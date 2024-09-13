Nass-/Trockensauger Zubehöre
Kärcher bietet ein umfangreiches und nützliches Zubehörprogramm für den täglichen Gebrauch sowie für spezielle Anwendungen. Das Zubehörsortiment reicht von der richtigen Saugdüse über den passenden Schlauch bis hin zu speziellen Filtersystemen. Für die Akku-Nass-/Trockensauger stehen unterschiedliche Akkugrössen und Ladegeräte zur Verfügung. So bieten die kabelgebundenen und akkubetriebenen Kärcher Nass-/Trockensauger in Kombination mit den umfangreichen Zubehören für jede Reinigungsaufgabe die passende Konfiguration und sorgen so für hervorragende Reinigungsergebnisse und hohen Anwendungskomfort.
Zubehöre im Überblick.
Filter
Zubehörsets
Düsen
Spezialanwendungen
Zubehöre Akku-Nass-/Trockensauger
Filter.
Optimale Schmutzaufnahme
Passgenau für die Kärcher Nass-/Trockensauger entwickelt, halten die Kärcher Filter und Filterbeutel Schmutz zuverlässig zurück: Unsere Patronen- und Flachfaltenfilter ermöglichen beliebige Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Die Kärcher Vliesfilterbeutel sind extrem reissfest und zudem bestens geeignet bei starker Beanspruchung, zum Beispiel beim Saugen von grobem und feuchtem Schmutz.
Welche Filter und Filterbeutel passen für welchen Nass-/Trockensauger?
Zubehörsets.
Besonders praktisch und vielseitig
Ausgestattet mit den verschiedensten Düsen lassen sich damit die unterschiedlichsten Reinigungsprobleme schnell und einfach lösen. Mit dem Autoinnenreinigungsset ist zum Beispiel die komplette Fahrzeuginnenreinigung möglich. Mit der umschaltbaren Bodendüse für Teppich- und Hartböden und der Polsterdüse mit Fadenheber bietet das Haushaltsset das ideale Zubehör für viele haushaltsübliche Reinigungsaufgaben. Mit Hilfe des Blasadaptersets und der Blasfunktion des Nass-/Trockensaugers lassen sich aufblasbare Produkte, zum Beispiel Schwimmbecken, Luftmatratzen, Schlauchboote usw., mühelos aufblasen. Mit der Saugfunktion des Geräts dagegen kann die Luft schnell abgelassen werden.
Düsen.
Unsere Nass- und Trockensauger sind echte Vielseitigkeitsmeister
Die speziell entwickelten Düsen garantieren ebenfalls perfekte Reinigungsergebnisse: Die umschaltbare Bodendüse zum Beispiel gewährleistet sowohl bei trockenem oder nassem, feinem oder grobem Schmutz eine schnelle und rückstandsfreie Schmutzaufnahme. Die flexible Fugendüse aus biegsamem Material zum Beispiel ist ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. Mit der Autodüse lassen sich textile Oberflächen in Auto und Haushalt schnell und mühelos absaugen. Für die zuverlässige Entfernung von Tierhaaren auf textilen Oberflächen sorgt dagegen die Polsterdüse für Tierhaare.
Spezialanwendungen.
Spezielle Anwendungsprobleme erfordern spezifische Lösungen
Der Kärcher Bohrstaubfänger zum Beispiel ermöglicht sicheres und staubfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen, indem er den Bohrstaub direkt am Bohrloch absaugt. Der Verlängerungssaugschlauch und das Verlängerungssaugrohr sorgen zum Beispiel für einen grösseren Aktionsradius und mehr Bewegungsfreiheit bei der Anwendung.
Zubehöre Akku-Nass-/Trockensauger.
Grenzenlose Freiheit
Mit den Wechselakkus und Schnellladegeräten der 18 V bzw. 36 V Kärcher Battery Power-Plattform sind die Akku-Nass-/Trockensauger jederzeit einsatzbereit, auch wenn keine Steckdose in der Nähe ist.
Und für noch mehr Flexibilität können die Akkus auch in anderen Geräten der jeweiligen 18 V bzw. 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform eingesetzt werden.
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle und individuelle Beratung
√ Kostenloser Versand ab CHF 50.00
√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten
√ Sichere Bestellung via SSL
√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall
√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!
Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.