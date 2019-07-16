Plateforme de batterie Kärcher Battery Power

Vous n'avez pas de prise électrique extérieure? Vous ne voulez pas d'enchevêtrements de câbles dans votre jardin? Choisissez nos outils de jardinage et de nettoyage sans fil avec système de batterie interchangeable Kärcher Battery Power! Grâce à deux plateformes de batterie de 18 ou 36 volts, vous trouverez forcément l'outil adapté à vos besoins de puissance et à l'application souhaitée. Vous profitez ainsi d'une flexibilité maximale et de la qualité Kärcher éprouvée.

 

Plateforme de batterie Battery Power

Kärcher Battery Universe: une puissance galactique. Des possibilités infinies.

Tout un univers de batteries performantes. La batterie Kärcher Battery Power 18 V est compatible avec tous les appareils 18 V de Kärcher. Et cela ne vaut pas seulement pour les produits Home & Garden mais aussi pour les produits Kärcher Professional. Pour une puissance encore supérieure, nous proposons la plateforme Kärcher Battery Power 36 V. Les batteries Battery Power 36 V sont, elles aussi, utilisables avec les produits Home & Garden tout comme avec les produits Professional.

Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V

La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.

Plateforme 18 V Home & Garden

Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V

Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.

PLATEFORME 36 V HOME & GARDEN
Plateforme 18 V Professional
Plateforme 36 V Professional

Découvrez une technologie temps réel qui ne vous laisse jamais tomber

La technologie temps réel unique de Kärcher est extrêmement utile. Contrairement aux afficheurs à LED classiques, la batterie affiche avec précision l'état de fonctionnement et le niveau de charge.

Afficheur de la batterie Kärcher avec technologie temps réel

Autonomie restante en minutes

Pendant l'utilisation, l'utilisateur peut contrôler en permanence l'autonomie restante de la batterie et savoir à la minute près à quel moment il doit la remplacer ou la recharger. L'autonomie est adaptée à l'appareil.

Afficheur de la batterie Kärcher avec technologie temps réel

Affichage de la capacité de la batterie en pourcentage

La capacité de la batterie est visible en un coup d'œil.

Afficheur de la batterie Kärcher avec technologie temps réel

Durée de charge restante en minutes

Pendant le processus de chargement, la durée de charge restante est indiquée sur l'afficheur. L'utilisateur sait ainsi avec précision quand il pourra reprendre le travail.

Fonctionnalités Kärcher Battery Power

Protection contre les éclaboussures, mode de stockage automatique, surveillance intelligente des cellules, gestion efficace de la température. Voici quelques fonctionnalités parmi d'autres qui font la force des batteries et plateformes de batterie Kärcher Battery Power 18 V et 36 V. Découvrez les caractéristiques et les atouts uniques de ces batteries lithium-ion hautes performances Kärcher.

Les cellules lithium-ion hautes performances et les composants électroniques
parfaitement compatibles assurent l'efficacité hors pair des batteries Kärcher. Sans câble gênant, les outils sans fil offrent une liberté de mouvement maximale et sont toujours opérationnels. Les batteries résistent également parfaitement aux conditions d'utilisation parfois difficiles des outils de jardinage et de nettoyage. Confrontées aux éclaboussures des nettoyeurs moyenne et haute pression ou aux brefs pics de charge par exemple des tronçonneuses, les batteries Kärcher ne manquent ni de fiabilité ni de robustesse.

icon_arrow

Plateformes de batterie Kärcher Battery Power

Vous préférez la puissance ou la légèreté? Kärcher propose une plateforme de batterie adaptée à vos besoins. La règle est simple: les batteries Kärcher Battery Power 36 V sont redoutables pour délivrer des performances maximales ou traiter des surfaces étendues. Les batteries 18 V sont plus légères, plus compactes et moins chères. L'avantage du système Kärcher Battery Universe: les batteries sont compatibles avec tous les appareils Kärcher de la même catégorie de tension, qu'ils appartiennent au segment Home & Garden ou Professional.

Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V

Que ce soit le taille-haies sans fil ou l'aspirateur eau et poussières sans fil Kärcher: les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V peuvent être utilisées partout sur la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.

Plateforme 18 V Home & Garden

Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V

Pour des exigences maximales: les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V sont puissants et compatibles avec les batteries Kärcher Battery Power 36 V.

