AKKU-LAUBBLÄSER UND -SAUGER

LBL 2 Battery

Der leistungsstarke Akku-Laubbläser LBL 2 Battery von Kärcher: Egal, wo sie zum Einsatz kommen, sie befreien die gewünschten Flächen schnell und sorgfältig von Laub – und liegen dabei bequem in der Hand.

Luftgeschwindigkeit: max. 210 km/h

Luftdurchsatz: max. 220 m³/h

Leistung je Akkuladung*: max. 400 m²

Gewicht: 2,0 kg

Blasrohr: 2-teilig

Flachdüse inkl. Kratzkante: ja

Leistungsregulierung: 1-stufig

Akku und Ladegerät: nicht im Lieferumfang enthalten

* Maximale Leistung je Akkuladung mit dem 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.