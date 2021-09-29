Putz- und Pflegetipps für Haus und Garten

Etwa 3:20 Stunden putzen die Menschen rund um den Globus in der Woche – so eine Studie zum weltweiten Reinigungsverhalten, die von Kärcher in Auftrag gegeben wurde. Für ein sauberes Zuhause wird dabei auf so manches Reinigungsgerät oder Hausmittel zurückgegriffen. Egal ob drinnen oder draussen: mit Tipps zur richtigen Anwendung geht die Arbeit gleich schneller von der Hand und man hat mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben.

Kärcher Putztipps für ein sauberes Zuhause

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PUTZ- UND PFLEGETIPPS FÜR im HAUS
PUTZ- UND PFLEGETIPPS FÜR rund ums Haus
TIPPS FÜR die Gartenpflege
TIPPS FÜR die Fahrzeug- & Fahrradreinigung
Grundlagen der Reinigung

Tipps gegen Schmutz in den eigenen vier Wänden

Küche reinigen, Bad reinigen, Wohnräume reinigen – nicht nur beim Frühjahrsputz hat man im Haushalt allerhand zu tun. Denn mit der Zeit kommt so mancher Schmutz in die eigenen vier Wände: Flecken auf dem Fussboden, Polstern und Teppichen. Pollen, Staub und Abdrücke auf den Fenstern. Essensreste und Fettrückstände in der Küche. Kalk und Seifenreste im Bad. Doch mit ein paar Tricks, den richtigen Reinigungsgeräten, Putz- und Hausmitteln lassen sich Verschmutzungen schnell entfernen und das Zuhause wird wieder hygienisch sauber.

Bad reinigen

In kaum einem Raum im Haus wird so stark auf Sauberkeit und Hygiene geachtet wie im Bad. Mit diesen Expertentipps haben Schmutz und hartnäckiger Kalk im Badezimmer keine Chance.

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Küche reinigen

Die Küche ist das Zentrum vieler Haushalte. Das Saubermachen sollte daher nicht vernachlässigt werden. Mit diesen Tipps wird die Küche wieder hygienisch sauber.

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Wohnräume reinigen

Gepflegte Schlaf- und Wohnräume tragen wesentlich zum Wohlfühlfaktor in den eigenen vier Wänden bei. Mit den richtigen Tipps lässt sich das Zuhause dauerhaft sauber halten.

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Fenster reinigen

Fensterputzen gehört zu den unbeliebtesten Hausarbeiten. Es kostet Zeit und das Ergebnis ist häufig nicht zufriedenstellend. Mit diesen Tipps werden die Fenster schnell & streifenfrei sauber.

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Parkett und Laminat reinigen

Holzböden aus Parkett oder Laminat schaffen eine wohnliche Atmosphäre und sind im Vergleich zu Textilböden recht pflegeleicht. Die besten Tipps für einen schönen Holzboden im Überblick.

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Teppich reinigen

In Teppichen sammelt sich mit der Zeit viel Schmutz an. Wie man Teppichboden am besten reinigen und selbst hartnäckige Flecken schnell wieder beseitigen kann – ein Überblick.

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Fliesen reinigen

Fliesen zählen zu den beliebtesten Bodenbelägen und das aus gutem Grund: Sie sind unempfindlich und meistens pflegeleicht. Dennoch gibt es beim Reinigen einiges zu beachten.

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PVC und Linoleum reinigen

PVC und Linoleum erleben heute als Designböden ein Comeback. Grundsätzlich sind diese Bodenbeläge sehr pflegeleicht, dennoch gibt es bei der Reinigung einiges zu beachten.

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Polster reinigen

Ehe man sich versieht, sind Krümel und Flecken auf Polstern. Auch bei der Autofahrt gelangt schnell mal etwas auf die Autositze. Mit diesen Tipps werden Polster wieder sauber.

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Putz- und Pflegetipps rund ums Haus

Rund ums Haus gibt es viel zu tun: Im Frühjahr sollten die Spuren des Winters auf der Terrasse, in der Einfahrt und auf den Wegen beseitigt werden. Im Sommer wollen Pflanzen bewässert werden, der Rasen regelmässig gemäht, Hecken, Bäume und Sträucher geschnitten werden. Im Herbst gilt es den Garten für den Winter vorzubereiten, Laub zu entfernen und Gartenmöbel einzulagern. Nebenbei brauchen auch die eigenen Fahrzeuge regelmässige Pflege – sei es das Fahrrad, Motorrad, Auto oder das Wohnmobil. 

Mit diesen praktischen Tipps geht die Arbeit leicht von der Hand.

Mülltonne reinigen

Mit welchen Mitteln lassen sich die Kunststoffbehälter richtig auswaschen? Mit diesen Tipps und Tricks klappt es!

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Wintergarten reinigen

Viele hegen den Traum vom eigenen Wintergarten – jedoch sollte man den Wintergarten dann ab und an putzen. So gelingt es.

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Moos entfernen

In Fugen, auf Hauswänden, Gartenmöbeln & sogar auf dem Dach: Moos gedeiht überall – und demnach auch dort, wo es Gartenbesitzer nicht haben wollen.

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Dachrinne reinigen

Wie lässt sich eine Dachrinne schnell, effektiv und vor allem sicher reinigen? Hier gibt es praktische Tipps rund um die Dachrinnen- und Rohrreinigung.

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Camping-Zubehör reinigen

Familie geschnappt und mit dem Wohnmobil auf und davon! Hier gibt es nützliche Tipps, wie Camping-Geschirr, Fahrrad & Co. wieder sauber werden.

