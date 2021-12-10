Gartenpflege: Die besten Tipps und Tricks
Egal ob im Frühjahr, wenn die Gartensaison wieder so richtig losgeht, oder während der Herbstmonate, wenn der Garten allmählich winterfest gemacht wird – wer seinen Garten grün halten und ihn langfristig schön haben möchte, vor dem liegt eine Menge Arbeit. Mit diesen Expertentipps gelingt die Gartenpflege garantiert.
Expertentipps für einen gepflegten Garten
Gartenpflege kann anstrengend sein, aber es ist vor allem auch Leidenschaft, Spass und gleichzeitig Auszeit vom oft stressigen Alltag. Und wer entsprechend vorbereitet ist, weiss, was wann im Garten zu tun ist. Das spart viel Zeit und Ärger, etwa wenn man Sträucher aus Versehen zur falschen Zeit verschneidet. Aber in welcher Jahreszeit steht eigentlich der Hecken- und Baumschnitt an? Wie oft sollte man den Rasen mähen beziehungsweise mulchen? Was gibt es bei der Gartenbewässerung zu beachten? Und wie macht man Teich und Garten winterfest?
Mit diesen Gartentipps und -tricks ist man auf alle Aufgaben vorbereitet:
Rasenmähen
Eine besondere Aufmerksamkeit sollte man dem Rasen schenken, da er viel Pflege benötigt, um über die gesamte Saison hinweg zu grünen. Eine Anleitung für den perfekten Rasen.
Baum schneiden
Wie fast alle Gewächse benötigen auch Bäume und Sträucher regelmässige Pflege. Sträucher und Bäume zu beschneiden, klingt aufwendig, ist mit ein paar Tipps aber ganz einfach.
Hecken schneiden
Ohne Hintergrundwissen gehen die Heckenpflege und der gerade Schnitt im wahrsten Wortsinn schief. Kurzum: Heckenschneiden will gekonnt sein!
Laub entfernen
Wann ist es nötig, das Laub auf Gehwegen, Rasen und im Garten zu entfernen? Mit diesen Tipps entfernen Gartenbesitzer Laub auf verschiedenen Flächen schnell und effizient.
Garten winterfest machen
Im Herbst sollten Gartenbesitzer damit beginnen, ihren Garten auf den Winter vorzubereiten. Dann sind einige Massnahmen an Rasen, Sträuchern, Bäumen und Hecken zu ergreifen.
Garten bewässern
Wenn im Sommer die Temperaturen steigen, heisst es für Gartenbesitzer: Blumen und der Rasen müssen bewässert werden. Mit diesen Tipps kommt der Garten gut durch die warme Jahreszeit.
Automatische Bewässerung
Das Giessen der Pflanzen sowie Wässern des Rasens beansprucht viel Zeit und Energie. Ein Überblick zu den verschiedenen Systemen und dazu, wie die automatische Bewässerung funktioniert.
Teichreinigung
Ein Gartenteich ist ein schöner Blickfang, allerdings muss man ihn auch regelmässig pflegen und gründlich reinigen. Mit diesen Tipps gelingt die Teichreinigung garantiert.
Gartentipps: Rasen, Hecke und Bäume richtig pflegen
Hecken, die das eigene Grundstück abgrenzen, sind nicht nur ein optisches Highlight im Garten, sondern auch ein praktischer Sichtschutz gegen neugierige Blicke von Passanten oder Nachbarn. Doch sie erfordern eine regelmässige Pflege. Daher kommt man nicht umhin, sich darüber zu informieren, welche Schnitttechniken angewendet werden können und welche Gartengeräte sich zur Heckenpflege am besten eignen.
So gilt es vor dem Schneiden der Hecke zu beachten, welchen Heckentyp man schneiden möchte, denn danach entscheidet sich, ob man einen trapezförmigen oder rechteckigen Formschnitt vornimmt. Ersterer ist besonders beliebt, die Hecke wird dabei nach oben hin verjüngt.
Apropos Verjüngung. Der Verjüngungsschnitt bringt uns zur Baumpflege, denn nicht nur Hecken- und Sträucher sollten von Zeit zu Zeit geschnitten werden. Auch die Gartenbäume benötigen regelmässige Pflege, damit diese viele Blüten und Früchte tragen bzw. man lange etwas von ihnen hat. Doch wie schneidet man Bäume eigentlich richtig? Wer hier denkt, dass man Äste und Zweige mit einem beliebigen Gartenwerkzeug einfach irgendwo abschneiden könne, liegt falsch. Um Bäume richtig zu schneiden, sollten Gartenbesitzer folgende Werkzeuge auf jeden Fall parat haben: eine Astschere bzw. Kettensäge – sehr gut sind hierfür akkubetriebene Modelle – sowie die passende Schutzkleidung und eine Leiter.
Weitaus häufiger sollte man dagegen den Rasen mähen. Dieser benötigt gerade ab den Frühjahrsmonaten viel Pflege. Doch Rasenmähen will gekonnt sein, auch wenn sich das im ersten Moment kurios anhört. Aber wie sollten Hobbygärtner dabei am besten vorgehen? Für einen grünen, saftigen Rasen hilft es bereits, wenn man das Einmaleins des Rasenmähens verstanden hat: Wer sich mit der Materie auseinandersetzt, weiss nämlich, dass man beispielsweise keinen nassen Rasen mähen sollte. Zu grosse Hitze schadet den frisch geschnittenen Grashalmen ebenso. Aber warum ist das so? Mit den richtigen Tipps können passende Schneidewerkzeuge für den eigenen Bedarf ausgewählt und Fehler beim Rasenmähen vermieden werden.
