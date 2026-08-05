OUTDOOR POWER EQUIPMENT

Akkupower für Profis. Wechseln Sie vom Laubbläser auf die Heckenschere oder den Rasenmäher – und den Akku nehmen Sie einfach mit. Beim Kärcher Outdoor Power Equipment passen alle Akkus der 36-Volt-Klasse für alle Geräte. Damit sind Sie immer sofort einsatzbereit. Mit der hohen Leistung und Ausdauer unserer Akkugeräte erzielen Sie bei jeder Arbeit optimale Ergebnisse. Und Sie arbeiten geräuscharm, ergonomisch und komfortabel. Das ist Kärcher Qualität für höchste Ansprüche und Ihre individuellen Anforderungen. Genau die richtigen Geräte für alle Arbeiten in der professionellen Grünpflege.

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Kärcher Outdoor Power Equipment

Kärcher Battery Power+ Akkuplattformen

18 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform

Die 18 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform ist die Energiequelle für kompakte und handliche Produkte.

18 V Plattform Professional

36 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform

Die 36 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform bietet Leistung für kraftvolle Geräte zur Reinigung grosser Flächen und für die professionelle Grünpflege.

36 V Plattform Professional

FAQs Battery Universe

Wie lange ist die Akkulaufzeit? Welche Akkus sind mit welchen Geräten kompatibel? Wie funktioniert die Kärcher Real Time Technology? Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Kärcher Wechselakkuplattformen finden Sie in den Frequently Asked Questions Battery Universe.

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