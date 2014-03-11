Hochdruckreiniger

Unschlagbar vielseitig – Hochdruckreinigung mit Kärcher Kärcher, der Erfinder des Hochdruckreinigers, hat das Prinzip der Hochdruckreinigung seit 1950 kontinuierlich optimiert. Mehr Reinigungsleistung bei weniger Verbrauch. Längere Lebensdauer bei kürzeren Reinigungszeiten. Als weltweiter Marktführer überzeugt Kärcher mit einem Produktprogramm, das in seiner technischen Ausgereiftheit und Vielseitigkeit jede Anforderung erfüllt: unbeheizt oder beheizt, mit Elektro- oder Verbrennungsmotor, mobil oder stationär. Informieren Sie sich hier über die verschiedenen Einsatzgebiete.

Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger

Heißwasser-Hochdruckreiniger

Mit Heißwasser reinigen Hochdruckreiniger bei gleichbleibendem Druck noch besser. Kärcher-Geräte überzeugen durch höchsten Bedienkomfort und modernste Technik.

Kärcher Heißwassergenerator

Heißwassergenerator

Unsere Heißwassergeneratoren sind eine genauso einfache wie wirtschaftliche Möglichkeit, Ihre vorhandenen Kaltwasser-Hochdruckreiniger bei Bedarf in Heißwassergeräte mit höherer Reinigungsleistung zu verwandeln.

Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Geräte, Fahrzeuge und Gebäude täglich reinigen: Mit Druck und hoher Fördermenge entfernen Kaltwasser-Hochdruckreiniger auch festen Schmutz. Ideal für die Reinigung von Großflächen.

Kärcher Stationäre Hochdruckreiniger

Stationäre Hochdruckreiniger

Stationäre Hochdruckreiniger eignen sich ideal für verschiedenste Einsatzbereiche. Das Hochdruckwasser wird über ein fest installiertes Rohrleitungsnetz direkt zu den Entnahmestellen geleitet.

Kärcher Höchstdruckreiniger Höchstdruck Reinigungssysteme

Höchstdruck Reinigungssysteme

Wenn die Abtragsleistung herkömmlicher Hochdruckreiniger nicht mehr ausreicht, kommen unsere Höchstdruckreiniger zum Einsatz. Dank Ultrahochdruck (UHP) können somit selbst hartnäckigste Verschmutzungen sowie Beschichtungen zuverlässig entfernt werden.

Der Professional Produktberater für unsere Hochdruckreiniger.

Hochdruckreiniger Professional Produktberater

Nutzen Sie unseren digitalen Produktberater

Harte Arbeit leicht gemacht: Die Kärcher Professional Hochdruckreiniger erledigen vielfältige Aufgaben schnell und effizient.

Heiss, kalt oder doch stationär? Mit unserem digitalen Produktberater finden Sie Ihr perfektes Gerät, welches auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmt ist.

Hochdruckreiniger

BOOST YOUR KÄRCHER.

Der Turbo für Ihren Hochdruckreiniger

Die neue Düse als Game-Changer. Mit 50% besserer Flächenleistung. Damit sparen Sie Wasser, Energie und Zeit.

Entdecken Sie jetzt das passende Zubehör

Unsere eco!Booster Varianten sind für verschiedene Kalt- und Heisswasser-Hochdruckreiniger entwickelt worden und sind daher mit verschiedenen Düsengrössen ausgestattet. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Modelle inkl. einer Auflistung der jeweiligen kompatiblen Geräte.

Reinigungsmittel für die Hochdruckreinigung

Reinigungs- und Pflegemittel für Hochdruckreiniger von Kärcher sind ideal für den professionellen Einsatz in bspw. Handwerk, Industrie und Lebensmittelbereich. Sie erzielen optimierte Reinigungsergebnisse bei minimiertem Energie- und Zeiteinsatz. Gleichzeitig reduzieren sie durch ihre speziellen abscheidefreundlichen Rezepturen die Abwasserbelastung durch Mineralölrückstände.

