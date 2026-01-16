Hartbodenreiniger

Willst du einfach nur komfortabler und schneller deinen Boden wischen? Oder die ganze Bodenreinigung in einem Aufwasch, am besten ganz ohne Vorsaugen, erledigen? Wir haben für jede Aufgabe eine starke Lösung – und du hast die Wahl. Mit dem Topmodell FC 8 geniesst du eine Vielzahl an Reinigungsmodi und attraktivem LCD-Display sowie App-Verbindung.

Entdecke die perfekten Helfer für dein Zuhause

0 Produkte
Hartbodenreiniger Kärcher

FC 8 Smart Signature Line.

Hartbodenreinger

Unser smartes Highlight.

Die alte Haushaltsregel «Erst saugen, dann wischen» wischt der FC 8 Smart Signature Line ebenso lässig weg wie alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz. Seine 2 gegenläufig rotierenden Walzenpaare kommen direkt zur Sache und geben deinem Fussboden damit in der Hälfte der Zeit** seinen alten Glanz zurück. Jetzt mit attraktivem LCD-Display und App-Verbindung: Übertrage eine Auswahl aus 10 Reinigungsmodi an das Gerät, optimal abgestimmt auf verschiedene Bodenarten, oder konfiguriere individuelle Reinigungsmodi für perfekte Reinigungsergebnisse.

Produkt entdecken

Anwendung FC 8 Smart Signature Line

ELEKTRISCHER WISCHMOPP EWM 2.

Elektrischer Wischmopp EWM 2

Erwischt!

Feucht aufwischen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen? Mit unserem elektrischen Wischmopp geht das ebenso einfach wie gründlich. Mehr dazu

Immer frisch gewischt.

Mit seinem leistungsstarken Akku gleitet er wie von selbst über den Boden und erreicht dabei auch schwierige Stellen unter Möbeln und im Randbereich. Dank getrennter Tanks für Frisch- und Schmutzwasser reinigt er immer mit sauberem Wasser – und der Tank mit dem schmutzigen Wasser kann anschliessend ganz bequem entnommen und entleert werden.

Produkt entdecken

Vorteile, die den Unterschied machen.

PATENTIERTE KÄRCHER ABSTREIFTECHNOLOGIE: 500 WALZENUMDREHUNGEN PRO MINUTE FÜR KRAFTVOLLE REINIGUNG

Die Kärcher Hartbodenreiniger kommen dank der innovativen, patentierten Abstreiftechnologie ganz ohne Saugeinheit aus. Die Walzen mit Selbstreinigungsfunktion werden kontinuierlich mit Frischwasser befeuchtet und reinigen den Boden effektiv mit bis zu 500 Umdrehungen pro Minute. Das aufgenommene Schmutzwasser wird effizient abgestreift und in einem separaten Tank gesammelt.

Patentierte Abstreiftechnologie

50 % SCHNELLER GEPUTZTE BÖDEN**

Dank der patentierten Abstreiftechnologie erreichst du mit unseren 2-in-1-Hartbodenreinigern ein perfektes Reinigungsergebnis. Du wischst und nimmst gleichzeitig alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz in nur einem Schritt auf – selbst Ecken und Kanten werden mühelos erreicht. Auch Haare werden dank der integrierten Haarkämme zuverlässig entfernt.

50 % schneller

MÜHELOSE REINIGUNG MIT HOVER-TECHNOLOGIE

Erlebe die Leichtigkeit der Reinigung mit der Hover-Technologie. Vier gegenläufige Walzen gleiten sanft über deine Böden und entfernen mühelos Schmutz und Flecken. Dank des Hover-Effekts schweben die Geräte förmlich über den Boden, sodass du weniger Kraft aufwenden musst.

Das flexible Drehgelenk sorgt für kinderleichte Manövrierbarkeit um Möbel und Ecken.

Mühelose Reinigung

180° ABLEGBAR FÜR PERFEKTE UNTERFAHRBARKEIT VON MÖBELN

Endlich überall sauber! Mit den Kärcher Hartbodenreinigern erreichst du mühelos jede Ecke. Dank ihres schlanken Designs lassen sie sich um 180° ablegen und gleiten spielend leicht unter Möbel und entfernen Schmutz und Flecken auch an schwer zugänglichen Stellen.