Plateforme 36 V Home & Garden

Produits compatibles avec les plateformes de batterie Kärcher Battery Power

Pour l'entretien du jardin ou les appareils de nettoyage, les batteries Battery Power 18 V et 36 V sont compatibles avec tous les produits Kärcher. Découvrez les appareils Kärcher et trouvez celui qu'il vous faut pour votre batterie.

Nettoyeur moyenne pression sans fil

Il suffit de raccorder le flexible pour commencer à travailler: avec le Kärcher KHB 6 Battery innovant à batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V pour un nettoyage d'appoint rapide et polyvalent à l'extérieur de la maison – sans prise électrique.

NETTOYEUR MOYENNE PRESSION SANS FIL

Aspirateurs à feuilles et souffleurs de feuilles sans fil

Se lancent à l'assaut du jardin automnal. Les souffleurs de feuilles et aspirateurs à feuilles sans fil de Kärcher assurent l'ordre dans les allées et les jardins en un coup de vent.

ASPIRATEURS À FEUILLES ET SOUFFLEURS DE FEUILLES SANS FIL

Nettoyeurs haute pression sans fil

Le nettoyage à haute pression Kärcher habituel avec un concept d'alimentation inhabituel : une propreté sans limites avec le K 2 Battery grâce à batterie interchangeable de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION SANS FIL

Aspirateurs eau et poussières à batterie

Sans fil. Sans limite. Avec les batteries interchangeables Kärcher Battery Power et les aspirateurs eau et poussières à batterie variés, vous pouvez aspirer les déchets humides et secs à tout moment – y compris dans les endroits dépourvus de prises électriques.

Aspirateurs eau et poussières à batterie

Tondeuses sans fil

Les tondeuses 18 V maniables sont particulièrement adaptées aux petites et moyennes pelouses. Pour les grandes pelouses, les puissantes tondeuses de 36 V sont le choix idéal.

TONDEUSES SANS FIL

Coupe-bordures sans fil

Les coupe-bordures sans fil Kärcher assurent une coupe nette des coins et une belle bordure de pelouse. De léger à puissant, Kärcher offre la solution adaptée à chaque domaine d'application.

COUPE-BORDURES SANS FIL

Taille-haies sans fil

Idéaux pour la taille décorative précise et le rabattage des haies ou buissons. Grâce à l'entraînement par batterie, les appareils sont particulièrement silencieux, maniables et sans câble gênant.

TAILLE-HAIES SANS FIL

Cisaille à gazon et à arbustes sans fil

La cisaille à gazon sans fil sert à tailler les bordures de pelouse autour de la maison, les parterres de fleurs, le potager ou la terrasse. Et avec un changement des couteaux facile, l'appareil devient une cisaille à arbustes pour la taille et le modelage des arbustes.

CISAILLE À GAZON ET À ARBUSTES SANS FIL

Tronçonneuses sans fil

Avec une tension de chaîne simple, une lubrification automatique de la chaîne et une performance de coupe puissante, les tronçonneuses sans fil de Kärcher produisent d'excellents résultats tout en garantissant une utilisation pratique.

TRONÇONNEUSES SANS FIL

Coupe-branches et scie d'élagage à batterie

Taillez sans difficulté même les branches difficiles d'accès. Le coupe-branches et la scie d'élagage à batterie de Kärcher vous facilitent le travail.

Coupe-branches et scie d'élagage à batterie

Désherbeur sans fil

Aucune mauvaise herbe ne résiste à notre désherbeur sans fil. Il permet une élimination superficielle de la mousse sèche et des mauvaises herbes sans effort tout en ménageant votre dos.

Désherbeur sans fil

Aspirateur cendres et poussières sans fil

Pour aspirer confortablement les cendres avec une puissance d'aspiration durable: l'AD 2 Battery sans fil. Compatible avec la batterie interchangeable Kärcher 18 V, pour une élimination facile des cendres, avec une puissance d'aspiration durable grâce à la fonction ReBoost.

Aspirateur cendres et poussières sans fil

Pulvérisateur à pression sans fil

Le pulvérisateur à pression sans fil permet la pulvérisation d'un nuage d'engrais fin et uniforme sur les plantes, une lutte ciblée contre les mauvaises herbes ainsi qu'un arrosage pratique des plants – le tout sans pompage manuel pénible.

