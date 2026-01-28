Akku-Laubbläser LBL 2 Battery
Der kraftvolle 18 V Akku-Laubbläser von Kärcher erreicht eine max. Luftgeschwindigkeit von 210 km/h und überzeugt mit einer ergonomischen Handhabung und guter Balance.
Der gut ausbalancierte 18 V Akku-Laubbläser liegt ergonomisch in der Hand und erreicht eine maximale Luftgeschwindigkeit von 210 km/h. Und die abnehmbare Flachdüse mit Kratzkante macht es möglich, das Laub kontrolliert und gezielt zu bewegen sowie feuchtes und festgetretenes Laub zu lösen.
Merkmale und Vorteile
BlasrohrKraftvolle Entfernung von Laub und losen Verschmutzungen rund ums Haus und in der Garage.
Abnehmbare FlachdüseFür die präzise und punktuelle Reinigung. Das Laub kann z.B. gezielt auf einen Haufen geblasen werden.
Integrierte KratzkanteNasses Laub und festgetretener Schmutz können mit der Kratzkante gelöst werden.
Ergonomisches Design
- Perfekt ausbalanciert für ermüdungsfreies Arbeiten.
Bajonettverschluss
- Für die platzsparende Verstauung kann das Blasrohr einfach abgenommen werden.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Luftgeschwindigkeit (km/h)
|max. 210
|Luftdurchsatz (m³/h)
|220
|Geschwindigkeitsregulierung
|Nein
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung (m²)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|975 x 170 x 305
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Blasrohr
- Flachdüse inkl. Kratzkante
Anwendungsgebiete
- Laub
- Grünabfälle
- Gehwege ums Haus
- Flächen rund um Haus und Garten
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
LBL 2 Battery Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.