Hartbodenreiniger 180° ablegbar

SO LEISE KANN SAUBERKEIT SEIN

Schluss mit Lärm beim Hausputz! Dank der patentierten Abstreiftechnologie arbeiten die Kärcher Hartbodenreiniger ganz ohne Sauggebläse und reinigen dennoch kraftvoll und flüsterleise. So können deine Kinder in Ruhe spielen und schlafen, während dein Haustier entspannt bleibt.

So leise kann Sauberkeit sein

Unsere Hartbodenreiniger überzeugen mit weiteren Pluspunkten:

Hartbodenreinger mit integriertem Selbstreinigungssystem

System!Clean Selbstreinigung

Saubere Walzen, im Handumdrehen! Mit der integrierten System!Clean Selbstreinigung gehören mühsames Reinigen der Walzen der Vergangenheit an. Einfach den Selbstreinigungsmodus aktivieren und die Walzen rotieren mit 400 Umdrehungen pro Minute, um Schmutz und Haare effektiv zu entfernen. Beim FC 8 geht das sogar ganz bequem über das Display-Menü. Für zusätzliche Hygiene können die Walzen bei bis zu 60 °C in der Waschmaschine gewaschen werden. Spare Zeit und geniesse den Komfort des Selbstreinigungssystems.

Hartbodenreiniger mit Reinigungsmodi für verschiedene Boden- und Schmutzarten

Einstellbare Reinigungsmodi für verschiedene Boden- und Schmutzarten

Unsere Hartbodenreiniger bieten verschiedene Einstellungen für unterschiedliche Boden- und Schmutzarten. Beim FC 8 kann durch die App-Verbindung eine Auswahl aus zehn Reinigungsmodi an das Gerät übertragen werden. Die Möglichkeit zur Konfiguration eigener, individueller Reinigungsmodi lässt bei diesem Modell keine Wünsche offen.

Bis zu 99,9 % Bakterienbeseitigung

Bis zu 99,9 % Bakterienbeseitigung

Dank Hygienic!Spin Technologie werden mit den Kärcher Hartbodenreinigern bis zu 99,9 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf allen haushaltsüblichen Hartböden entfernt.****

Mühelose Bodenreinigung

Mühelose Bodenreinigung

Kein händisches Schrubben mehr. Kein lästiges Auswringen von Bodentüchern mehr, da der Schmutz durch die Selbstreinigungsfunktion permanent von den Walzen entfernt wird. Durch die separat integrierten und jeweils leicht entnehmbaren Frisch- und Schmutzwassertanks entfällt das Eimerschleppen.

Hartbodenreiniger für Stein, Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl

Für alle Hartböden geeignet

Für alle Hartböden (Stein, Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl) geeignet wegen der geringen Restfeuchte. Die Böden sind schnell wieder begehbar. Perfekte Bodenpflege, kombiniert mit Kärcher Reinigungs- und Pflegemitteln.

Perfekte Kantenreinigung

Perfekte Kantenreinigung

Der mittig angeordnete Walzenantrieb sorgt für sehr gute Reinigungsergebnisse in Ecken und entlang von Kanten.

Hartbodenreiniger waschbare Walzen

Waschbare Pure!Roll Walzen

Die hochwertigen Pure!Roll Reinigungswalzen lassen sich schnell und kinderleicht montieren und entnehmen. Dazu sind sie in der Waschmaschine waschbar bei bis zu 60 °C.

Bis zu 93 % Wasserersparnis

Bis zu 93 % Wasserersparnis***

Im Vergleich zur Reinigung mit einem herkömmlichen Wischmopp mit Eimer.***

Selbststehend

Selbststehend

Praktisch für Arbeitsunterbrechungen – unsere Hartbodenreiniger stehen alleine.

Kärcher Hartbodenreiniger Technologie

Ein Pionier im Bereich Hartbodenreinigung

Mit der patentierten Abstreiftechnologie war Kärcher eine der ersten Marken weltweit, die ein Gerät für die 2-in-1-Reinigung (Grobschmutzaufnahme und Wischen in einem Schritt) auf den Markt gebracht und somit eine neue Produktkategorie etabliert haben.

Der Boden ist hart, die Reinigung muss es nicht sein. Mit einem unserer Hartbodenreinigern wird es einfach sauberer.

