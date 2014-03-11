Der Turbo für Ihren Hochdruckreiniger

Die neue Düse als Game-Changer. Mit 50% besserer Flächenleistung. Damit sparen Sie Wasser, Energie und Zeit.

Entdecken Sie jetzt das passende Zubehör

Unsere eco!Booster Varianten sind für verschiedene Kalt- und Heisswasser-Hochdruckreiniger entwickelt worden und sind daher mit verschiedenen Düsengrössen ausgestattet. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Modelle inkl. einer Auflistung der jeweiligen kompatiblen Geräte.