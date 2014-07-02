KÄRCHER ACCESSOIRES
Les accessoires d'origine de Kärcher vous permettent d'optimiser les performances et d'élargir le domaine d'utilisation de vos appareils de nettoyage. Les kits d'accessoires sont parfaitement adaptés aux missions spécifiques telles que le sablage à l'aide de nettoyeurs haute pression, par exemple.
Accessoires Home & Garden pour les utilisateurs grand public.
La catégorie Home & Garden comprend tous les produits destinés aux utilisateurs grand public. Grâce aux accessoires adaptés, vos appareils deviennent de véritables talents multifonctionnels. Vous trouverez ici les accessoires adaptés à votre appareil :
Accessoires pour nettoyeurs haute pression Home & Garden
Parfaits compléments pour relever tous les défis de nettoyage dans votre maison, les accessoires Kärcher élargissent les possibilités d'utilisation de votre nettoyeur haute pression de manière adaptée et pratique.
Accessoires pour aspirateurs eau et poussières Home & Garden
Les accessoires ont été développés spécialement pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. En association avec les appareils, ils déploient une efficacité de nettoyage insoupçonnée et augmentent les possibilités d'utilisation.
Accessoires pour nettoyeurs vapeur
À chaque tâche de nettoyage, l'accessoire adapté : avec la vaste gamme d'accessoires pour les nettoyeurs vapeur de Kärcher, vous êtes on ne peut mieux équipé. Nos accessoires sont parfaitement adaptés à l'usage quotidien tout comme aux applications spéciales et permettent une personnalisation maximale en fonction de vos besoins individuels en matière de nettoyage.