Hartbodenreiniger Kärcher FC 8 Signature Line

FC 8 SMART SIGNATURE LINE

 

Flächenleistung ca. 230 m² je Akkuladung

  • Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz
  • Wischen + Staubaufnahme + Grobschmutzaufnahme
  • Bis zu 60 min Akkulaufzeit
  • Für alle Hartböden geeignet + 2 Standard-Reinigungsmodi + Boost-Modus + unzählige weitere Reinigungsmodi über die App
  • Perfekte Ecken- und Kantenreinigung
  • Enthält 4 Walzen + 1 Universal-Bodenreiniger
  • Besonders leichtgängig durch gegenläufig rotierende Walzen
  • 4-Walzen-Antriebstechnik
  • Bodenkopf mit integrierten LEDs
  • Attraktives LCD-Display und App-Verbindung
  • System!Clean Selbstreinigung mit 400 Walzenumdrehungen pro Minute
Zum Produkt
Hartbodenreiniger Kärcher FC 7 Cordless

FC 7 CORDLESS

 

Flächenleistung ca. 175 m² je Akkuladung

  • Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz
  • Wischen + Staubaufnahme + Grobschmutzaufnahme
  • Bis zu 45 min Akkulaufzeit
  • Für alle Hartböden geeignet + 2 Reinigungsmodi + Boost-Modus
  • Perfekte Ecken- und Kantenreinigung
  • Enthält 4 Walzen + 1 Universal-Bodenreiniger
  • Besonders leichtgängig durch gegenläufig rotierende Walzen
  • 4-Walzen-Antriebstechnik
  • System!Clean Selbstreinigung mit 400 Walzenumdrehungen pro Minute

 

Zum Produkt

Signature Line.

Signature Line

The origin of WOW

Alfred Kärcher war ein echter Pionier des WOW. Dieses Jahr haben wir eine neue Linie von High-End-Geräten geschaffen: die Signature Line. Die Unterschrift unterstreicht den Geist von Innovation und Qualität, der die Signature Line-Geräte zu den besten Kärcher Produkten ihrer Kategorie macht. Mehr erfahren

1 Jahr Garantie

Mit der Registrierung eines Signature Line-Produkts erhältst du 1 Jahr Garantie auf dein Gerät. Registriere dich jetzt.

Signature Line-Produkte entdecken

Die Home & Garden App.

Erfahre, wie du das Reinigungsergebnis mit deinem FC 8 Smart Signature Line perfektionierst. Über Bluetooth kannst du deinen Hartbodenreiniger ganz einfach mit der Home & Garden App auf deinem Smartphone verbinden. Profitiere von unseren Expertentipps sowie einer Vielzahl an empfohlenen Reinigungsmodi für verschiedene Bodenarten oder erstelle deine ganz individuellen Modi.

Mehr erfahren
App

App Store

Download im App Store

Google Play

Google Play

Download in Google Play

2 Standard-Reinigungsmodi

2 Standard-Reinigungsmodi und Boost-Funktion

Für jede Verschmutzung die richtige Einstellung. Zwei Standard-Reinigungsmodi mit unterschiedlicher Wassermenge und Walzendrehzahl sowie eine Boost-Funktion für hartnäckigen Schmutz sind auf dem Gerät voreingestellt. So reinigst du schonend und effektiv jeden Boden.

10 Reinigungsmodi

10 Reinigungsmodi für 10 Bodenarten über die App

Passe die Reinigung individuell an deine Bedürfnisse an. Über die App kannst du eine Auswahl von 10 Reinigungsmodi mit unterschiedlicher Wassermenge und Walzendrehzahl für verschiedene Bodenarten dauerhaft an das Gerät übertragen. So erzielst du immer das beste Reinigungsergebnis für jeden Boden.

25 Kombinationsmöglichkeiten

25 Kombinationsmöglichkeiten für individuelle Reinigungsmodi

Konfiguriere deine eigenen Reinigungsmodi durch Einstellung von Wassermenge und Walzendrehzahl in jeweils 5 Stufen und finde die optimale Kombination für deine Böden.

Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Warnungen

Anleitungen in der App und auf dem Display sowie Warnungen leiten dich perfekt durch den gesamten Reinigungsprozess und geben hilfreiche Tipps.

Individuelle Einstellungen

Individuelle Einstellungen

Gestalte dein Nutzungserlebnis ganz nach deinen Wünschen. Praktische Einstellungen wie die Batterieanzeige und eine Auswahl aus 36 Sprachen kannst du direkt über das Display des Geräts vornehmen. Eine persönliche Begrüssung, die LEDs, die Vorbefeuchtungsdauer, Boost-Dauer sowie die Anzeige von Hinweisen können über die App eingerichtet werden.

