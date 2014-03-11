Kehrmaschinen
Die beste Jahreszeit zum Kehren ist: immer.
Ob Blütenblätter im Frühling, Sand im Sommer, Laub im Herbst oder Streugut im Winter. Die effektiven und ergonomischen Kehrmaschinen S 4 und S 6 von Kärcher sorgen ganzjährig in Rekordtempo für Ordnung rund um Haus und Garten.
Für jede Kehraufgabe die perfekte Lösung.
Da kann kein Besen mithalten. Mit den Kehrmaschinen von Kärcher lassen sich Gehwege, Garageneinfahrten oder Terrassen schnell, bequem und zuverlässig von Schmutz befreien. Ohne grosse Anstrengung wird Kehren für Ihren Flächenbedarf so einfach. Sämtliche Aussenflächen erstrahlen binnen kürzester Zeit in neuem Glanz – ganz ohne anstrengendes Bücken.
Die Vorteile der Kehrmaschinen.
EINFACHES ZUSAMMENKLAPPEN
Die komfortable Trittfläche ermöglicht einfaches Aufstellen der Kehrmaschine, ohne sich bücken zu müssen.S 6 Twin entdecken
FLEXIBEL UND KOMFORTABEL
Die Schubbügel der Kehrmaschine sind höhenverstellbar und können bei Bedarf vollständig umgeklappt werden.S 4 entdecken
Hohe Reinigungsleistung: Dank der kräftigen Kehrwalze, der Seitenbesen und der grossen Kehrbreite kehren die Kehrmaschinen mühelos Flächen von bis zu 3'000 m² in 1 Stunde.
Sauberkeit bis ins Detail: Die langen Borsten der Seitenbesen unserer Handkehrmaschine sorgen auch an Kanten für gründliche Sauberkeit.
Einfachste Entnahme: Die Kehrgutbehälter der Kärcher Kehrmaschinen lassen sich zum Entleeren ganz einfach entnehmen, hochheben, fertig. Keine Berührung mit dem Schmutz.
Stehen von selbst: Die Kehrgutbehälter lassen sich einfach entnehmen und sind so konstruiert, dass sie sicher abgestellt werden können.
Unkompliziert und kompakt: Alle Kärcher Kehrmaschinen sind mit wenigen Handgriffen platzsparend verstaut.
Highlights.
Videos.
Kehrmaschine S 6 Twin
Kehrmaschine S 6
Kehrmaschine S 4 Twin
Kehrmaschine S 4
KNOW HOW: LAUB ENTFERNEN LEICHT GEMACHT
Im Herbst werfen die meisten Bäume und Sträucher ihr buntes Laub ab. Wann ist es nötig, das Laub auf Gehwegen, Einfahrten, Rasen und im Garten zu entfernen? Zumal Laub fegen mit Rechen und Besen oft sehr mühsam ist, wenn es um grössere Flächen geht. Mit diesen Tipps wird Laub auf verschiedenen Flächen schnell und effizient entfernt.Mehr erfahren
Zubehör.
Seitenbesen für feuchtes Kehrgut
Die Seitenbesen mit einer Beborstung aus Standardborsten und 3-mal härteren Borsten eignen sich perfekt zum Lösen und Aufkehren von feuchtem Kehrgut. Der Einsatz empfiehlt sich zum Beispiel zum Kehren von regennassem und am Boden anhaftendem Laub. Es existieren Seitenbesen sowohl für die Kehrmaschinen S 4 bzw. S 4 Twin als auch ein grösseres Paar für die S 6 bzw. S 6 Twin.
