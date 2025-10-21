Home & Garden

Fensterputzroboter.

Fensterputzroboter von Kärcher

Fensterreinigung auf Knopfdruck.

Ganz automatisch, ganz bequem: Die neuen autonomen Helfer von Kärcher übernehmen die Reinigung grosser und schwer erreichbarer Fenster für dich. Die leistungsstarke Vakuumtechnologie sorgt für sicheren Halt auf allen glatten Oberflächen, von der Fensterfront bis zur Duschkabine. Erlebe jedes Mal den WOW-Effekt.

    Hol dir eine geballte Menge Wissen direkt zu dir nach Hause.

    Einfach nur Geräte verkaufen? Auf keinen Fall! Denn wir wissen, dass die Reinigung und Pflege mit dem passenden Knowhow viel leichter wird. Sag uns, was du brauchst und welche Wünsche dir am Herzen liegen – wir liefern die Antworten.

    Mit dem Consulting @ Home beraten und unterstützen dich unsere Experten in den Bereichen Indoor, Outdoor & Garten.

      Mit Kärcher Akkusaugern fehlt Ihnen nichts: weder Leistung noch Reinigungsqualität. Hier halten unsere Alltagshelfer locker mit vergleichbaren netzbetriebenen Trockensaugern mit – und punkten zudem mit ihrer Ungebundenheit. Kein Netzkabel – das liegt nur im Weg – und kein Ein-/Ausstecken mehr! Das spart Zeit und erhöht die Produktivität.

        Lass dich von unseren neuen Alltagshelfern inspirieren und entdecke die perfekten Geräte, die dir das Leben erleichtern!

        NEWS

        21. Oktober 2025

        FREITREPPE IN SCHWÄBISCH HALL GEREINIGT.

        Im Rahmen des Kultursponsorings hat Kärcher die bekannte Freitreppe der Kirche St. Michael in Schwäbisch Hall gereinigt.

        10. Oktober 2025

        CLEANING CONSULTING.

        Reinigung nach neuen Massstäben – individuelle Beratungslösungen für nachhaltig optimierte Reinigungsprozesse, Produktivität und Qualität.

        10. September 2025

        SCHEUERSAUGROBOTER KIRA B 200.

        Die KIRA B 200 ist durch Eigenschaften wie ihre Maschinengrösse und das 4-fache Wassertankvolumen für jede Herausforderung gerüstet.

        Kärcher - globaler Anbieter von Reinigungstechnik

        Das Familienunternehmen Kärcher gilt heute als der weltweit führende Anbieter von effizienten, ressourcenschonenden Reinigungssystemen. Kärcher macht den Unterschied durch Spitzenleistung, Innovation und Qualität.

        Designpreise und Patente

        Kärcher Reinigungsgeräte vereinen Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und anspruchsvolle Optik. Innovation und das Streben nach der besseren Lösung zeichnen das Unternehmen aus und werden immer wieder durch Patente und Auszeichnungen renommierter Institutionen belegt. Über 1300 Patente und Gebrauchsmuster bestätigen den Erfindergeist und die Innovationskraft des Unternehmens.

        Eigene Forschung und Entwicklung für Reinigungslösungen

        Kärcher strebt immer die optimale Lösung für jede Reinigungsaufgabe an. So entwickelt Kärcher leistungsfähige Systeme aus perfekt aufeinander abgestimmten Reinigungsgeräten, Zubehören und Reinigungsmitteln. Um die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen, stehen wir in ständigem Dialog mit privaten und professionellen Anwendern. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fliessen konsequent in die Entwicklung neuer Produkte ein. So stellen wir sicher, dass jede Neuentwicklung nicht nur die immer komplexeren Reinigungsaufgaben erfüllt, sondern gleichzeitig den Anwendern die Arbeit so einfach und leicht wie möglich macht.