.

La plateforme de batterie Kärcher 18 V regroupe des produits compacts et maniables pour l'entretien et le nettoyage des jardins et des surfaces de petite/de moyenne superficie telles que les surfaces dures et les revêtements textiles.

Pour les zones étendues, la plateforme de batterie Kärcher 36 V propose de puissants appareils issus de diverses catégories. Ces derniers sont notamment adaptés au jardinage, à l'entretien professionnel des espaces verts et au nettoyage dans la maison, dans les hôtels, sur les chantiers ou dans les bâtiments et établissements publics.