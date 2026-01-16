Hartbodenreiniger
Willst du einfach nur komfortabler und schneller deinen Boden wischen? Oder die ganze Bodenreinigung in einem Aufwasch, am besten ganz ohne Vorsaugen, erledigen? Wir haben für jede Aufgabe eine starke Lösung – und du hast die Wahl. Mit dem Topmodell FC 8 geniesst du eine Vielzahl an Reinigungsmodi und attraktivem LCD-Display sowie App-Verbindung.
Entdecke die perfekten Helfer für dein Zuhause
FC 8 Smart Signature Line.
Unser smartes Highlight.
Die alte Haushaltsregel «Erst saugen, dann wischen» wischt der FC 8 Smart Signature Line ebenso lässig weg wie alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz. Seine 2 gegenläufig rotierenden Walzenpaare kommen direkt zur Sache und geben deinem Fussboden damit in der Hälfte der Zeit** seinen alten Glanz zurück. Jetzt mit attraktivem LCD-Display und App-Verbindung: Übertrage eine Auswahl aus 10 Reinigungsmodi an das Gerät, optimal abgestimmt auf verschiedene Bodenarten, oder konfiguriere individuelle Reinigungsmodi für perfekte Reinigungsergebnisse.
Anwendung FC 8 Smart Signature Line
ELEKTRISCHER WISCHMOPP EWM 2.
Erwischt!
Feucht aufwischen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen? Mit unserem elektrischen Wischmopp geht das ebenso einfach wie gründlich. Mehr dazu
Immer frisch gewischt.
Mit seinem leistungsstarken Akku gleitet er wie von selbst über den Boden und erreicht dabei auch schwierige Stellen unter Möbeln und im Randbereich. Dank getrennter Tanks für Frisch- und Schmutzwasser reinigt er immer mit sauberem Wasser – und der Tank mit dem schmutzigen Wasser kann anschliessend ganz bequem entnommen und entleert werden.
Vorteile, die den Unterschied machen.
PATENTIERTE KÄRCHER ABSTREIFTECHNOLOGIE: 500 WALZENUMDREHUNGEN PRO MINUTE FÜR KRAFTVOLLE REINIGUNG
Die Kärcher Hartbodenreiniger kommen dank der innovativen, patentierten Abstreiftechnologie ganz ohne Saugeinheit aus. Die Walzen mit Selbstreinigungsfunktion werden kontinuierlich mit Frischwasser befeuchtet und reinigen den Boden effektiv mit bis zu 500 Umdrehungen pro Minute. Das aufgenommene Schmutzwasser wird effizient abgestreift und in einem separaten Tank gesammelt.
50 % SCHNELLER GEPUTZTE BÖDEN**
Dank der patentierten Abstreiftechnologie erreichst du mit unseren 2-in-1-Hartbodenreinigern ein perfektes Reinigungsergebnis. Du wischst und nimmst gleichzeitig alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz in nur einem Schritt auf – selbst Ecken und Kanten werden mühelos erreicht. Auch Haare werden dank der integrierten Haarkämme zuverlässig entfernt.
MÜHELOSE REINIGUNG MIT HOVER-TECHNOLOGIE
Erlebe die Leichtigkeit der Reinigung mit der Hover-Technologie. Vier gegenläufige Walzen gleiten sanft über deine Böden und entfernen mühelos Schmutz und Flecken. Dank des Hover-Effekts schweben die Geräte förmlich über den Boden, sodass du weniger Kraft aufwenden musst.
Das flexible Drehgelenk sorgt für kinderleichte Manövrierbarkeit um Möbel und Ecken.
180° ABLEGBAR FÜR PERFEKTE UNTERFAHRBARKEIT VON MÖBELN
Endlich überall sauber! Mit den Kärcher Hartbodenreinigern erreichst du mühelos jede Ecke. Dank ihres schlanken Designs lassen sie sich um 180° ablegen und gleiten spielend leicht unter Möbel und entfernen Schmutz und Flecken auch an schwer zugänglichen Stellen.
SO LEISE KANN SAUBERKEIT SEIN
Schluss mit Lärm beim Hausputz! Dank der patentierten Abstreiftechnologie arbeiten die Kärcher Hartbodenreiniger ganz ohne Sauggebläse und reinigen dennoch kraftvoll und flüsterleise. So können deine Kinder in Ruhe spielen und schlafen, während dein Haustier entspannt bleibt.
