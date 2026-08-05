OUTDOOR POWER EQUIPMENT
Akkupower für Profis. Wechseln Sie vom Laubbläser auf die Heckenschere oder den Rasenmäher – und den Akku nehmen Sie einfach mit. Beim Kärcher Outdoor Power Equipment passen alle Akkus der 36-Volt-Klasse für alle Geräte. Damit sind Sie immer sofort einsatzbereit. Mit der hohen Leistung und Ausdauer unserer Akkugeräte erzielen Sie bei jeder Arbeit optimale Ergebnisse. Und Sie arbeiten geräuscharm, ergonomisch und komfortabel. Das ist Kärcher Qualität für höchste Ansprüche und Ihre individuellen Anforderungen. Genau die richtigen Geräte für alle Arbeiten in der professionellen Grünpflege.
Produkte
Kärcher Battery Power+ Akkuplattformen
18 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform
Die 18 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform ist die Energiequelle für kompakte und handliche Produkte.
36 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform
Die 36 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform bietet Leistung für kraftvolle Geräte zur Reinigung grosser Flächen und für die professionelle Grünpflege.
FAQs Battery Universe
Wie lange ist die Akkulaufzeit? Welche Akkus sind mit welchen Geräten kompatibel? Wie funktioniert die Kärcher Real Time Technology? Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Kärcher Wechselakkuplattformen finden Sie in den Frequently Asked Questions Battery Universe.
Videos
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