Pulvérisateur à pression sans fil

Pompe vide-fût sans fil

La pompe vide-fût sans fil permet d'utiliser la précieuse eau de pluie directement à partir de la cuve, y compris dans les jardins sans prise de courant. Ainsi, vous économisez non seulement de l'eau potable mais également de l'argent.

Pompe vide-fût sans fil

Nettoyeur de terrasses sans fil

Grâce à ses rouleaux rotatifs et à son alimentation en eau intégrée, le nettoyeur de terrasses sans fil vous permet de laver votre terrasse en bois de manière flexible, efficace, et sans laisser de résidus.

Nettoyeur de terrasses sans fil

Injecteur/extracteur sans fil

L'association de la technologie d'injection/extraction éprouvée de Kärcher avec la plateforme de batterie Battery Power 18 V de Kärcher offre une polyvalence sans limites. Les saletés même incrustées au cœur des fibres sont délogées et éliminées efficacement en une seule opération.

Injecteur/extracteur sans fil

Batteries et chargeurs

Vous voulez plus de puissance? Voici les chargeurs rapides et batteries qu'il vous faut, avec différentes capacités. Pour que les outils de jardinage et appareils de nettoyage du Kärcher Battery Universe débordent toujours d'énergie.

Batteries et chargeurs

FAQ Battery Universe

Quelle est l'autonomie de la batterie? Quelles batteries sont compatibles avec quels appareils? Comment fonctionne la technologie temps réel de Kärcher? Les réponses à ces questions – et à bien d'autres – concernant les plateformes de batterie interchangeable Kärcher vous attendent ici, dans la Foire Aux Questions.

Généralités

  • Des possibilités d'utilisation variées: une batterie interchangeable peut être utilisée dans plusieurs appareils d'une plateforme de batterie. Cela permet de réaliser des économies durables et de préserver les ressources puisqu'il n'est pas nécessaire d'acheter une batterie pour chaque appareil.
  • Flexibilité et liberté de mouvement maximales: sans cordon d'alimentation encombrant. La recharge est en outre possible sans avoir à ranger l'appareil.
  • Travailler jusqu'à ce que tout soit propre: l'autonomie de la batterie peut être considérablement prolongée grâce à l'utilisation de plusieurs batteries.
  • Plus compact, plus performant et équipé des dernières fonctionnalités : nos clients bénéficient des progrès technologiques en matière de batteries et d'appareils.

Pendant l'utilisation, la technologie temps réel de Kärcher indique à l'utilisateur l'autonomie restante de l'appareil en question grâce à un afficheur intégré. Lorsqu'il est branché sur le chargeur, l'afficheur signale en outre la durée de charge restante. Si la batterie n'est ni en utilisation ni dans le chargeur, la capacité restante s'affiche sous forme de pourcentage.

Afin de garantir un calcul optimal de l'autonomie, Kärcher recommande de charger une batterie neuve à 100 % dans un premier temps puis de la décharger complètement en l'utilisant jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Cela permet à la batterie de s'ajuster et de garantir le bon fonctionnement de l'affichage de la technologie temps réel.

Battery Power:
18 V/2,5 Ah
18 V/5,0 Ah
36 V/2,5 Ah
36 V/5,0 Ah

 

Battery Power+:
18 V/3,0 Ah
36 V/6,0 Ah
36 V/7,5 Ah

Vue d'ensemble Battery Power

Kärcher propose 2 plateformes afin de répondre aux différentes exigences et aux différents besoins de nos clients.

La plateforme de batterie Kärcher 18 V regroupe des produits compacts et maniables pour l'entretien et le nettoyage des jardins et des surfaces de petite/de moyenne superficie telles que les surfaces dures et les revêtements textiles.

Pour les zones étendues, la plateforme de batterie Kärcher 36 V propose de puissants appareils issus de diverses catégories. Ces derniers sont notamment adaptés au jardinage, à l'entretien professionnel des espaces verts et au nettoyage dans la maison, dans les hôtels, sur les chantiers ou dans les bâtiments et établissements publics.

Non, cela n'est pas possible. Les batteries sont codées de sorte que les batteries de 18 V ne peuvent être utilisées que dans les appareils de 18 V, pas dans un appareil de 36 V. Il en est de même pour les batteries de 36 V et les appareils de 36 V. Certains chargeurs permettent de charger aussi bien les batteries de 18 V que celles de 36 V. Dans ce cas, vous trouverez une mention séparée correspondante.

