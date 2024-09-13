Accessoires pour aspirateurs eau et poussières
Kärcher propose une vaste gamme d'accessoires utiles pour l'utilisation quotidienne ainsi que pour les applications spéciales. L'éventail des accessoires va du suceur d'aspiration adéquat jusqu'aux systèmes de filtration spécifiques en passant par le flexible adapté. Pour les aspirateurs eau et poussières sans fil, différentes tailles de batterie et différents chargeurs sont disponibles. Associés à ce vaste choix d'accessoires, les aspirateurs eau et poussières Kärcher filaires ou fonctionnant sur batterie offrent la bonne configuration pour toutes les tâches de nettoyage, garantissant ainsi d'excellents résultats de nettoyage et un confort d'utilisation élevé.
Filtres.
Ramassage des saletés optimal
Développés avec précision pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher, les filtres et sacs filtrants Kärcher retiennent les saletés de manière fiable : nos filtres à cartouche et plissés plats permettent de changer à volonté entre l'aspiration d’eau et l’aspiration de poussières sans changer de filtre. Les sacs filtrants en non-tissé Kärcher sont extrêmement résistants à la déchirure et conviennent en outre parfaitement en cas de forte sollicitation, par exemple lors de l'aspiration de saletés grossières et humides.
Kits d'accessoires.
Particulièrement pratiques et polyvalents
Les kits d'accessoires Kärcher comprennent divers suceurs et permettent ainsi de résoudre rapidement et facilement une grande variété de problématiques de nettoyage. Le kit de nettoyage pour habitacle permet par exemple un nettoyage intérieur complet des véhicules. Avec son suceur pour sol commutable pour les moquettes et les sols durs et son suceur fauteuil avec collecteur de ficelles, ce set ménager est l'accessoire idéal pour de nombreuses tâches de nettoyage domestiques. À l'aide du set adaptateur de soufflage et de la fonction de soufflerie de l'aspirateur eau et poussières, les produits gonflables, par ex. les piscines, les matelas gonflables, les bateaux gonflables, etc., sont faciles à gonfler. La fonction d'aspiration de l'appareil permet, quant à elle, de les dégonfler rapidement.
Suceurs.
Nos aspirateurs eau et poussières sont les maîtres de la polyvalence
Les suceurs spécialement développés à cet effet garantissent également des résultats de nettoyage parfaits : le suceur pour sol commutable assure par exemple un ramassage rapide et intégral des saletés, qu'elles soient sèches ou humides, fines ou grossières. Le suceur pour fentes souple en matériau élastique est par exemple idéal pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, à la cave, à l'atelier, dans la voiture, etc. Grâce au suceur voiture, les surfaces textiles de la voiture et de la maison s'aspirent rapidement et facilement. Le suceur fauteuil pour poils d'animaux assure, quant à lui, une élimination fiable des poils d'animaux des surfaces textiles.
Applications spéciales.
Des problématiques spécifiques nécessitent des solutions spécifiques
Des problématiques spécifiques nécessitent des solutions spécifiques : le collecteur de poussières de perçage Kärcher permet par exemple de percer en toute sécurité et sans poussière dans tous les murs et plafonds courants en aspirant les poussières de perçage directement au niveau du trou percé. La rallonge de flexible d'aspiration et la rallonge de tube d'aspiration offrent par exemple un plus grand rayon d'action et plus de liberté de mouvement pendant l'utilisation.
Accessoires pour aspirateurs eau et poussières sans fil.
Une liberté sans limites
Grâce aux batteries interchangeables et aux chargeurs rapides de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V ou 36 V, les aspirateurs eau et poussières sans fil sont toujours opérationnels, même sans prise électrique à proximité.
Et pour encore plus de flexibilité, les batteries peuvent également être utilisées dans d'autres appareils de la plateforme de batterie respective Kärcher Battery Power 18 V ou 36 V.