Systemupdates

Systemupdates

Sind neue Systemupdates für dein Gerät verfügbar, ist eine Benachrichtigung sowie Ausführung über die App möglich.

KNOW-HOW: TIPPS ZUR REINIGUNG VON PARKETT UND LAMINAT

Ob im Wohn- oder Schlafbereich, im Esszimmer oder Flur: Holzböden aus Parkett oder Laminat schaffen eine wohnliche Atmosphäre und sind im Vergleich zu Textilböden recht pflegeleicht. Worauf bei der Reinigung und Pflege dennoch zu achten ist und wie unschöne Flecken verschwinden, ohne den teuren Fussboden zu beschädigen ‒ die besten Tipps für einen schönen Holzboden im Überblick.

Mehr erfahren
Parkett reinigen und Laminat reinigen

Reinigungsmittel und Zubehör

Mit dem Kärcher Zubehörprogramm kannst du Reinigung und Pflege perfekt auf deine Bedürfnisse abstimmen. Weiter bieten wir dir eine breite Palette an Reinigungsmittel.

Zum Zubehör
Zu den Reinigungsmitteln

FAQs.

Fragen zum Produkt

Finde für jede Herausforderung den passenden Hartbodenreiniger.

 

FC 7 Cordless:
Für grosse Flächen bis zu 175 Quadratmeter empfehlen wir den FC 7 mit einer Akkulaufzeit von 45 Minuten und 4 Walzen für eine maximal effektive Reinigung. Zudem gibt es eine Boost-Funktion gegen hartnäckigen Schmutz.

FC 8 Smart Signature Line:
Mit einem attraktiven LCD-Display ausgestattet führt der FC 8 mit Hilfe von Anleitungen durch den gesamten Reinigungsprozess. Die App-Anbindung ermöglicht die Übertragung einer Vielzahl vordefinierter Reinigungsmodi für verschiedene Bodenarten sowie die Erstellung individueller Reinigungsmodi. Dabei schafft das Modell eine Reinigungsfläche von 230 Quadratmetern mit einer Laufzeit von 60 Minuten.

Alternativ zu den Hartbodenreinigern gibt es den elektrischen Wischmopp EWM 2. Dieser bietet maximalen Komfort beim reinen Wischvorgang ohne Grobschmutzaufnahme.

Folgende Reinigungsmittel können Sie für den Hartbodenreiniger verwenden:

Bodenreiniger Universal RM 536, Bestellnummer 6.295-944.0
Bodenreiniger Stein RM 537, Bestellnummer 6.295-943.0
Bodenpflege Holz versiegelt RM 534, Bestellnummer 6.295-941.0
Bodenpflege Holz geölt/gewachst RM 535, Bestellnummer 6.295-942.0
Natürlicher Bodenreiniger RM 538N, Bestellnummer 6.296-286.0

Verwenden Sie nur das Kärcher Reinigungsmittel und achten Sie, für ein optimales Reinigungsergebnis, auf die richtige Dosierung.

Die Verwendung anderer Reinigungsmittel kann das Gerät beschädigen und zum Ausschluss von Garantieleistungen führen.

Bei Verwendung von Reinigungsmitteln anderer Hersteller oder bei Verwendung von zu viel Reinigungsmittel kann es zu einer starken Schaumbildung kommen, und die Geräteabschaltung aktiviert sich, bevor die maximale Füllmenge im Schmutzwassertank erreicht wird.

Die Mikrofaserwalzen des Hartbodenreinigers können in der Waschmaschine mit Flüssigwaschmittel bei 60 °C gewaschen werden. Achtung: Keinen Weichspüler verwenden.

Die Walzen sollten je nach Häufigkeit der Verwendung alle 6 bis 12 Monate ausgetauscht werden.

Da kein Sauggebläse enthalten ist, sind unsere Hartbodenreiniger besonders leise.

Lautstärke der Hartbodenreiniger:

- FC 7: 59 dB(A)
- FC 8: 59 dB(A)

Der Antrieb der Walzen befindet sich nicht seitlich am Reinigungskopf, sondern in der Mitte zwischen den beiden Walzen. Hierdurch wird die Reinigungsspur zwar durch einen schmalen Streifen unterbrochen, jedoch wird so eine optimale Reinigung von Ecken und Kanten ermöglicht.

1. Schmutzwassertank leeren und wieder einsetzen
2. Gerät in Reinigungsstation stellen
3. Frischwassertank füllen (ohne Reinigungsmittel)

- FC 8: Zum Menüpunkt „Gerätereinigung“ navigieren.
- FC 7: Ein-/Ausschalter + Taster zum Einstellen des Reinigungslevels 3 Sekunden gedrückt halten.

Die Selbstreinigung dauert ca. 110 Sekunden.

Bei einer gründlichen Reinigung mit den Kärcher Hartbodenreinigern werden bis zu 99,9 Prozent aller haushaltsüblichen Bakterien auf allen haushaltsüblichen Hartflächen entfernt.

Fragen zur Anwendung

Die Kärcher Hartbodenreiniger können auf allen Hartböden eingesetzt werden, egal ob Holz, Stein oder Kunststoff. Die Walzen verursachen keine Beschädigungen wie z.B. Kratzer auf den Oberflächen. Verweilen Sie mit dem Gerät nicht auf einer Stelle, sondern bleiben Sie immer in Bewegung.

Zur Reinigung versiegelter Holzböden (z. B. Parkett, Laminat) ist das Reinigungsmittel RM 534 (Bestellnummer 6.295-941.0) ideal.

Zur Reinigung geölter/gewachster Holzböden das Reinigungsmittel RM 535 (Bestellnummer. 6.295-942.0).

Zur Reinigung von Steinböden das Reinigungsmittel RM 537 (Bestellnummer 6.295-943.0).

Um mit dem Hartbodenreiniger ein gutes Reinigungsergebnis zu erreichen, beachten Sie folgende Hinweise:

  • Waschen Sie die Walzen vor dem ersten Gebrauch und bei Verschmutzung bei 60 °C in der Waschmaschine.
  • Wenn die Walzen zu trocken sind, können Sie diese durch Aktivieren des Boost-Modus befeuchten. Fahren Sie mit dem Gerät so lange vor und zurück, bis die Walzen ausreichend befeuchtet sind.
  • Reinigen Sie den Boden mehrmals mit dem Hartbodenreiniger, ohne Reinigungsmittel zu verwenden. Alte Reinigungsmittelrückstände auf dem Boden werden so entfernt.
  • Verwenden Sie nur das Kärcher Reinigungsmittel und achten Sie auf die richtige Dosierung. Beachten Sie dazu die Dosierungsempfehlung auf der Reinigungsmittelflasche. Über- oder Unterdosierung des Reinigungsmittels kann zu schlechten Reinigungsergebnissen führen.
  • Führen Sie die Selbstreinigung des Geräts durch.
  • Reinigen Sie die Haarkämme regelmässig.

Der Schmutz wird am besten aufgenommen, wenn sich der Griff 80 Zentimeter über dem Boden befindet. Die Toleranz liegt zwischen 65 und 90 Zentimetern.

Bei der Vorwärtsbewegung wird der Schmutz auf dem Boden zunächst befeuchtet. Der grösste Anteil des Schmutzes wird bei der Rückwärtsbewegung aufgenommen. Zudem erzielen langsame Vor- und Rückwärtsbewegungen die besten Reinigungsergebnisse, da dem Gerät so die nötige Zeit für eine gründliche Schmutzaufnahme gegeben wird.

Mit dem Ladegerät Battery Power 4 V beträgt die Akkuladezeit ca. 2,5 Stunden, um einen 2,5-Ah-Akku vollständig zu laden. Mit dem Schnellladegerät Duo Battery Power 4 V können bis zu 2 Akkus mit je 2,5 Ah in nur 70 Minuten geladen werden.

Die Restlaufzeit bezieht sich immer auf den Akku mit der geringeren Restkapazität.

Ja, ein Gerät kann mehrmals registriert werden, sodass es mehreren Personen zur Verfügung steht.