Unsere Hartbodenreiniger überzeugen mit weiteren Pluspunkten:
System!Clean Selbstreinigung
Saubere Walzen, im Handumdrehen! Mit der integrierten System!Clean Selbstreinigung gehören mühsames Reinigen der Walzen der Vergangenheit an. Einfach den Selbstreinigungsmodus aktivieren und die Walzen rotieren mit 400 Umdrehungen pro Minute, um Schmutz und Haare effektiv zu entfernen. Beim FC 8 geht das sogar ganz bequem über das Display-Menü. Für zusätzliche Hygiene können die Walzen bei bis zu 60 °C in der Waschmaschine gewaschen werden. Spare Zeit und geniesse den Komfort des Selbstreinigungssystems.
Einstellbare Reinigungsmodi für verschiedene Boden- und Schmutzarten
Unsere Hartbodenreiniger bieten verschiedene Einstellungen für unterschiedliche Boden- und Schmutzarten. Beim FC 8 kann durch die App-Verbindung eine Auswahl aus zehn Reinigungsmodi an das Gerät übertragen werden. Die Möglichkeit zur Konfiguration eigener, individueller Reinigungsmodi lässt bei diesem Modell keine Wünsche offen.
Bis zu 99,9 % Bakterienbeseitigung
Dank Hygienic!Spin Technologie werden mit den Kärcher Hartbodenreinigern bis zu 99,9 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf allen haushaltsüblichen Hartböden entfernt.****
Mühelose Bodenreinigung
Kein händisches Schrubben mehr. Kein lästiges Auswringen von Bodentüchern mehr, da der Schmutz durch die Selbstreinigungsfunktion permanent von den Walzen entfernt wird. Durch die separat integrierten und jeweils leicht entnehmbaren Frisch- und Schmutzwassertanks entfällt das Eimerschleppen.
Für alle Hartböden geeignet
Für alle Hartböden (Stein, Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl) geeignet wegen der geringen Restfeuchte. Die Böden sind schnell wieder begehbar. Perfekte Bodenpflege, kombiniert mit Kärcher Reinigungs- und Pflegemitteln.
Perfekte Kantenreinigung
Der mittig angeordnete Walzenantrieb sorgt für sehr gute Reinigungsergebnisse in Ecken und entlang von Kanten.
Waschbare Pure!Roll Walzen
Die hochwertigen Pure!Roll Reinigungswalzen lassen sich schnell und kinderleicht montieren und entnehmen. Dazu sind sie in der Waschmaschine waschbar bei bis zu 60 °C.
Bis zu 93 % Wasserersparnis***
Im Vergleich zur Reinigung mit einem herkömmlichen Wischmopp mit Eimer.***
Selbststehend
Praktisch für Arbeitsunterbrechungen – unsere Hartbodenreiniger stehen alleine.
Ein Pionier im Bereich Hartbodenreinigung
Mit der patentierten Abstreiftechnologie war Kärcher eine der ersten Marken weltweit, die ein Gerät für die 2-in-1-Reinigung (Grobschmutzaufnahme und Wischen in einem Schritt) auf den Markt gebracht und somit eine neue Produktkategorie etabliert haben.
Der Boden ist hart, die Reinigung muss es nicht sein. Mit einem unserer Hartbodenreinigern wird es einfach sauberer.
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Flächenleistung ca. 230 m² je Akkuladung
- Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz
- Wischen + Staubaufnahme + Grobschmutzaufnahme
- Bis zu 60 min Akkulaufzeit
- Für alle Hartböden geeignet + 2 Standard-Reinigungsmodi + Boost-Modus + unzählige weitere Reinigungsmodi über die App
- Perfekte Ecken- und Kantenreinigung
- Enthält 4 Walzen + 1 Universal-Bodenreiniger
- Besonders leichtgängig durch gegenläufig rotierende Walzen
- 4-Walzen-Antriebstechnik
- Bodenkopf mit integrierten LEDs
- Attraktives LCD-Display und App-Verbindung
- System!Clean Selbstreinigung mit 400 Walzenumdrehungen pro Minute
FC 7 CORDLESS
Flächenleistung ca. 175 m² je Akkuladung
- Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz
- Wischen + Staubaufnahme + Grobschmutzaufnahme
- Bis zu 45 min Akkulaufzeit
- Für alle Hartböden geeignet + 2 Reinigungsmodi + Boost-Modus
- Perfekte Ecken- und Kantenreinigung
- Enthält 4 Walzen + 1 Universal-Bodenreiniger
- Besonders leichtgängig durch gegenläufig rotierende Walzen
- 4-Walzen-Antriebstechnik
- System!Clean Selbstreinigung mit 400 Walzenumdrehungen pro Minute
Signature Line.
