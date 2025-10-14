CISAILLE À GAZON ET À ARBUSTES À BATTERIE
Les tailles-herbes et sculpte-haies à batterie Kärcher sont parfaits pour des travaux fins et précis dans votre jardin. Grâce au système 2n en 1 reconnu, ils permettent de tailler rapidement et facilement les arbustes, les haies et les buissons mais également les petites pelouses. Les bordures sont nettes et donnent à votre jardin un aspect soigné.
Produit
Caractéristiques
2 en 1: changement facile entre couteau à herbe et taille-buissons, en fonction des besoins.
Changement des couteaux sans outils: grâce au système à visser intelligent.
Guide-chaîne et œillet de fixation: pour un rangement peu encombrant.
Design ergonomique de la poignée: pour une agréable prise en main, même pendant les interventions prolongées.
Utilisation et avantages
Taille-herbes
Les taille-herbes servent à raccourcir les bordures de gazon autour de la maison, du parterre de fleurs, du potager et même de la terrasse. Elles servent précisément aux endroits où la tondeuse à gazon ne peut pas accéder.
Sculptes-haies
Les sculpte-haies font de la taille et du modelage des buissons et des arbustes un jeu d’enfant.
Protection de guidage et oeillet de suspension
Pour gagner de la place lors du rangement.
Poignée ergonomique
Pour une prise en main agréable, même lors de travaux prolongés.
Affichage permanent de l’état de la batterie
Grâce à l’affichage LED intégré (GSH 4-4 Plus).
GSH 4-4 Plus Battery Set
Lames affûtées au diamant
Les lames à double face sont particulièrement tranchantes et permettent une coupe précise du gazon et des arbustes. Les lames découpées au laser et affûtées au diamant ont une durée de vie longue et nécessitent moins d’entretien.
Poignée télescopique
C’est la solution ergonomique pour la coupe des bordures de gazon : cette poignée vous permet de régler la hauteur de travail de manière flexible, pour éviter de vous pencher lors de la coupe des bordures de gazon. La rallonge a été spécialement conçue pour la cisaille à gazon GSH 4-4 Plus. La poignée est réglable en continu à une hauteur de travail comprise entre 74 et 116 centimètres.
Points forts
Comparaison
Batterie GSH 18-20
Système de batterie amovible: Batterie 18 V Battery Power
Utilisation possible avec un manche télescopique: Non
Longueur de coupe de la lame pour arbustes: 20 cm
Largeur de coupe de la lame pour gazon: 12 cm
Autonomie maximale par charge de batterie: 100 min
Puissance maximale par charge de batterie pour la coupe des arbustes: 800 m
Puissance maximale par charge de batterie pour la coupe du gazon: 1000 m
Poids des accessoires et de la batterie: 1,7 kg
Set de batterie GSH 4-4 Plus
Système de batterie amovible: Batterie 4 V Battery Power
Utilisation possible avec un manche télescopique: oui
Longueur de coupe de la lame pour arbustes: 11 cm
Largeur de coupe de la lame pour gazon: 8 cm
Autonomie maximale par charge de batterie en minute: 60 min
Puissance maximale par charge de batterie pour la coupe des arbustes: 450 min
Puissance maximale par charge de batterie pour la coupe du gazon: 600 m
Poids des accessoires et de la batterie: 0,65 kg
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.