Die Kärcher Home & Garden App bietet unter anderem folgende Hauptfunktionen:

  • An das Gerät übertragbare von Kärcher empfohlene Reinigungsmodi für verschiedene Böden
  • Einrichtung eigener Reinigungsmodi
  • Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Montage, Inbetriebnahme, Anwendung und Gerätereinigung
  • Tipps & Tricks
  • FAQ mit ausführlicher Störungshilfe
  • Benachrichtigung über System-Updates sowie deren Ausführung
  • Verbindung zum Kärcher Service Center
  • Nutzungsstatistiken
  • Geräteeinstellungen, z. B. Boost-Zeit
  • Erinnerung an Walzenwechsel
  • Verbindung zum Kärcher Onlineshop, z. B. für Zubehörnachkauf

Gerät und App müssen per Bluetooth verbunden sein für alle Einstellungen, die über die App für das Gerät vorgenommen werden, zum Beispiel:

  • Übertragung von Reinigungsmodi aus der App an das Gerät
  • Dauer der Boost-Funktion oder der Vorbefeuchtung

Beim Ausschalten des Geräts wird die Bluetoothverbindung getrennt. Sie kann bei Bedarf über die App wiederhergestellt werden.

Wartung

Es ist nicht nötig, den Hartbodenreiniger zu entkalken, da sich Kalk erst bei einer Temperatur ab 70 °C absetzt. Die Säure des Entkalkungsmittel kann zudem Schäden an Ihrem Gerät verursachen.

Wenn der Hartbodenreiniger unangenehme Gerüche beim Putzen entwickelt, können Sie Folgendes tun:

  • Die Walzen in der Waschmaschine bei 60 °C waschen (Achtung: keinen Weichspüler verwenden)
  • Immer frisches Wasser verwenden und das Wasser nach der Reinigung nicht im Tank stehen lassen
  • Den Schmutzwassertank und den Frischwassertank nach jeder Benutzung gründlich ausspülen
  • Auch die Zuläufe und Filter regelmäßig reinigen, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben
  • Auch alte Putzmittelreste, die bei der Reinigung vom Boden gelöst werden, können Gerüche auslösen

Problembehebung

Wenn der Hartbodenreiniger beim Einschalten laut rattert, kann dies daran liegen, dass die Walzen zu trocken sind oder sich die Walzen verformt haben.

Wenn die Walzen zu trocken sind, aktivieren Sie den Boost-Modus (nur FC 8 und FC 7) und fahren Sie mit dem Gerät so lange vor und zurück, bis die Walzen ausreichend befeuchtet sind. Alternativ können Sie die Walzen unter dem Wasserhahn befeuchten.

Um eine Verformung der Walzen zu vermeiden, lagern Sie das Gerät immer auf der hierfür vorgesehenen Parkstation und niemals direkt auf dem Boden.

  • Den Akku laden.
  • Das Ladekabel entfernen, da kein Betrieb bei eingestecktem Ladekabel möglich ist.

Bei hohen Umgebungstemperaturen, bei Anwendung mit trockenen Walzen oder bei der Anwendung auf Teppich kann es vorkommen, dass der FC 7 überhitzt. Lassen Sie das Gerät für ca. 2,5 Stunden abkühlen. Das Gerät lässt sich erst wieder einschalten, wenn es abgekühlt ist. Während des Abkühlens darf der FC 7 geladen werden.

Wenn sich die Walzen nicht drehen, kann dies daran liegen, dass die Walzen blockiert werden, nicht ausreichend befeuchtet sind oder eine Motorblockade vorliegt, zum Beispiel aufgrund von zu starkem Druck auf die Walzen oder vom Fahren gegen eine Wand.

Liegt eine Motorblockade vor, schalten Sie den Hartbodenreiniger aus und wieder ein.

Wenn die Walzen blockiert werden,

  • entnehmen Sie die Walzen und prüfen Sie, ob sich ein Gegenstand in den Walzen verklemmt hat.
  • prüfen Sie, ob die Walzen bis zum Anschlag auf die Walzenhalterung eingedreht sind.
  • prüfen Sie, ob sich in den Haarfiltern im Bodenkopf Schmutz angesammelt hat, und entfernen Sie diesen.
  • prüfen Sie, ob die Haarfilter richtig eingesetzt sind. Dazu die Haarfilter entnehmen und erneut einsetzen.

Wenn die Walzen nicht ausreichend befeuchtet sind,

  • schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie die Haarfilter und schalten Sie das Gerät ohne eingesetzte Haarfilter wieder ein. Drücken Sie die Boost-Taste und fahren Sie so lange vor und zurück, bis die Walzen ausreichend befeuchtet sind. Anschließend können Sie die Haarfilter wieder einsetzen.
  • entnehmen Sie die Walzen und befeuchten Sie sie unter dem Wasserhahn.
Grafik FC Error

Sobald der Schmutzwassertank des FC 7 ein Volumen von 200 Millilitern überschritten hat, wird die automatische Geräteabschaltung aktiviert.