The origin of WOW
Alfred Kärcher war ein echter Pionier des WOW. Dieses Jahr haben wir eine neue Linie von High-End-Geräten geschaffen: die Signature Line. Die Unterschrift unterstreicht den Geist von Innovation und Qualität, der die Signature Line-Geräte zu den besten Kärcher Produkten ihrer Kategorie macht. Mehr erfahren
1 Jahr Garantie
Mit der Registrierung eines Signature Line-Produkts erhältst du 1 Jahr Garantie auf dein Gerät. Registriere dich jetzt.
Die Home & Garden App.
Erfahre, wie du das Reinigungsergebnis mit deinem FC 8 Smart Signature Line perfektionierst. Über Bluetooth kannst du deinen Hartbodenreiniger ganz einfach mit der Home & Garden App auf deinem Smartphone verbinden. Profitiere von unseren Expertentipps sowie einer Vielzahl an empfohlenen Reinigungsmodi für verschiedene Bodenarten oder erstelle deine ganz individuellen Modi.Mehr erfahren
2 Standard-Reinigungsmodi und Boost-Funktion
Für jede Verschmutzung die richtige Einstellung. Zwei Standard-Reinigungsmodi mit unterschiedlicher Wassermenge und Walzendrehzahl sowie eine Boost-Funktion für hartnäckigen Schmutz sind auf dem Gerät voreingestellt. So reinigst du schonend und effektiv jeden Boden.
10 Reinigungsmodi für 10 Bodenarten über die App
Passe die Reinigung individuell an deine Bedürfnisse an. Über die App kannst du eine Auswahl von 10 Reinigungsmodi mit unterschiedlicher Wassermenge und Walzendrehzahl für verschiedene Bodenarten dauerhaft an das Gerät übertragen. So erzielst du immer das beste Reinigungsergebnis für jeden Boden.
25 Kombinationsmöglichkeiten für individuelle Reinigungsmodi
Konfiguriere deine eigenen Reinigungsmodi durch Einstellung von Wassermenge und Walzendrehzahl in jeweils 5 Stufen und finde die optimale Kombination für deine Böden.
Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Warnungen
Anleitungen in der App und auf dem Display sowie Warnungen leiten dich perfekt durch den gesamten Reinigungsprozess und geben hilfreiche Tipps.
Individuelle Einstellungen
Gestalte dein Nutzungserlebnis ganz nach deinen Wünschen. Praktische Einstellungen wie die Batterieanzeige und eine Auswahl aus 36 Sprachen kannst du direkt über das Display des Geräts vornehmen. Eine persönliche Begrüssung, die LEDs, die Vorbefeuchtungsdauer, Boost-Dauer sowie die Anzeige von Hinweisen können über die App eingerichtet werden.
Systemupdates
Sind neue Systemupdates für dein Gerät verfügbar, ist eine Benachrichtigung sowie Ausführung über die App möglich.
KNOW-HOW: TIPPS ZUR REINIGUNG VON PARKETT UND LAMINAT
Ob im Wohn- oder Schlafbereich, im Esszimmer oder Flur: Holzböden aus Parkett oder Laminat schaffen eine wohnliche Atmosphäre und sind im Vergleich zu Textilböden recht pflegeleicht. Worauf bei der Reinigung und Pflege dennoch zu achten ist und wie unschöne Flecken verschwinden, ohne den teuren Fussboden zu beschädigen ‒ die besten Tipps für einen schönen Holzboden im Überblick.Mehr erfahren
Reinigungsmittel und Zubehör
Mit dem Kärcher Zubehörprogramm kannst du Reinigung und Pflege perfekt auf deine Bedürfnisse abstimmen. Weiter bieten wir dir eine breite Palette an Reinigungsmittel.
FAQs.
Fragen zum Produkt
Fragen zur Anwendung
Wartung
Problembehebung
* Die Kärcher Hartbodenreiniger erreichen eine um bis zu 20 Prozent bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.
** Die Kärcher Hartbodenreiniger ermöglichen bis zu 50 Prozent Zeitersparnis, da Hartböden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann.
*** Die Kärcher Hartbodenreiniger sparen bei der Reinigung von 60 m² Bodenfläche bis zu 90 Prozent an Wasser gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wassereimer, gefüllt mit 5 Litern.
**** Bei der Reinigung mit direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden bis zu 99,9 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). Gemäss 4-Felder Test (based on DIN EN 16615:2015-06).