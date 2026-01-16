Hartbodenreiniger

Wenn die Walzen zu trocken sind, testen Sie bitte Folgendes:



Nehmen Sie das Gerät ohne die Walzen in Betrieb. Der Schmutzwassertank muss angebracht sein und der Frischwassertank befüllt. Wenn am Boden vier Tropfen Wasser zu sehen sind, funktioniert die Befeuchtung. Wir empfehlen, die Walzen vor dem Einsetzen unter dem Wasserhahn zu befeuchten. Alternativ können Sie die Walzen durch Aktivieren des Boost-Modus befeuchten. Fahren Sie mit dem Gerät so lange vor und zurück, bis die Walzen ausreichend befeuchtet sind.



Wenn keine 4 Tropfen am Boden zu sehen sind, kann es sein, dass der Frischwasserfilter verschmutzt ist. Entnehmen Sie in diesem Fall den Frischwassertank und nehmen Sie den darunter liegenden Filter heraus. Reinigen Sie den Frischwasserfilter unter fliessendem Wasser und setzen Sie ihn anschliessend wieder ein.

Wenn die Walzen zu trocken sind, testen Sie bitte Folgendes:



Nehmen Sie das Gerät ohne die Walzen in Betrieb. Der Schmutzwassertank muss angebracht sein und der Frischwassertank befüllt. Wenn am Boden vier Tropfen Wasser zu sehen sind, funktioniert die Befeuchtung. Wir empfehlen, die Walzen vor dem Einsetzen unter dem Wasserhahn zu befeuchten. Alternativ können Sie die Walzen durch Aktivieren des Boost-Modus befeuchten. Fahren Sie mit dem Gerät so lange vor und zurück, bis die Walzen ausreichend befeuchtet sind.



Wenn keine 4 Tropfen am Boden zu sehen sind, kann es sein, dass der Frischwasserfilter verschmutzt ist. Entnehmen Sie in diesem Fall den Frischwassertank und nehmen Sie den darunter liegenden Filter heraus. Reinigen Sie den Frischwasserfilter unter fliessendem Wasser und setzen Sie ihn anschliessend wieder ein.

Der Fehler kann auch auftreten, wenn die Frischwasserdüsen (s. Bild) verstopft sind. Reinigen Sie die Düsen mit einem Tuch oder einer weichen Bürste.



Besteht der Fehler weiterhin, suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder senden Sie das Gerät zur Reparatur an uns ein.