Reinigung und Schutz für Nutzfahrzeuge

Reinigung und Schutz für Nutzfahrzeuge

Leistungsfähige Reinigungsmittel zum kraftvollen Entfernen von hartnäckigem Strassen- und Baustellenschmutz – verwendbar mit Kalt- und Heisswasser-Hochdruckreinigern.

Vielseitigkeit für industrielle Anwendungen

Vielseitigkeit für industrielle Anwendungen

Schnell wirkende, materialschonende Reinigungsmittel auch zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Ölen, Fetten und Russ.

 

Sauberkeit und Hygiene im Lebensmittelbereich

Sauberkeit und Hygiene im Lebensmittelbereich

Wirksame Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Lebensmittelzulassung nach DGHM- und DVG-Desinfektionsmittelliste.

Glänzende Auftritte im Autohaus

Glänzende Auftritte im Autohaus

Showroom-Glanz und Werterhalt bis unter die Haube für jedes Auto durch schonende Reiniger für unterschiedlichste Oberflächen und Materialien.

Unkrautbeseitigung mit Heisswasser

Mit den Kärcher Unkrautlanzen und einem Heisswasser-Hochdruckreiniger können Sie unerwünschten Bewuchs ganz ohne Herbizide entfernen. Nur mit heissem Wasser. Und damit schonend für Umwelt und Oberflächen.

Unkrautbeseitigung mit Heisswasser
Hochdruck-Trailer von Kärcher

Hochdruck-Trailer – Machen Sie sich unabhängig

Durchdachtes Konzept statt Bastelei. Sie machen genauso wenig halbe Sachen wie wir. Unsere Trailer basieren auf einem durchdachten, integrierten Konzept mit definierten Eigenschaften und Fähigkeiten: kompromisslose Leistung, hohe Mobilität, einfache Bedienung und maximale Unabhängigkeit. HD-Trailer und HDS-Trailer – die ideale Lösung für Kommunen, Baugewerbe, Mietparks und Industrie.

Unsere EASY!Force Hochdruckreiniger Pistole

Sie haben die Macht! Zwischen Ihnen und Ihrer Aufgabe darf nur eines stehen: unsere EASY!Force Hochdruckreiniger-Pistole. Mit ihr setzen Sie die mächtige Kraft des Hochdrucks spielerisch leicht ein. Das revolutionäre Bedienkonzept der EASY!Force Pistole nutzt die Rückstosskraft des Hochdruckstrahls und reduziert die Haltekraft für den Abzug auf Null. Nullkommanull. Dadurch können Sie ermüdungsfrei und insgesamt viel ergonomischer und entspannter arbeiten. Probieren Sie unsere EASY!Force Pistole aus – und Sie werden sie nicht mehr aus der Hand geben.

Die neue Systemlösung von Kärcher

Die neue Systemlösung zur Fassaden-, Glas-, Solar- und Bodenreinigung

Unsere neue Systemlösung aus Bürsten, Teleskopstangen, Aufsätzen und Adaptern ermöglicht jetzt den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Reinigungsarten bei unterschiedlichen Reinigungsaufgaben. Ob mit Nieder-, Mittel- oder Hochdruck oder auch beim Saugen: Nie war die Reinigung von Fassaden, Glasflächen, Solarpaneelen und Böden flexibler und auch an schwer zugänglichen Stellen komfortabler und gründlicher.

Kärcher iSolar: die Systemlösung zur Solarmodulreinigung

Unsere Empfehlung:

Der Heisswasser-Hochdruckreiniger HDS 10/20-4 M oder der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/23-4 S für beste Reinigungs­ergebnisse.

  • Sehr hohe Reinigungs- und Flächenleistung
  • Gegenläufig rotierende Scheibenbürsten
  • Teleskopstange aus Carbon-Glasfaser-Mischung
  • Reichweite 1,8 - 14 Meter (abhängig von der Teleskopstange)
Kärcher iSolar
ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche

Explosionsfähigen Atmosphären können in allen Betrieben entstehen, in welchen brennbare Stoffe gelagert werden oder mit ihnen gearbeitet wird. Im Fall einer Explosion werden die Mitarbeiter gefährdet und grosse Sachschäden verursacht. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.

ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche

