eco!Booster TR 040
eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe. Für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (Düsengröße 040).
Der eco!Booster ist für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (bis 85 °C) von Kärcher geeignet, ist mit der EASY!Lock-Schnittstelle kompatibel und hat die Düsengröße 040. Verglichen mit der Kärcher Powerdüse überzeugt er durch eine um 50 Prozent höhere Flächenleistung. Die erhöhte Strahlbreite sorgt für einen reduzierten Energie- und Wasserverbrauch und somit für eine Effizienzsteigerung. Er ist ideal für die Reinigung sensibler Untergründe wie verputzte Fassaden oder Holzwände. Bei dem revolutionären Düsenkonzept wird der Wasserstrahl mithilfe angesaugter Luft geführt. Dies ermöglicht beeindruckende Reinigungsergebnisse in kurzer Zeit, was insbesondere für Bereiche wie die Bauwirtschaft oder Fahrzeugreinigung ausschlaggebend ist.
Merkmale und Vorteile
50 % höhere Reinigungsleistung, im Vergleich zum Flachstrahl
- Gründliche, schnelle und nachhaltigere Reinigung.
50 % höhere Wassereffizienz¹⁾
- Wassersparend.
50 % höhere Energieeffizienz¹⁾
- Energiesparend.
Sehr vielseitig einsetzbar
- Eignet sich besonders für empfindliche Oberflächen wie Lack oder Holz.
Spezifikationen
Technische Daten
|Druck (bar)
|max. 300
|Temperatur (°C)
|max. 85
|Düsengröße ( )
|40
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.5
¹⁾ Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl gereinigt werden kann.
Videos
Anwendungsgebiete
- Fassadenreinigung
- Kommunale Anwendungen, wie zum Beispiel zur Reinigung von Fassaden oder Zäunen.
- Fahrzeugreinigung
- Reinigung von Stallungen in der Landwirtschaft
eco!Booster TR 040 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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