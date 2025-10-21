WILLKOMMEN IN DER KÄRCHER-WELT.
Fensterputzroboter.
Fensterreinigung auf Knopfdruck.
Ganz automatisch, ganz bequem: Die neuen autonomen Helfer von Kärcher übernehmen die Reinigung grosser und schwer erreichbarer Fenster für dich. Die leistungsstarke Vakuumtechnologie sorgt für sicheren Halt auf allen glatten Oberflächen, von der Fensterfront bis zur Duschkabine. Erlebe jedes Mal den WOW-Effekt.
Freue dich auf unsere Roboter – demnächst bei uns verfügbar.
CONSULTING @HOME.
Hol dir eine geballte Menge Wissen direkt zu dir nach Hause.
Einfach nur Geräte verkaufen? Auf keinen Fall! Denn wir wissen, dass die Reinigung und Pflege mit dem passenden Knowhow viel leichter wird. Sag uns, was du brauchst und welche Wünsche dir am Herzen liegen – wir liefern die Antworten.
Mit dem Consulting @ Home beraten und unterstützen dich unsere Experten in den Bereichen Indoor, Outdoor & Garten.
Voll geladen arbeiten Sie entspannter.
Entdecken Sie unsere leistungsstarken Akkusauger.
Mit Kärcher Akkusaugern fehlt Ihnen nichts: weder Leistung noch Reinigungsqualität. Hier halten unsere Alltagshelfer locker mit vergleichbaren netzbetriebenen Trockensaugern mit – und punkten zudem mit ihrer Ungebundenheit. Kein Netzkabel – das liegt nur im Weg – und kein Ein-/Ausstecken mehr! Das spart Zeit und erhöht die Produktivität.
NEUHEITEN AUS DEM BEREICH HOME & GARDEN.
Frisch, innovativ und voller Überraschungen.
Lass dich von unseren neuen Alltagshelfern inspirieren und entdecke die perfekten Geräte, die dir das Leben erleichtern!
AKTIONEN
HITS OF THE MONTH.
Lass dich von unseren aktuellen HITS OF THE MONTH überraschen und profitiere jeden Monat von einzigartigen Angeboten - Reinschauen lohnt sich!
BIG SALE.
Profitiere von unserer Lagerräumungsaktion und erhalte ausgewählte Kärcher Produkte zu absoluten Sonderpreisen.
WEITERE THEMEN
FRISCH, INNOVATIV UND VOLLER ÜBERRASCHUNGEN
Hier findest du eine Übersicht unserer neuen Modelle aus dem Bereich Home & Garden.
ONLINESHOP
Ab zu neuen Heldentaten! Hier können Sie vom Hochdruckreiniger bis zum Rasenmäher direkt Ihr Kärcher Gerät bestellen.
KNOW-HOW
Entdecken Sie hier unsere Putz- und Pflegetipps für Haus und Garten.
WE ARE THE KÄRCHERS
Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über unsere attraktiven Stellenangebote.
INSIDE KÄRCHER
Spannende Reportagen und Wissenswertes rund um Kärcher und das Thema Reinigung finden Sie hier.
SERVICES
Hier gibt es alle Informationen zum Reparaturservice, den Serviceangeboten und vieles Weitere.
NEWS
21. Oktober 2025
FREITREPPE IN SCHWÄBISCH HALL GEREINIGT.
Im Rahmen des Kultursponsorings hat Kärcher die bekannte Freitreppe der Kirche St. Michael in Schwäbisch Hall gereinigt.
10. Oktober 2025
Reinigung nach neuen Massstäben – individuelle Beratungslösungen für nachhaltig optimierte Reinigungsprozesse, Produktivität und Qualität.
10. September 2025
SCHEUERSAUGROBOTER KIRA B 200.
Die KIRA B 200 ist durch Eigenschaften wie ihre Maschinengrösse und das 4-fache Wassertankvolumen für jede Herausforderung gerüstet.
Kärcher - globaler Anbieter von Reinigungstechnik
Das Familienunternehmen Kärcher gilt heute als der weltweit führende Anbieter von effizienten, ressourcenschonenden Reinigungssystemen. Kärcher macht den Unterschied durch Spitzenleistung, Innovation und Qualität.
Designpreise und Patente
Kärcher Reinigungsgeräte vereinen Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und anspruchsvolle Optik. Innovation und das Streben nach der besseren Lösung zeichnen das Unternehmen aus und werden immer wieder durch Patente und Auszeichnungen renommierter Institutionen belegt. Über 1300 Patente und Gebrauchsmuster bestätigen den Erfindergeist und die Innovationskraft des Unternehmens.
Eigene Forschung und Entwicklung für Reinigungslösungen
Kärcher strebt immer die optimale Lösung für jede Reinigungsaufgabe an. So entwickelt Kärcher leistungsfähige Systeme aus perfekt aufeinander abgestimmten Reinigungsgeräten, Zubehören und Reinigungsmitteln. Um die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen, stehen wir in ständigem Dialog mit privaten und professionellen Anwendern. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fliessen konsequent in die Entwicklung neuer Produkte ein. So stellen wir sicher, dass jede Neuentwicklung nicht nur die immer komplexeren Reinigungsaufgaben erfüllt, sondern gleichzeitig den Anwendern die Arbeit so einfach und leicht wie möglich macht.