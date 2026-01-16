AKKU-LAUBBLÄSER UND -SAUGER
Laub. Im Herbst wunderschön anzuschauen, muss es doch auch beseitigt werden – von Fusswegen und Auffahrten aus Sicherheitsgründen, vom Rasen, damit dieser darunter nicht geschädigt wird. Der Mensch mit Besen, Rechen und Muskelkraft kommt da schnell an seine Grenzen. Leistungsstarke, Akku-Laubbläser und -sauger von Kärcher aber nicht! Akku-Gebläse sind immer da, wo sie gebraucht werden, unabhängig vom Einsatzort, liegen bequem in der Hand und sorgen schnell und gründlich für Laubfreiheit.
Produkte
Kennen beim Reinigen keine Grenzen: Die Kärcher Laubbläser und -sauger.
Ob auf Fusswegen und Auffahrten oder auf dem Rasen: wo auch immer sich das Laub im Herbst auftürmt, räumen es die leistungsstarken Akku-Laubbläser und -sauger von Kärcher kraftvoll und gründlich zur Seite. Wenn Muskelkraft oder andere Hilfsmittel an ihre Grenzen stossen, überzeugen sie mit bis zu 240 km/h Luftgeschwindigkeit und maximalem Anwendungskomfort - und sorgen so schnell und gründlich für laubfreie Untergründe.
Features des Akku-Laubsaugers und -bläsers
Abnehmbare Bauteile
Dank der individuellen Anpassung des Akku-Laubsaugers und -bläsers lässt sich bei Bedarf das Gewicht des Geräts reduzieren. Sowohl Saug- und Blasrohr als auch die Führungsrollen sind einzeln abnehmbar. Zudem gewährleistet der Zweithandgriff, dass das Gewicht des Geräts während der Bedienung bestmöglich verteilt ist.
Kraftvolle und gründliche Entfernung von Laub
Wenn Muskelkraft oder andere Hilfsmittel an ihre Grenzen stossen, überzeugen die Akku-Laubsauger und -bläser mit bis zu 240 km/h Luftgeschwindigkeit und maximalem Anwendungskomfort - und sorgen so schnell und gründlich für laubfreie Untergründe. Noch zeitsparender ist die Arbeit dank des Turbo Boosts, mit dem sich die Leistung des Geräts kurzfristig steigern lässt.
Stufenlose Einstellung
Mit dem Hebel lässt sich stufenlos zwischen den Funktionen Blasen, Saugen oder auch einer Kombination aus beidem mit nur einem Handgriff wechseln.
Der Akku-Laubsauger und -bläser verfügt über die folgenden Funktionen:
Zweithandgriff
Sichert eine optimale Gewichtsverteilung des Akku-Laubsauger und -bläsers und einfache Handhabung.
Abnehmbare Führungsrollen
Für komfortables Arbeiten mit dem Akku-Laubsauger und -bläser, auch in schwer zugänglichen Flächen.
45 Liter Fangsackvolumen
Garantiert langes, unterbrechungsfreies Arbeiten.
Bürstenloser Motor
Für eine längere Laufzeit und verbesserte Lebensdauer des Geräts.
Abnehmbare Flachdüse
Für die präzise und punktuelle Reinigung. Das Laub kann z.B. gezielt auf einen Haufen geblasen werden.
Variable Drehzahlregulierung
Ermöglicht eine stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit je nach Aufgabe.
Highlights des Akku-Laubsaugers und -bläsers
Features des Akku-Laubbläsers
Maximale Bewegungsfreiheit
Der Akku-Laubbläser ermöglicht eine bestmögliche Bewegungsfreiheit, ohne dass dabei ein lästiges Stromkabel im Weg ist. Dabei bietet er gleichzeitig eine perfekte Balance, um auch längere und aufwendigere Arbeiten mühelos ausführen zu können.
Abnehmbare Flachdüse
Nicht jede zu reinigende Fläche ist denselben Witterungsbedingungen ausgesetzt. Besonders Regen und Nässe können die Entfernung von Laub erschweren. Dank der abnehmbaren Flachdüse mit integrierter Kratzkante befreit der Akku-Laubbläser die gewünschten Flächen auch von nassem Laub und festgetretenem Schmutz.