Bei Verwendung von Reinigungsmitteln anderer Hersteller oder bei Verwendung von zu viel Reinigungsmittel kann es zu einer starken Schaumbildung kommen, und die Geräteabschaltung aktiviert sich vor Erreichung der 200 Milliliter. Wir empfehlen Ihnen daher, das Kärcher Reinigungsmittel zu verwenden und genau auf die Dosierung zu achten.

Illu FC
Bodendüse Hartbodenreiniger

Wenn die Anzeige erscheint, obwohl der Tank leer ist, kann es sein, dass die Kontakte zur Erkennung des Füllstands verschmutzt sind. Die Kontakte mit einem feuchten Tuch reinigen.

Besteht der Fehler weiterhin, suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder senden Sie das Gerät zur Reparatur an uns ein.

 

FC FAQs

Wenn die Fehlermeldung „Frischwassertank leer“ erscheint, obwohl der Frischwassertank aufgefüllt wurde, kann dies daran liegen, dass sich Ablagerungen vom Reinigungsmittel auf den Kontaktflächen des Sensors befinden. Entnehmen Sie in diesem Fall den Frischwassertank und den darunter liegenden Schaumstofffilter und reinigen Sie die Kontaktfläche des Frischwassersensors mit einem Wattestäbchen. Die Kontaktfläche befindet sich im Wassereinlassloch.

Illu FC

Wenn Ihr Hartbodenreiniger den Schmutz nicht aufnimmt, führen Sie folgende Schritte durch:

  • Füllen Sie den Frischwassertank und setzen Sie ihn so ein, dass er fest im Gerät sitzt.
  • Setzen Sie den Schmutzwassertank richtig ein, sodass er hörbar einrastet. Kontrollieren Sie auch, ob der Deckel des Schmutzwassertanks korrekt aufgesetzt ist (Ausfülllasche muss in die vorgesehene Aussparung gesetzt werden).
  • Setzen Sie die Haarfilter und die Walzen korrekt ins Gerät ein. Die Walzen müssen bis zum Anschlag auf die Walzenhalterung gedreht werden. Reinigen Sie die Walzen, wenn diese verschmutzt sind, und ersetzen Sie diese, wenn sie abgenutzt sind.
  • Befeuchten Sie die Walzen durch Aktivierung der Boost-Funktion (FC 7, FC 8) oder unter dem Wasserhahn. Fahren Sie mit dem Gerät so lange vor und zurück, bis die Walzen ausreichend befeuchtet sind.
  • Reinigen Sie den Frischwasserfilter. Dazu den Frischwassertank und den Frischwasserfilter entnehmen und den Filter unter fließendem Wasser reinigen.

Die Kärcher Hartbodeneiniger sind abstreifende Geräte (kein Sauggebläse), die perfekt geeignet sind für Böden mit max. 1 Millimeter Spalthöhenunterschied. Kleine 1-Millimeter-Füße am Schmutzwassertank sorgen für den richtigen Abstand zwischen der Kehrkante und dem Boden. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass der Hartbodenreiniger perfekt wischt und gleichzeitig Grobschmutz aufgenommen wird (2-in-1). Bei sehr unebenen Fliesenböden mit Fugen von mehr als 1 Millimeter, kann dies zu Problemen führen, da die Kehrkante hängen bleiben und somit beschädigt werden kann.kann.

Es könnte aber auch sein, dass die Noppen an der Unterseite des Schmutzwassertanks beschädigt oder abgenutzt sind. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

  • Die Haarfilter korrekt ins Gerät einsetzen.
  • Die Walzen ersetzen, wenn sie abgenutzt sind.
  • Den vollen Schmutzwassertank leeren.
  • Den Schmutzwassertank so ins Gerät einsetzen, dass er hörbar einrastet. Der Schmutzwassertank muss fest im Gerät sitzen.
  • Überprüfen, ob die Haarfilter richtig eingesetzt sind.
  • Falls der Schmutzwassertank beschädigt ist, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Wenn nach der Reinigung kein Wasser im Schmutzwassertank ist, kann dies daran liegen, dass in einem Reinigungsmodus gereinigt wurde, für den sehr wenig Wasser hinterlegt wurde. Dann fliesst so wenig Wasser aus dem Frischwassertank, dass es auf dem Boden verbleibt und kaum bis kein Wasser mehr von den Walzen abgestreift wird.

