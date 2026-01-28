Akku-Multifunktionslampe

Einfach mehr sehen

Entdecke jetzt unsere leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte als Teil der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Mit ihren 2 Gelenken ermöglicht sie eine flexible Ausrichtung des hellen Kopfes in jede gewünschte Richtung und bietet dabei beeindruckende Helligkeit von bis zu 280 Lumen in 2 verschiedenen Stufen. Aber das ist noch nicht alles! Diese multifunktionale Lampe verfügt auch über eine integrierte Powerbank-Funktion, mit der du nicht nur dein Smartphone, sondern auch viele weitere Geräte aufladen können. Hol dir jetzt die ultimative Beleuchtungslösung, die du selbst im Dunkeln nicht im Stich lässt. Und das über eine Laufzeit von 9 Stunden mit dem 18/25 Battery Power-Akku. Mit dem grossen 18/50 Battery Power-Akku ist die Laufzeit der Akku-Lampe sogar doppelt so lange.