Ergonomischer Handgriff
Dank des komfortabel platzierten Geschwindigkeitsreglers ist die Bedienbarkeit des Geräts besonders einfach. Zusätzlich sorgt der ergonomische Handgriff dafür, dass der Akku-Laubbläser ideal in der Hand liegt.
Der Akku-Laubbläser verfügt über die folgenden Funktionen:
Abnehmbare Geräteelemente
Das abnehmbare zweiteilige Rohr dient der platzsparenden Verstauung nach der Anwendung.
Moderne Anzeige
Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay zeigt Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität an.
Highlights des Akku-Laubbläsers
18 V Kärcher Battery Power
LBL 2 Battery
Der leistungsstarke Akku-Laubbläser LBL 2 Battery von Kärcher: Egal, wo sie zum Einsatz kommen, sie befreien die gewünschten Flächen schnell und sorgfältig von Laub – und liegen dabei bequem in der Hand.
Luftgeschwindigkeit: max. 210 km/h
Luftdurchsatz: max. 220 m³/h
Leistung je Akkuladung*: max. 400 m²
Gewicht: 2,0 kg
Blasrohr: 2-teilig
Flachdüse inkl. Kratzkante: ja
Leistungsregulierung: 1-stufig
Akku und Ladegerät: nicht im Lieferumfang enthalten
* Maximale Leistung je Akkuladung mit dem 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
BLV 18-200 Battery
3-in-1-Funktion: Saugen, Blasen und Mulchen mit nur einem Gerät – minimaler Aufwand für perfekte Ergebnisse mit dem Akku-Laubbläser und -sauger BLV 18-200 Battery. Der bürstenlose Motor erhöht dabei sowohl die Lebensdauer als auch die Leistung.
Blasmodus Luftgeschwindigkeit: max. 200 km/h
Leistung je Akkuladung Blasmodus*: max. 425 m²
Saugmodus Luftgeschwindigkeit: max. 130 km/h
Leistung je Akkuladung Saugmodus*: max. 45 Liter
Gewicht ohne Zubehör: 3,5 kg
Akku und Ladegerät: nicht im Lieferumfang enthalten
*Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
36 V Kärcher Battery Power
LBL 4 Battery
Egal, wo sich das Laub im Herbst auftürmt: Der Akku-Laubbläser LBL 4 Battery räumt es kraftvoll und gründlich zur Seite. Wenn Muskelkraft oder andere Hilfsmittel an ihre Grenzen stossen, überzeugt er dank der 2-stufigen Leistungsregulierung und mit maximalem Anwendungskomfort.
Luftgeschwindigkeit: max. 250 km/h
Luftdurchsatz: max. 330 m³/h
Leistung je Akkuladung*: max. 550 m²
Gewicht: 2,2 kg
Blasrohr: 2-teilig
Flachdüse inkl. Kratzkante: ja
Leistungsregulierung: 2-stufig
Akku und Ladegerät: nicht im Lieferumfang enthalten
* Maximale Leistung je Akkuladung mit dem 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
BLV 36-240 Battery
Der Akku-Laubbläser und -sauger BLV 36-240 Battery mit bürstenlosem und besonders effizientem Motor lässt Laub, Rasen- und Heckenschnittresten sowie Grünabfällen keine Chance. Dank praktischer 3-in-1-Funktion werden sämtliche Blätter und Schnittreste nicht nur zusammengeblasen, sondern auch direkt eingesaugt und gehäckselt.
Blasmodus Luftgeschwindigkeit: max. 240 km/h
Leistung je Akkuladung Blasmodus*: max. 550 m²
Saugmodus Luftgeschwindigkeit: max. 130 km/h
Leistung je Akkuladung Saugmodus*: max. 75 Liter
Gewicht ohne Zubehör: 4,2 kg
Akku und Ladegerät: nicht im Lieferumfang enthalten
*Maximale Leistung mit 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
Kärcher Battery Power Akkuplattformen
18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten, Aussenanlagen und Flächen.
36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Für grosse Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit.
