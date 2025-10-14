CISAILLE À GAZON ET À ARBUSTES À BATTERIE

Poignée télescopique

C’est la solution ergonomique pour la coupe des bordures de gazon : cette poignée vous permet de régler la hauteur de travail de manière flexible, pour éviter de vous pencher lors de la coupe des bordures de gazon. La rallonge a été spécialement conçue pour la cisaille à gazon GSH 4-4 Plus. La poignée est réglable en continu à une hauteur de travail comprise entre 74 et 116 centimètres.