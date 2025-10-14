Kärcher Gartengeräte

GARTENGERÄTE

Egal ob Rasen-, Hecken- und Baumpflege oder Unkraut- und Laubentfernung. Mit den Kärcher Gartengeräten werden Gärten noch schöner. Und dank Akkubetrieb sogar ohne Lärm oder störende Kabel.

Die wendigen 18-Volt-Rasenmäher eignen sich besonders für kleine bis mittlere Rasenflächen. Für größere Rasenflächen sind die leistungsstarken 36-Volt-Rasenmäher die ideale Wahl.

Für sauber geschnittene Ecken und eine schöne Rasenkante sorgen die Kärcher Akku-Rasentrimmer. Von leicht bis kraftvoll bietet Kärcher für jedes Anwendungsfeld die richtige Lösung.

Perfekt für den Form- und Rückschnitt von Hecken und Büschen. Dank Akkuantrieb besonders leise, handlich und ohne störendes Kabel.

Mit der akkubetriebenen Grasschere geht das Kürzen von Rasenkanten leicht von der Hand. Und mit einem einfachen Messerwechsel wird das Gerät zur Strauchschere für das präzise Modellieren von Sträuchern.

Gegen den Akku-Unkrautentferner ist kein Unkraut gewachsen. Damit lassen sich mühelos und rückenschonend trockenes Moos und Unkraut oberflächlich entfernen.

Mit einfacher Kettenspannung, automatischer Kettenschmierung und kraftvollen Schnittleistungen erzeugen die Kärcher Akku-Kettensägen ein ausgezeichnetes Ergebnis bei komfortabler Bedienbarkeit.

Mühelose Baumpflege auch bei schwer erreichbaren Ästen. Mit der Akku-Astschere oder der Akku-Astsäge von Kärcher kein Problem.

Erobern den herbstlichen Garten im Sturm. Die akkubetriebenen Kärcher Laubbläser und Laubsauger sorgen in Windeseile für ordentliche Wege und Gärten.

Pflanzenschutz und -pflege auf Knopfdruck: Der Drucksprüher PSU 4-18 mit 18 V Wechselakku, 4 l Tank und Teleskoplanze düngt Pflanzen mit seinem feinen, gleichmäßigen Sprühnebel, bekämpft zielgerichtet Schädlinge und Unkraut und bewässert bequem Setzlinge – ohne mühsames, manuelles Pumpen.

Bringt Licht ins Dunkle: Die Akku-Multifunktionslampe sorgt für eine verbesserte Ausleuchtung an jedem Ort, wo bei Arbeiten im Dunkeln oder während Freizeitaktivitäten mehr Licht benötigt wird. Dank der integrierten Powerbank-Funktion können Sie elektronische Geräte wie Smartphones oder Tablets aufladen. Flexibler als jede Taschenlampe, mobiler als Strahler mit Kabel: die MFL 2-18 Akku-Multifunktionslampe.

KNOW HOW: TIPPS & TRICKS ZUR GARTENPFLEGE

Egal ob im Frühjahr, wenn die Gartensaison wieder so richtig losgeht, oder während der Herbstmonate, wenn der Garten allmählich winterfest gemacht wird – wer seinen Garten grün halten und ihn langfristig schön haben möchte, vor dem liegt eine Menge Arbeit. Mit diesen Expertentipps gelingt die Gartenpflege garantiert.

Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten, Aussenanlagen und Flächen.

Für grosse Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit.
 

Wie lange ist die Akkulaufzeit? Welche Akkus sind mit welchen Geräten kompatibel? Wie funktioniert die Kärcher Real Time Technology? Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Kärcher Wechselakkuplattformen finden Sie in den Frequently Asked Questions Battery Universe.