Oui, au sein d'une seule et même catégorie de voltage, tous les appareils et toutes les batteries de Kärcher sont compatibles entre eux. Cela signifie qu'un appareil Battery Power 18 V peut également être alimenté par une batterie Battery Power+ 18 V.

FAQ compatibilité Battery Universe

Les batteries Battery Power+ sont conçues pour être utilisées dans le domaine professionnel tandis que les batteries Battery Power sont idéales pour les utilisateurs particuliers. Les deux batteries sont de couleur différente: les batteries Battery Power sont jaunes alors que les batteries Battery Power+ se présentent en coloris anthracite. Étant donné que les batteries sont en règle générale utilisées moins régulièrement chez les particuliers, les batteries Battery Power sont dotées d'un mode de stockage automatique. Cette fonction protège les cellules de la batterie contre un vieillissement rapide et augmente leur durée de vie: le mode de stockage s'active et décharge le bloc de batterie à 70 % si ce dernier n'a pas été utilisé pendant plus de 21 jours. Toutes les batteries Battery Power+ ainsi que les batteries Battery Power 36 V possèdent un revêtement Softgrip qui garantit une bonne prise en main et évite qu'elles glissent sur les surfaces lisses et inclinées. Les batteries Battery Power+ fournissent en outre des possibilités de communication avancées et des capacités plus élevées.

Non, il n'y a pas de différence technique ici. Les batteries de 20 V correspondent aux batteries de 18 V sur le plan technique et les batteries de 40 V correspondent aux batteries de 36 V sur le plan technique. Conformément à une convention entre fabricants, la plupart des fabricants se sont mis d'accord pour indiquer la tension de façon à ce qu'elle corresponde à la tension nominale des cellules. Une cellule de batterie lithium-ion courante possède une tension nominale d'env. 3,6 volts. Ainsi, une batterie avec 5 de ces cellules présente une tension nominale de 18 volts ; pour une batterie avec 10 de ces cellules, ce sont donc 36 volts. 20 V et 40 V sont de ce fait des valeurs qui ne servent qu'à des fins de marketing.

Un voltage plus élevé signifie que l'appareil est également plus performant. Selon l'utilisation en question, cela peut présenter un avantage, mais il n'est pas possible d'affirmer de façon générale qu'un voltage plus élevé est toujours mieux. Pour les appareils à batterie, il y a, en effet, d'autres paramètres pertinents en plus de la tension, notamment l'autonomie et le poids de l'appareil (avec la batterie). Par conséquent, la capacité ou l'énergie en wattheures (Wh), qui résulte de la tension en volts multipliée par la capacité en Ah, doit aussi systématiquement être prise en compte. Les appareils de 18 V et de 36 V de Kärcher sont parfaitement adaptés aux différents domaines d'utilisation et aux besoins individuels des clients.

Autonomies

Batterie recommandée (en gras)

Batterie compatible

LMO 18-33 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 12 min/125 m²
  • Battery Power 18/50: max. 24 min/250 m²
  • Battery Power+ 18/30: max. 14 min/150 m²

LMO 18-36 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 12 min/175 m²
  • Battery Power 18/50: max. 24 min/350 m²
  • Battery Power+ 18/30: max. 14 min/210 m²

LMO 36-40 Battery

  • Battery Power 36/25: max. 15 min/275 m²
  • Battery Power 36/50: max. 30 min/550 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 36 min/660 m²

LMO 36-46 Battery

  • Battery Power 36/25: max. 15 min/325 m²
  • Battery Power 36/50: max. 30 min/650 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 36 min/780 m²

LM 530/36 Bp

  • Battery Power 36/50: max. 30 min/375 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 40 min/450 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 55 min/550 m²

WD 1 Compact Battery

  • Battery Power 18/25: max. 10 min
  • Battery Power 18/50: max. 20 min
  • Battery Power+ 18/30: max. 12 min

AD 2 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 12 min
  • Battery Power 18/50: max. 25 min
  • Battery Power+ 18/30: max. 15 min

HV 1/1 Bp Fs

  • Battery Power 18/25: max. 35 min/100 m²
  • Battery Power+ 18/30: max. 42 min/120 m²

WD 3 Battery et WD 3 Battery Premium

  • Battery Power 36/25: max. 15 min/70 m²
  • Battery Power 36/50: max. 30 min/140 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 36 min/168 m²

