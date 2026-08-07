eco!Booster TR 040
eco!Booster avec 50 % de rendement surfacique en plus que la Powerbuse de Kärcher ; idéal pour les matériaux sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 040).
Adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (jusqu’à 85 °C) de Kärcher, l’eco!Booster est compatible avec l’interface EASY!Lock et correspond à une taille de buse 040. Comparativement à la Powerbuse de Kärcher, il convainc par un rendement surfacique 50 pour cent plus élevé. La largeur de jet plus grande permet de réduire la consommation d’énergie et d’eau pour une efficacité accrue. Il convient idéalement pour le nettoyage de matériaux sensibles comme les façades crépies ou les murs en bois. Grâce au concept de buse révolutionnaire, le jet d’eau est dirigé au moyen de l’air aspiré. Des résultats de nettoyage remarquables sont ainsi obtenus en un rien de temps, ce qui est particulièrement déterminant pour des groupes cibles tels que le secteur de la construction ou le nettoyage de véhicules.
Caractéristiques et avantages
50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat
- Nettoyage en profondeur, rapide et plus durable.
50 % d'efficacité hydraulique en plus¹⁾
- Permet des économies d'eau.
50 % d'efficacité énergétique en plus¹⁾
- Permet des économies d'énergie.
Utilisation très polyvalente
- Particulièrement adapté aux surfaces délicates comme les surfaces peintes ou le bois.
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar)
|max. 300
|Température (°C)
|max. 85
|Taille de buse ( )
|40
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
¹⁾ Nettoyage de 50 % de surface en plus avec la même quantité d'énergie et d'eau par rapport au jet plat standard Kärcher.
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de façades
- Applications dans des municipalités telles que le nettoyage des façades et des clôtures.
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
Pièces de rechange eco!Booster TR 040
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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