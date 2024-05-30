Sie sparen Wasser, Energie und Zeit.

Unsere eco!Booster Varianten sind für verschiedene Kalt- und Heisswasser-Hochdruckreiniger entwickelt worden und sind daher mit verschiedenen Düsengrössen ausgestattet. Das revolutionäre Düsenkonzept saugt Luft an, um den Wasserstrahl zu leiten. Auf diese Weise wird in kürzerer Zeit ein Top-Reinigungsergebnis erzielt, was für Zielgruppen wie Bauwirtschaft oder Fahrzeugreinigung einen erheblichen Unterschied macht.

Haben Sie bereits den passenden Hochdruckreiniger, um direkt loszulegen? Hier finden Sie schnell das passende Zubehör für Ihr Gerät.