T 9/1 Bp

  • Battery Power 36/50: max. 42 min/100 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 51 min/120 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 64 min/150 m²

NT 22/1 Ap Bp L

  • Battery Power 36/50: max. 20 min/100 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 24 min/120 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 31 min/150 m²

BVL 5/1 Bp

  • Battery Power 36/50: max. 42 min/100 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 51 min/120 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 64 min/150 m²

CVS 65/1 BP

  • Battery Power 36/50: max. 40 min/1 200 m²/h
  • Battery Power+ 36/60: max. 48 min/1 440 m²/h
  • Battery Power+ 36/75: max. 60 min/1 800 m²/h

KHB 6 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 12 min
  • Battery Power 18/50: max. 24 min
  • Battery Power+ 18/30: max. 14 min

K 2 Battery

  • Battery Power 36/50: max. 14 min
  • Battery Power+ 36/60: max. 16 min 

HD 4/11 C Bp Pack Plus

  • Battery Power 36/50: max. 20 min
  • Battery Power+ 36/60: max. 24 min
  • Battery Power+ 36/75: max. 30 min

WRE 18-55

  • Battery Power 18/25: max. 15 min/15 m²
  • Battery Power 18/50: max. 30 min/30 m²
  • Battery Power+ 18/30: max. 18 min/18 m²

LTR 18-25 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 30 min/300 m
  • Battery Power 18/50: max. 60 min/600 m
  • Battery Power+ 18/30: max. 36 min/360 m

LTR 18-30 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 30 min/350 m
  • Battery Power 18/50: max. 60 min/700 m
  • Battery Power+ 18/30: max. 36 min/420 m

LTR 36-33 Battery

  • Battery Power 36/25: max. 35 min/600 m
  • Battery Power 36/50: max. 70 min/1 200 m
  • Battery Power+ 36/60: max. 84 min/1 440 m

LT 380/36 BP

  • Battery Power 36/50: max. 30 min/250 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 35 min/300 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 45 min/380 m²

BCU 260/36 Bp

  • Battery Power 36/50: max. 45 min/375 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 55 min/450 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 70 min/580 m²

HGE 18-45 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 35 min/250 m
  • Battery Power 18/50: max. 70 min/500 m
  • Battery Power+ 18/30: max. 42 min/300 m

HGE 18-50 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 40 min/325 m
  • Battery Power 18/50: max. 80 min/650 m
  • Battery Power+ 18/30: max. 48 min/390 m

PHG 18-45 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 35 min/250 m
  • Battery Power 18/50: max. 70 min/500 m
  • Battery Power+ 18/30: max. 42 min/300 m

GSH 18-20 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 110 min / Gazon: 650 m; arbustes: 450 m
  • Battery Power 18/50: max. 220 min / Gazon: 1 300 m; arbustes: 900 m
  • Battery Power+ 18/30: max. 132 min / Gazon: 780 m; arbustes: 540 m

HGE 36-60 Battery

  • Battery Power 36/25: max. 85 min/600 m
  • Battery Power 36/50: max. 170 min/1 200 m
  • Battery Power+ 36/60: max. 204 min/1 440 m

HT 650/36 Bp

  • Battery Power 36/25: max. 30 min/160 m²
  • Battery Power 36/50: max. 65 min/330 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 80 min/400 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 100 min/500 m²

CNS 18-30 Battery

  • Battery Power 18/50: max. 20 min/70 coupes

PSW 18-20 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 15 min/80 coupes
  • Battery Power 18/50: max. 30 min/160 coupes
  • Battery Power+ 18/30: max. 18 min/96 coupes

CNS 36-35 Battery

  • Battery Power 36/50: max. 50 min/200 coupes
  • Battery Power+ 36/60: max. 60 min/240 coupes

CS 400/36 Bp

  • Battery Power+ 36/60: max. 25 min/170 coupes
  • Battery Power+ 36/75: max. 30 min/230 coupes

TLO 18-32 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 20 min/375 coupes
  • Battery Power 18/50: max. 40 min/750 coupes
  • Battery Power+ 18/30: max. 24 min/450 coupes

LBL 2 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 22 min/400 m²
  • Battery Power 18/50: max. 44 min/800 m²
  • Battery Power+ 18/30: max. 26 min/480 m²