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Garage reinigen

In vielen Garagen sammelt sich mit der Zeit einiges an Schmutz an – mit diesen Tipps ist es ganz einfach, den Schmutz wieder loszuwerden.

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Gartenmöbel reinigen

Um möglichst lange etwas von den eigenen Gartenmöbeln zu haben, sollte man diese regelmässig reinigen und pflegen.

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Tipps fürs Heimwerken

Wer sein eigenes Projekt im Haus oder Garten angeht, weiss: Heimwerkerprojekte sind mit Schmutz verbunden. Mit diesen Tipps wird es schnell wieder sauber.

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Holzterrasse reinigen

Um lange an Holzterrassen Freude zu haben, ist es daher wichtig, Terrassendielen regelmässig zu reinigen und zu pflegen.

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Pflastersteine reinigen

Auch Pflastersteine und Co. verschmutzen und auf ihnen bilden dich allerhand Grünzeug wie Moos oder Flechten. Mit diesen Tipps werden sie wieder sauber.

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Terrassenplatten reinigen

Damit sich der Aussenbereich sehen lassen kann, ist eine gründliche Reinigung der Terrassenplatten von Nöten – zumindest zweimal im Jahr.

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Unkraut entfernen

Entgegen dem Spruch „Dagegen ist kein Kraut gewachsen“, lässt sich Unkraut mit dem richtigen Werkzeug sehr gut im eigenen Garten in Schach halten.

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Grill reinigen

Mit diesen praktischen Tipps gelingen die Reinigung und Pflege von Grills schnell und einfach.

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Gartenpflege

Alles zur Gartenpflege

Wer seinen Garten grün halten und ihn langfristig schön haben möchte, vor dem liegt eine Menge Arbeit. Mit diesen Expertentipps gelingt die Gartenpflege garantiert.

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Rasenmähen

Eine besondere Aufmerksamkeit sollte man dem Rasen schenken, da er viel Pflege benötigt, um über die gesamte Saison hinweg zu grünen. Eine Anleitung für den perfekten Rasen.

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Baum schneiden

Wie fast alle Gewächse benötigen auch Bäume und Sträucher regelmässige Pflege. Sträucher und Bäume zu beschneiden, klingt aufwendig, ist mit ein paar Tipps aber ganz einfach.

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Hecken schneiden

Ohne Hintergrundwissen gehen die Heckenpflege und der gerade Schnitt im wahrsten Wortsinn schief. Kurzum: Heckenschneiden will gekonnt sein!

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Laub entfernen

Wann ist es nötig, das Laub auf Gehwegen, Rasen und im Garten zu entfernen? Mit diesen Tipps entfernen Gartenbesitzer Laub auf verschiedenen Flächen schnell und effizient.

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Garten winterfest machen

Im Herbst sollten Gartenbesitzer damit beginnen, ihren Garten auf den Winter vorzubereiten. Dann sind einige Massnahmen an Rasen, Sträuchern, Bäumen und Hecken zu ergreifen.

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Garten bewässern

Wenn im Sommer die Temperaturen steigen, heisst es für Gartenbesitzer: Blumen und der Rasen müssen bewässert werden. Mit diesen Tipps kommt der Garten gut durch die warme Jahreszeit.

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Automatische Bewässerung

Das Giessen der Pflanzen sowie Wässern des Rasens beansprucht viel Zeit und Energie. Ein Überblick zu den verschiedenen Systemen und dazu, wie die automatische Bewässerung funktioniert.

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Teichreinigung

Ein Gartenteich ist ein schöner Blickfang, allerdings muss man ihn auch regelmässig pflegen und gründlich reinigen. Mit diesen Tipps gelingt die Teichreinigung garantiert.

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Tipps für die Fahrzeug- und Fahrradreinigung

Autopflege

Wer lange Freude an seinem Auto haben will, muss es pflegen. Alles was es dafür braucht, sind etwas Zeit, passende Reinigungsgeräte und gute Pflegemittel.

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Auto waschen

Ist der Lack mal wieder übersäht von Blütenpollen, Blättern, Streusalz oder tierischen Hinterlassenschaften? Spätestens jetzt ist es Zeit für eine Autowäsche.

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Autoinnenreinigung

Damit ein Auto lange schön bleibt, sollte es nicht nur aussen gewaschen werden ‒ auch eine gründliche Autoinnenreinigung gehört zur Autopflege dazu.

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Felgen reinigen

Damit Alufelgen ihren Glanz behalten & Stahlfelgen lange rostfrei bleiben, ist regelmässig eine Reinigung angebracht. Mit diesen Tipps geht's schnell & einfach.

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Auto enteisen

Autofahrer, die weder Garage noch Standheizung haben, kennen sie im Winter nur zu gut: zugefrorene Scheiben. Mit diesen Tipps geht's schnell & ohne nasse Hände.

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Fahrradreinigung

Wer möglichst lange Freude an seinem Bike haben möchte, sollte es regelmässig reinigen und pflegen. So geht’s schnell und einfach.

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Motorrad waschen

Bevor es auf die Piste geht, ist es Zeit, seinen Liebling auf zwei Rädern sauber zu machen. Mit diesen Tipps erstrahlt das Zweirad wieder in altem Glanz.

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Wohnmobil reinigen

Für viele sind Wohnmobil oder Wohnwagen der Inbegriff von Freiheit. Hier gibt es nützliche Tipps, wie man sein Wohnmobil reinigen kann.

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Grundlagen der Reinigung

Der Sinnersche Kreis: Grundlagen der Reinigung

Bei der Reinigung dreht sich alles um die 4 Faktoren Zeit, Mechanik, Chemie und Temperatur – wer deren Zusammenhang versteht, bekommt alle Reinigungsprobleme leicht in den Griff.

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