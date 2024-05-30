eco!Booster: Der Turbo für Ihren Hochdruckreiniger
Entdecken Sie jetzt eine neue Dimension der Wasserstrahl-Kraft dank innovativer eco!Booster-Technologie. Für maximale Reinigungseffizienz und einen schonenden Umgang mit wertvollen Ressourcen. Mit dem einzigartigen Zubehör können Flächen nicht nur schneller, sondern auch ressourcenschonender von Verschmutzungen befreit werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Wasser und Energie.
BOOST YOUR KÄRCHER.
Mehr Flächenleistung
Der Schmutzabtrag ist deutlich breiter als mit dem bisherigen Flachstrahl und sehr gleichmässig. Dadurch wird der Schmutz besonders wirkungsvoll entfernt.
Mehr Reinigungsleistung
Mit dem eco!Booster reinigen Sie die gleiche Fläche mit dem gleichen Hochdruckreiniger in deutlich kürzerer Zeit.
Stark gegen Schmutz, sparsam mit Ressourcen
Die gründliche und schnelle Reinigung mit dem eco!Booster spart Wasser ein.
* Im Vergleich zur Reinigungsleistung der Flachstrahldüse.
** Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Menge an Engerie und Wasser gereinigit werden kann im Vergleich zum Flachstrahl.
Finden Sie das passende Zubehör.
Sie sparen Wasser, Energie und Zeit.
Unsere eco!Booster Varianten sind für verschiedene Kalt- und Heisswasser-Hochdruckreiniger entwickelt worden und sind daher mit verschiedenen Düsengrössen ausgestattet. Das revolutionäre Düsenkonzept saugt Luft an, um den Wasserstrahl zu leiten. Auf diese Weise wird in kürzerer Zeit ein Top-Reinigungsergebnis erzielt, was für Zielgruppen wie Bauwirtschaft oder Fahrzeugreinigung einen erheblichen Unterschied macht.
Haben Sie bereits den passenden Hochdruckreiniger, um direkt loszulegen? Hier finden Sie schnell das passende Zubehör für Ihr Gerät.
eco!Booster TR 030
Der eco!Booster ist für Kalt- und Heisswasser-Hochdruckreiniger (bis 85 °C) von Kärcher geeignet, ist kompatibel mit der EASY!Lock-Schnittstelle und hat die Düsengrösse 030.
Kompatible Geräte:
- HD 4/11 BP
eco!Booster TR 036
Der Booster ist für Kalt- und Heisswasser-Hochdruckreiniger (bis 85 °C) von Kärcher geeignet, ist kompatibel mit der EASY!Lock-Schnittstelle und hat die Düsengrösse 036.
Kompatible Geräte:
- HD 5/11
- HD 5/12
- HDS 5/11
eco!Booster TR 040
Der eco!Booster ist für Kalt- und Heisswasser-Hochdruckreiniger (bis 85 °C) von Kärcher geeignet, ist mit der EASY!Lock-Schnittstelle kompatibel und hat die Düsengrösse 040.
Kompatible Geräte:
- HD 6/15
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HD 8/20 G
eco!Booster TR 045
Der eco!Booster eignet sich für Kalt- und Heisswasser-Hochdruckreiniger (bis 85 °C) von Kärcher, ist kompatibel mit der EASY!Lock-Schnittstelle und hat die Düsengrösse 045.
Kompatible Geräte:
- HD 8/18
- HD 10/25 Classic
- HDS 8/18
- HDS 8/20
- HDS-E 8/16-4
eco!Booster TR 050
Er eignet sich für Kalt- und Heisswasser-Hochdruckreiniger (bis 85 °C) von Kärcher, ist kompatibel mit der EASY!Lock-Schnittstelle und hat die Düsengrösse 050.
Kompatible Geräte:
- HD 9/20 Classic
- HD 10/21
- HD 10/25
- HDS 9/17
- HDS 10/21 Classic
- HDS 1000
eco!Booster TR 080
Er eignet sich für Kalt- und Heisswasser-Hochdruckreiniger (bis 85 °C) von Kärcher, ist kompatibel mit der EASY!Lock-Schnittstelle und hat die Düsengrösse 080.
Kompatible Geräte:
- HD 13/18
- HDS 10/21
- HDS 12/18
- HDS 13/20
Schnell. Einfach. Unentbehrlich.
Die Fähigkeit, auch empfindliche Oberflächen kraftvoll und effizient zu reinigen, macht den eco!Booster zum echten Vielseitigkeitsmeister.
Oberflächenreinigung
In den Vertiefungen rauer Fassadenoberflächen halten sich Verschmutzungen besonders hartnäckig. Hier sorgt die hohe Reinigungsleistung und Effizienz des eco!Booster dafür, dass Feinstaub oder Russpartikel, aber auch Bewuchs wie Grünbelag oder Moose und Flechten schnell und mühelos entfernt werden können.
Fahrzeugreinigung
Bei der Reinigung von Fahrzeugen geht es nicht allein um die Verbesserung der Optik. Die regelmässige Entfernung von Verschmutzungen wie Blütenstaub, Insektenrückständen, Streusalz etc. ist die Basis für eine Pflege, die den Fahrzeugwert erhält. Mit dem eco!Booster geht das trotz der höheren Effizienz besonders ressourcenschonend.
Holzoberflächen
Der eco!Booster ist die neue Referenz für die effiziente Reinigung von Holzoberflächen. Von Holzmöbeln oder -zäunen bis zur professionellen Reinigung ganzer Holzfassaden, -verschalungen oder -stege: Mit 50% mehr Flächenleistung als eine herkömmliche Flachstrahldüse spart der leistungsstarke eco!Booster überall Zeit, Ressourcen und bares Geld.
eco!Booster PRODUKTE
Hochdruckreinigung mit Kärcher.
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KÄRCHER REINIGT DIE WELT
Bislang hat Kärcher seine Erfahrungen und Kompetenz bei über 100 restauratorischen Projekten weltweit unter Beweis gestellt.
Von der Christusstatue in Rio de Janeiro bis zum Brandenburger Tor in Berlin - Kärcher setzt sich als Reinigungsspezialist kostenlos für den Erhalt historischer Monumente und Gebäude ein.Mehr erfahren