BLV 18-200 Battery

  • Battery Power 18/50: max. 30 min/850 m² mode de soufflage/90 l mode d'aspiration

LBL 4 Battery

  • Battery Power 36/25: max. 15 min/550 m²
  • Battery Power 36/50: max. 30 min/1 100 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 36 min/1 320 m²

BLV 36-240 Battery

  • Battery Power 36/50: max. 20 min/1 100 m² mode de soufflage/150 l mode d'aspiration
  • Battery Power+ 36/60: max. 24 min/1 320 m² mode de soufflage/180 l mode d'aspiration

LB 930/36 Bp

  • Battery Power 36/25: max. 15 min/500 m²
  • Battery Power 36/50: max. 30 min/1 000 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 40 min/1 200 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 50 min/1 500 m²

LBB 1060/36 Bp

  • Battery Power 36/50: max. 25 min/750 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 30 min/900 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 40 min/1 200 m²

MT 36 Bp + MT CS 250/36

  • Battery Power 36/25: max. 15 min/165 coupes
  • Battery Power 36/50: max. 35 min/330 coupes
  • Battery Power+ 36/60: max. 45 min/400 coupes
  • Battery Power+ 36/75: max. 55 min/500 coupes

MT 36 Bp + MT HT 550/36

  • Battery Power 36/25: max. 40 min/130 m²
  • Battery Power 36/50: max. 80 min/260 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 100 min/320 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 125 min/400 m²

BP 2.000-18 Barrel

  • Battery Power 18/25: max. 25 min
  • Battery Power 18/50: max. 50 min
  • Battery Power+ 18/30: max. 30 min

Temps de charge

 

Chargeur rapide Battery Power 36 V

Plateforme: 36 V
Courant de charge: 2,5 A
Temps de charge:
36 V / 2,5 Ah: 80 %: 48 min, 100 %: 78 min
36 V / 5,0 Ah: 80 %: 98 min, 100 %: 138 min
36 V / 6,0 Ah: 80 %: 108 min, 100 %: 148 min
36 V / 7,5 Ah: 80 %: 139 min, 100 %: 190 min


Chargeur universel

Plateforme: 18 V et 36 V
Courant de charge: 6 A
Temps de charge:
18 V / 2,5 Ah: 80 %: 32 min, 100 %: 63 min
18 V / 3,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 63 min
18 V / 5,0 Ah: 80 %: 39 min, 100 %: 63 min
36 V / 2,5 Ah: 80 %: 35 min, 100 %: 60 min
36 V / 5,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 68 min
36 V / 6,0 Ah: 80 %: 45 min, 100 %: 76 min
36 V / 7,5 Ah: 80 %: 58 min, 100 %: 92 min

Chargeur rapide Battery Power+ 18 V

Plateforme: 18 V
Courant de charge: 2,5-6 A
Temps de charge:
18 V/3,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 63 min
18 V/5,0 Ah: 80 %: 39 min, 100 %:  63 min


Chargeur rapide Battery Power+ 36 V

Plateforme: 36 V
Courant de charge: 6 A
Temps de charge:
36 V/5,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 68 min
36 V/6,0 Ah: 80 %: 45 min, 100 %: 76 min
36 V/7,5 Ah: 80 %: 58 min, 100 %: 92 min


Chargeur universel

Plateforme: 18 V et 36 V
Courant de charge: max. 6 A
Temps de charge:
18 V/3,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 63 min
18 V/5,0 Ah: 80 %: 39 min, 100 %: 63 min
36 V/5,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 68 min
36 V/6,0 Ah: 80 %: 45 min, 100 %: 76 min
36 V/7,5 Ah: 80 %: 58 min, 100 %: 92 min

Le temps de charge n'est pas linéaire. Après env. deux tiers du temps, la batterie est déjà chargée à env. 80 % et peut être utilisée. Le temps requis pour les 20 % restants est disproportionnel. Cela est nécessaire pour protéger les cellules contre les surtensions et les surcharges et augmenter ainsi leur durée de vie. En cas de manque de temps, Kärcher conseille de charger la batterie seulement jusqu'à 80 % avant de l'utiliser.

Durée de vie

La durée de vie dépend de différents facteurs externes et notamment de l'appareil utilisé, de la température pendant l'utilisation, du stockage, de la recharge et du comportement de charge. La longévité de nos batteries est parfaitement adaptée à l'utilisation avec les appareils de notre plateforme de batterie.

Les cellules utilisées ont été sélectionnées par Kärcher selon les exigences les plus élevées en matière de qualité et de performance. Le mode de stockage automatique (uniquement sur Battery Power) est conçu de sorte à prolonger la durée de vie des batteries. En outre, toutes les batteries disposent d'une gestion efficace de la température et d'une surveillance intelligente des cellules. Cela a également des effets positifs sur la durée de vie.

Ne pas stocker la batterie à une capacité de 0 % (c.-à-d. complètement vide), mais la recharger avant le stockage (idéalement à 70 %). Les batteries Kärcher Battery Power possèdent un mode de stockage automatique qui décharge automatiquement la batterie à 70 % au bout de 21 jours d'inutilisation, augmentant ainsi la durée de vie des cellules.

En outre, la batterie doit être stockée, rechargée et utilisée uniquement dans la plage de température spécifiée: température de service de 0 à 40 °C; température de recharge de 4 à 40 °C, température de stockage de −20 à 60 °C. De plus, un stockage de la batterie à moins de 20 °C et au sec a des effets positifs.

Première utilisation

Avant la première mise en service, le bloc de batterie se trouve en mode veille; le premier processus de charge active l'afficheur. Les blocs de batterie neufs de Kärcher sont seulement préchargés et doivent être chargés entièrement avant la première utilisation.

Ils arrivent à pleine capacité après env. 5 cycles de charge et de décharge.

Illustration A
Stockage du bloc de batterie: en cas d'inutilisation, l'afficheur indique le niveau de charge du bloc de batterie sous forme de pourcentage.


Illustration B
Utilisation du bloc de batterie: pendant l'utilisation, l'afficheur indique l'autonomie restante du bloc de batterie en minutes.


Illustration C
Charge du bloc de batterie: pendant le processus de charge, l'afficheur indique la durée de charge restante du bloc de batterie en minutes.


Illustration D
Charge du bloc de batterie: dès que le bloc de batterie est entièrement chargé, l'afficheur l'indique.


Illustration E
Indication des erreurs: dès que la température du bloc de batterie se situe en dehors de la plage de température admissible ou qu'un court-circuit est présent, l'afficheur l'indique. Le symbole s'éteint dès que la batterie est à nouveau opérationnelle.


Illustration F
Indication des erreurs: l'afficheur indique que le bloc de batterie est défectueux et verrouillé à des fins de sécurité. La recharge de la batterie ne doit pas être poursuivie et celle-ci doit être éliminée sans attendre.

Animation afficheur de la batterie

Charge

La température de recharge doit se situer entre 4 et 40 °C.

Les batteries partiellement déchargées peuvent également est chargées et la batterie peut être retirée avant d'être chargée à 100 %, sans effet mémoire.

Les chargeurs universels de Kärcher permettent de charger aussi bien les batteries de 18 V que celles de 36 V. Tous les autres chargeurs sont respectivement conçus pour une seule catégorie de voltage spécifique. Il est toujours clairement indiqué au niveau du chargeur pour quelle catégorie il convient.

Stockage et entretien

Si la batterie a été rechargée au minimum à 70 % avant le stockage, il n'y a pas de risque de décharge totale, même pendant plusieurs années. Dans ce cas, une recharge d'appoint occasionnelle n'est pas nécessaire.

La batterie ne doit pas être stockée dans l'appareil ou en étant branchée sur le chargeur. Si le bloc de batterie entièrement chargé reste sur le chargeur jusqu'à son utilisation, il n'y a, certes, pas de risque de surcharge, mais il convient néanmoins d'éviter une consommation d'électricité inutile. Par conséquent, il est conseillé de débrancher le chargeur une fois que le bloc de batterie est entièrement chargé. Concernant le stockage, observez également les indications dans la notice d'utilisation.

L'afficheur requiert env. 1 % de capacité par mois. Pour comparaison: l'autodécharge naturelle d'une batterie sans afficheur est d'env. 0,5 % par mois. Si le niveau de batterie est trop faible, l'afficheur s'éteint et protège ainsi le bloc de batterie contre une décharge totale.

Garantie, réparation et élimination

Vous trouverez les conditions de garantie ici.

