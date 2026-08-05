Nettoyeurs haute pression HD 7/15 G
Pour un maximum de mobilité et d'excellents résultats de nettoyage dans des conditions difficiles, choisissez le nettoyeur haute pression thermique HD 7/15 G avec une pression de 150 bar.
Avec une pression de 150 bar, le nettoyeur haute pression thermique HD 7/15 G garantit d'excellents résultats de nettoyage en tout temps. Il est équipé d'un moteur à essence Honda offrant une totale autonomie. En outre, la machine est capable d'aspirer de l'eau d'un lac ou d'un étang et de l'utiliser pour le nettoyage. La machine est conçue pour une utilisation dans les conditions les plus difficiles grâce à son châssis tubulaire robuste et à ses roues increvables. Fiable, la pompe est protégée par un grand filtre à eau et une vanne de sécurité. Un structure Cage permettant le chargement sur une grue et un tambour enrouleur pour flexible sont également disponibles en option. Pratiques, les accessoires se rangent directement sur la machine. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité. Equipée d’une valve en céramique, la poignée-pistolet EASY!Force est conçue pour durer 5 fois plus longtemps.
Caractéristiques et avantages
Autonomie maximaleAdapté aux moteurs Honda et Yanmar pour utilisation sans alimentation électrique externe. Peut aspirer de l'eau - par exemple celle des lacs ou des étangs - et l'utiliser pour le nettoyage.
Facilité d'utilisationLe châssis tubulaire rend le transport plus facile sur un sol inégal. Possibilités de rangement de tous les accessoires directement sur l'appareil. Roues anti-crevaison garantissant une grande mobilité.
PolyvalentStructure Cage en option avec oeillets pour chargement par grue. Tambour-enrouleur de flexible en option. Version portable avec châssis tubulaire en acier conçue particulièrement pour les peintres et les plâtriers (HD 728B).
Pour les travaux les plus exigeants
- Cadre robuste pour une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles.
- Grand filtre à eau pour protéger la pompe.
- Valve de sécurité et de surchauffe protégeant la pompe.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|650
|Pression de service (bar/MPa)
|150 / 15
|Pression max. (bar/MPa)
|210 / 21
|Température d'admission (°C)
|60
|Arrivée d'eau
|1″
|Type d'entraînement
|Essence
|Constructeur du moteur
|Honda
|Type de moteur
|GX 160
|Nombre d'utilisateurs simultanés
|1
|Mobilité
|amovible
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|39.5
|Poids emballage inclus (kg)
|44
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|790 x 608 x 1104
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 250 bar
- Powerbuse
Équipement
- Fonction de dosage de détergent: Aspiration
Domaines d'utilisation
- Construction : nettoyage de façades, nettoyage des véhicules et équipements de construction
- Agriculture : nettoyage de véhicules ou d'équipements
- Industrie : nettoyage d'équipement
- Entreprises de propreté : nettoyage des zones extérieures (parcs, parkings, …)
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HD 7/15 G
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.