Fensterreinigung auf Knopfdruck.

Ganz automatisch, ganz bequem: Die neuen autonomen Helfer von Kärcher übernehmen die Reinigung grosser und schwer erreichbarer Fenster für dich. Die leistungsstarke Vakuumtechnologie sorgt für sicheren Halt auf allen glatten Oberflächen, von der Fensterfront bis zur Duschkabine. Erlebe jedes Mal den WOW-Effekt.

Freue dich auf unsere Roboter – demnächst bei uns verfügbar.