Les blocs de batterie et les chargeurs ne nécessitent aucune maintenance et ne peuvent pas être réparés. Les blocs de batterie et les chargeurs défectueux doivent être éliminés sans attendre, conformément aux réglementations nationales applicables en la matière. Si le bloc d'alimentation amovible du chargeur est défectueux, ce composant peut être remplacé.

En raison des matières qu'elles contiennent, les batteries sont soumises à des réglementations spécifiques en matière d'élimination qui peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez par conséquent vous renseigner sur les règles en vigueur en matière d'élimination des batteries dans le pays respectif et vous y conformer. Les chargeurs doivent être éliminés de la même manière que les appareils électriques. La règle est simple: les batteries et les chargeurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Sécurité et fiabilité

Les batteries Kärcher Battery Power et Battery Power+ disposent d'une surveillance intelligente des cellules intégrée qui protège la batterie contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.

Les plages de température suivantes s'appliquent à l'utilisation et au stockage des blocs de batterie:

Charge: entre 4 °C et 40 °C,

utilisation entre − 0 et 40 °C,

stockage entre −20 et 60 °C, sachant que nous recommandons un stockage à moins de 20 °C.

En outre, les batteries doivent toujours être stockées au sec. Les températures élevées ont des effets négatifs sur la durée de vie du bloc de batterie.

La charge produit de la chaleur, il est donc normal que la batterie et le chargeur s'échauffent pendant le processus de charge. Si la température monte trop, le symbole de température apparaît sur l'afficheur de la batterie et le processus de charge s'interrompt. Dès que la température se situe à nouveau dans la plage normale, la charge reprend automatiquement.

Les batteries Kärcher Battery Power et Battery Power+ sont composées de cellules lithium-ion performantes. Celles-ci garantissent des performances constantes et empêchent l'autodécharge ainsi que l'effet mémoire. Ce dernier se produisait avec la technologie précédente basée sur les cellules nickel-cadmium (NiCd).

Non, en raison de la surveillance de la tension des cellules individuelles, une surcharge de la batterie pendant le processus de charge n'est pas possible. La surveillance intelligente des cellules coupe la batterie avant et la protège ainsi contre les surcharges.

En raison de la surveillance de la tension des cellules individuelles, une décharge totale de la batterie pendant l'utilisation n'est pas possible. La surveillance intelligente des cellules coupe la batterie avant et la protège ainsi contre les décharges totales. L'afficheur sur le bloc de batterie indique dans ce cas 0 minute ou 0 %.

Nous recommandons de recharger la batterie avant le stockage. Ainsi, il n'y a aucun risque de décharge totale, même pendant une période très longue de plusieurs années.

Aide en cas de dysfonctionnement

Dans les notices d'utilisation, vous pouvez consulter la section «Aide en cas de dysfonctionnement» pour connaître tous les détails. Ces derniers sont également disponibles en ligne dans la rubrique Service après-vente et directement au niveau du produit. Si cela ne permet pas de résoudre votre problème, n'hésitez pas à vous adresser à notre service après-vente à tout moment.

Lorsque la batterie est presque vide, l'afficheur s'éteint et protège ainsi la batterie contre une décharge totale. Dans cet état, la batterie peut encore être stockée pendant plusieurs mois. Kärcher recommande de recharger la batterie avant le stockage et après chaque utilisation. Cela a des effets positifs sur la durée de vie de la batterie. Si l'afficheur s'est éteint, il peut être réactivé en branchant la batterie sur le chargeur et en rechargeant la batterie. Si l'afficheur ne s'allume pas au bout de deux minutes dans ce cas, la batterie est défectueuse et doit être éliminée sans attendre, conformément aux réglementations.

Les batteries Kärcher Battery Power et Battery Power+ affichent un « symbole de dysfonctionnement » en cas de dysfonctionnement. Après un certain temps, l'afficheur peut s'éteindre complètement. Si l'afficheur ne peut pas être activé pas dans les deux minutes après avoir branché la batterie sur le chargeur, la batterie est défectueuse et doit être éliminée conformément aux réglementations applicables.

Vidéos

Conseil, service et vente

Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.

Contacter Kärcher: utilisez notre formulaire de contact pour nous adresser vos questions et suggestions. Nous sommes à votre entière disposition!

Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.

Recherche de revendeur
Contacter Kärcher
S’abonner à la newsletter
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Découvrez les brochures
Découvrez le newsroom