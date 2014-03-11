Hochdruckreiniger
Unschlagbar vielseitig – Hochdruckreinigung mit Kärcher Kärcher, der Erfinder des Hochdruckreinigers, hat das Prinzip der Hochdruckreinigung seit 1950 kontinuierlich optimiert. Mehr Reinigungsleistung bei weniger Verbrauch. Längere Lebensdauer bei kürzeren Reinigungszeiten. Als weltweiter Marktführer überzeugt Kärcher mit einem Produktprogramm, das in seiner technischen Ausgereiftheit und Vielseitigkeit jede Anforderung erfüllt: unbeheizt oder beheizt, mit Elektro- oder Verbrennungsmotor, mobil oder stationär. Informieren Sie sich hier über die verschiedenen Einsatzgebiete.
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Mit Heißwasser reinigen Hochdruckreiniger bei gleichbleibendem Druck noch besser. Kärcher-Geräte überzeugen durch höchsten Bedienkomfort und modernste Technik.
Heißwassergenerator
Unsere Heißwassergeneratoren sind eine genauso einfache wie wirtschaftliche Möglichkeit, Ihre vorhandenen Kaltwasser-Hochdruckreiniger bei Bedarf in Heißwassergeräte mit höherer Reinigungsleistung zu verwandeln.
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Geräte, Fahrzeuge und Gebäude täglich reinigen: Mit Druck und hoher Fördermenge entfernen Kaltwasser-Hochdruckreiniger auch festen Schmutz. Ideal für die Reinigung von Großflächen.
Stationäre Hochdruckreiniger
Stationäre Hochdruckreiniger eignen sich ideal für verschiedenste Einsatzbereiche. Das Hochdruckwasser wird über ein fest installiertes Rohrleitungsnetz direkt zu den Entnahmestellen geleitet.
Höchstdruck Reinigungssysteme
Wenn die Abtragsleistung herkömmlicher Hochdruckreiniger nicht mehr ausreicht, kommen unsere Höchstdruckreiniger zum Einsatz. Dank Ultrahochdruck (UHP) können somit selbst hartnäckigste Verschmutzungen sowie Beschichtungen zuverlässig entfernt werden.
Der Professional Produktberater für unsere Hochdruckreiniger.
Nutzen Sie unseren digitalen Produktberater
Harte Arbeit leicht gemacht: Die Kärcher Professional Hochdruckreiniger erledigen vielfältige Aufgaben schnell und effizient.
Heiss, kalt oder doch stationär? Mit unserem digitalen Produktberater finden Sie Ihr perfektes Gerät, welches auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmt ist.
BOOST YOUR KÄRCHER.
Der Turbo für Ihren Hochdruckreiniger
Die neue Düse als Game-Changer. Mit 50% besserer Flächenleistung. Damit sparen Sie Wasser, Energie und Zeit.
Entdecken Sie jetzt das passende Zubehör
Unsere eco!Booster Varianten sind für verschiedene Kalt- und Heisswasser-Hochdruckreiniger entwickelt worden und sind daher mit verschiedenen Düsengrössen ausgestattet. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Modelle inkl. einer Auflistung der jeweiligen kompatiblen Geräte.
Reinigungsmittel für die Hochdruckreinigung
Reinigungs- und Pflegemittel für Hochdruckreiniger von Kärcher sind ideal für den professionellen Einsatz in bspw. Handwerk, Industrie und Lebensmittelbereich. Sie erzielen optimierte Reinigungsergebnisse bei minimiertem Energie- und Zeiteinsatz. Gleichzeitig reduzieren sie durch ihre speziellen abscheidefreundlichen Rezepturen die Abwasserbelastung durch Mineralölrückstände.
Reinigung und Schutz für Nutzfahrzeuge
Leistungsfähige Reinigungsmittel zum kraftvollen Entfernen von hartnäckigem Strassen- und Baustellenschmutz – verwendbar mit Kalt- und Heisswasser-Hochdruckreinigern.
Vielseitigkeit für industrielle Anwendungen
Schnell wirkende, materialschonende Reinigungsmittel auch zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Ölen, Fetten und Russ.
Sauberkeit und Hygiene im Lebensmittelbereich
Wirksame Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Lebensmittelzulassung nach DGHM- und DVG-Desinfektionsmittelliste.
Glänzende Auftritte im Autohaus
Showroom-Glanz und Werterhalt bis unter die Haube für jedes Auto durch schonende Reiniger für unterschiedlichste Oberflächen und Materialien.
Hochdruck-Trailer – Machen Sie sich unabhängig
Durchdachtes Konzept statt Bastelei. Sie machen genauso wenig halbe Sachen wie wir. Unsere Trailer basieren auf einem durchdachten, integrierten Konzept mit definierten Eigenschaften und Fähigkeiten: kompromisslose Leistung, hohe Mobilität, einfache Bedienung und maximale Unabhängigkeit. HD-Trailer und HDS-Trailer – die ideale Lösung für Kommunen, Baugewerbe, Mietparks und Industrie.
Unsere EASY!Force Hochdruckreiniger Pistole
Sie haben die Macht! Zwischen Ihnen und Ihrer Aufgabe darf nur eines stehen: unsere EASY!Force Hochdruckreiniger-Pistole. Mit ihr setzen Sie die mächtige Kraft des Hochdrucks spielerisch leicht ein. Das revolutionäre Bedienkonzept der EASY!Force Pistole nutzt die Rückstosskraft des Hochdruckstrahls und reduziert die Haltekraft für den Abzug auf Null. Nullkommanull. Dadurch können Sie ermüdungsfrei und insgesamt viel ergonomischer und entspannter arbeiten. Probieren Sie unsere EASY!Force Pistole aus – und Sie werden sie nicht mehr aus der Hand geben.
Die neue Systemlösung zur Fassaden-, Glas-, Solar- und Bodenreinigung
Unsere neue Systemlösung aus Bürsten, Teleskopstangen, Aufsätzen und Adaptern ermöglicht jetzt den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Reinigungsarten bei unterschiedlichen Reinigungsaufgaben. Ob mit Nieder-, Mittel- oder Hochdruck oder auch beim Saugen: Nie war die Reinigung von Fassaden, Glasflächen, Solarpaneelen und Böden flexibler und auch an schwer zugänglichen Stellen komfortabler und gründlicher.
Kärcher iSolar: die Systemlösung zur Solarmodulreinigung
Unsere Empfehlung:
Der Heisswasser-Hochdruckreiniger HDS 10/20-4 M oder der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/23-4 S für beste Reinigungsergebnisse.
- Sehr hohe Reinigungs- und Flächenleistung
- Gegenläufig rotierende Scheibenbürsten
- Teleskopstange aus Carbon-Glasfaser-Mischung
- Reichweite 1,8 - 14 Meter (abhängig von der Teleskopstange)
ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche
Explosionsfähigen Atmosphären können in allen Betrieben entstehen, in welchen brennbare Stoffe gelagert werden oder mit ihnen gearbeitet wird. Im Fall einer Explosion werden die Mitarbeiter gefährdet und grosse Sachschäden verursacht. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.