Der Ladestecker oder Netzstecker ist nicht korrekt angeschlossen.
Schließen Sie den Ladestecker oder Netzstecker korrekt an.

Überprüfen Sie, ob das Gerät und die App per Bluetooth verbunden sind. Die Verbindung können Sie über die FC 8-Gerätekarte in der App herstellen. Dafür muss Bluetooth sowohl auf dem Gerät als auch in der App eingeschaltet sein.

Bitte prüfen Sie bei einer manuellen Registrierung, ob Sie die Teile- und Seriennummer korrekt eingetippt haben. Sie finden die Nummern auf der Unterseite des Bodenkopfes.
Es könnte auch sein, dass der Cloud-Registrierungsservice gerade nicht zur Verfügung steht. Versuchen Sie es in diesem Fall später erneut.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Seriennummer nicht verifiziert werden konnte. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den autorisierten Kundendienst.

  • Bluetooth muss auf beiden Geräten eingeschaltet sein.
  • Die Distanz zwischen Gerät und Smartphone darf nicht zu groß sein.
  • Bei der ersten Kopplung zwischen App und Gerät muss der Kopplungsvorgang zuerst am Gerät gestartet werden, danach in der App. Das Kopplungsmenü finden Sie unter den Einstellungen Ihres Geräts.
  • Bitte prüfen Sie die Sauberkeit der Walzen. Bei Bedarf sollten die Walzen gereinigt werden bzw. bei 60 °C in der Waschmaschine gewaschen werden.
  • Bitte prüfen Sie, ob die Walzen ausreichend befeuchtet sind.

Um die Walzen zu befeuchten, können Sie wie folgt vorgehen:

  • Den Taster Boost-Funktion gedrückt halten.
  • Mit dem Gerät solange vor und zurück fahren, bis die Walzen ausreichend befeuchtet sind.
  • Bitte prüfen Sie, ob sich evtl. noch Rückstände von Fremdreinigungsmitteln auf dem Boden befinden.

Um die Rückstände zu entfernen, empfehlen wir Ihnen eine Grundreinigung des Bodens zu machen. Dabei können Sie wie folgt vorgehen:

  • Die Walzen gründlich mit Wasser von Reinigungsmittelrückständen befreien.
  • Den Boden mehrmals mit dem Gerät und sauberen Walzen reinigen, ohne Reinigungsmittel zu verwenden. Durch diese Grundreinigung werden die Reinigungsmittelrückstände auf dem Boden entfernt.
  • Bitte prüfen Sie, ob der Frischwassertank richtig im Gerät sitzt und sich im Frischwassertank Wasser befindet. Sollte sich nicht genügend Wasser im Frischwassertank befinden und auf der Displayanzeige "MIN" (blau) leuchten, füllen Sie das Wasser bitte nach.
  • Bitte prüfen Sie, ob der Schmutzwassertank richtig im Gerät sitzt. Sollte der Tank nicht richtig sitzen, können Sie wie folgt vorgehen:
    - Den Schmutzwassertank so ins Gerät einsetzen, dass er hörbar einrastet.
    - Kontrollieren, ob der Deckel des Schmutzwassertanks korrekt aufgesetzt ist (Ausfülllasche muss in die vorgesehene Aussparung gesetzt werden).
  • Bitte prüfen Sie, ob die Haarfilter richtig im Gerät sitzen. Falls nicht, setzen Sie die Haarfilter bitte korrekt ins Gerät ein.
  • Bitte prüfen Sie, ob die Walzen richtig im Gerät sitzen. Falls nicht, drehen Sie bitte die Walzen bis zum Anschlag auf die Walzenhalterung.
* Die Kärcher Hartbodenreiniger erreichen eine um bis zu 20 Prozent bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.

** Die Kärcher Hartbodenreiniger ermöglichen bis zu 50 Prozent Zeitersparnis, da Hartböden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann.

*** Die Kärcher Hartbodenreiniger sparen bei der Reinigung von 60 m² Bodenfläche bis zu 90 Prozent an Wasser gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wassereimer, gefüllt mit 5 Litern.

**** Bei der Reinigung mit direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden bis zu 99,9 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). Gemäss 4-Felder Test (based on DIN EN 16615:2015-06).