Tipps und Tricks für die Gartenbewässerung
Wer seine Beete, Blumen und den Rasen richtig pflegt bzw. düngt, hat bereits viel dafür getan, dass der Garten schön aussieht und obendrein prächtig gedeiht. Natürlich gelingt das nur, wenn man Rasen und Pflanzen regelmässig wässert. Dabei gilt es vor allem, den idealen Zeitpunkt abzupassen und die richtige Giess- bzw. Bewässerungstechnik zu kennen. Beispielsweise muss man beachten, dass Pflanzen und Böden unterschiedliche Bedürfnisse haben und man diese je nach Typ seltener bzw. öfter wässert.
Darüber hinaus können Gartenfans auch auf eine automatische Bewässerung setzen. Mit Hilfe solch einer automatischen Bewässerungsanlage spart man viel Zeit. Zudem ist diese Methode der Bewässerung deutlich ressourcenschonender als händisches Giessen. Dafür sorgen computergesteuerte Bewässerungsanlagen, bei denen das Wasser zuvor aus dem Hauswasseranschluss oder mittels einer druckerzeugenden Pumpe aus einer Regentonne oder Zisterne geleitet wird.
Gemütliche Gartenidylle: Tipps zur Reinigung von Terrassen und Gartenmöbeln
Für viele ist der eigene Garten ein Rückzugsort zum Entspannen. Wenn alles schön blüht und gepflegt ist, kann man es sich nach getaner Arbeit zusammen mit Freunden und Familie gut gehen lassen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Grillfest auf der neuen Holz- oder Steinterrasse? Ein Trend lässt sich hier auf jeden Fall erkennen: Immer mehr Menschen möchten ihren Garten verschönern und mit hochwertigen Gartenmöbeln und Terrassen aufwerten. Das macht den Garten wohnlich und gemütlich. Natürlich sollte man dabei im Hinterkopf haben, dass Holzterrassen regelmässig gereinigt und gepflegt werden müssen. Das beugt dem Vergrauen des Holzbelags vor und bewahrt diesen vor unerwünschtem Unkraut, Moos und schädlichen Pilzen. Dasselbe gilt natürlich auch für Gartenmöbel, die man am besten mit warmem Wasser und einem Allzweckreiniger oder Spülmittel von oberflächlichem Schmutz befreit. Alternativ kann man auch zum Mitteldruck- oder Hochdruckreiniger greifen.
Den Garten winterfest machen
Wer seinen Garten winterfest machen möchte, muss einiges beachten. Dann wollen Kübelpflanzen und Gartenmöbel ins Trockene geschafft und Blumenbeete bzw. Sträucher noch mal geschnitten werden. Anschliessend kann man sie mit Pflanzenerde düngen. Unser Tipp: Das Schnittgut, das sich im Übrigen gehäckselt noch besser entsorgen bzw. zur weiteren Gartenpflege nutzen lässt, kann man zum Schutz vor Frost auf die Beete legen. Gleichzeitig hat man dadurch das Problem gelöst, was man mit heruntergefallenden Blättern und Ästen anstellt – zumindest teilweise, denn im Herbst werfen die meisten Bäume und Sträucher ihre Blätter ab, sodass man sich auch über die Laubentsorgung Gedanken machen muss.
Passende Produkte für die Gartenpflege
Akku-Heckenscheren
> Jetzt entdecken
Akku-Teleskop-Heckenschere
> Jetzt entdecken
Akku-Gras- und -Strauchschere
> Jetzt entdecken
Akku-Astschere
> Jetzt entdecken
Akku-Rasentrimmer
> Jetzt entdecken
Akku-Laubbläser und -sauger
> Jetzt entdecken
Akku-Kettensägen
> Jetzt entdecken
Akku-Rasenmäher
> Jetzt entdecken
Kehrmaschinen
> Jetzt entdecken
Hochdruckreiniger
> Jetzt entdecken
Druckerzeugende Pumpen
> Jetzt entdecken
Tauchpumpen
> Jetzt entdecken
Sprinkler
> Jetzt entdecken
Das könnte Sie auch interessieren
Der Sinnersche Kreis: Grundlagen der Reinigung
Bei der Reinigung dreht sich alles um die 4 Faktoren Zeit, Mechanik, Chemie und Temperatur – wer deren Zusammenhang versteht, bekommt alle Reinigungsprobleme leicht in den Griff.
Wohnräume reinigen
Gepflegte Schlaf- und Wohnräume tragen wesentlich zum Wohlfühlfaktor in den eigenen vier Wänden bei. Mit den richtigen Tipps lässt sich das Zuhause dauerhaft sauber halten.
Küche reinigen
Die Küche ist das Zentrum vieler Haushalte. Das Saubermachen sollte daher nicht vernachlässigt werden. Mit diesen Tipps wird die Küche wieder hygienisch sauber.