Nettoyeurs de vitres et de surfaces
Le Window Vac Professional WVP 10 est un aspirateur à eau léger pour tous les types de surfaces lisses. Cet appareil tenu à la main, robuste et professionnel, permet un nettoyage sans effort ni éclaboussures : à lʼhorizontale, à la verticale et même au-dessus de la tête. Parfait pour nettoyer les vitres, le carrelage, les vitrines, les armoires à vin, etc.
Plus facile, plus pratique, plus rapide
Que vous utilisiez nos aspirateurs de vitres et de surfaces à piles WVP 10 comme aspirateurs de vitres, carrelage, miroirs, vitrines, vitrines, comptoirs ou toute autre surface lisse avec eux n'est pas décisif. Le facteur décisif est que vous obtiendrez des résultats de nettoyage sans traces dans n'importe quelle position, même au-dessus de la tête si nécessaire, grâce à l'entretoise réglable manuellement jusqu'aux bords.
Orientation flexible
Horizontal, vertical, diagonal, au-dessus de la tête et si nécessaire, transversal : nos aspirateurs pour vitres et surfaces WVP 10 accompagnent pratiquement tous les mouvements et nettoient sans traces dans n'importe quelle position.
Accessoires
Produits de nettoyage appropriés
Nettoyants d'entretien, de surfaces ou de vitres: nous vous proposons naturellement une gamme complète de produits de nettoyage prêts à l'emploi. Séchage rapide et sans bandes, respectueux des matériaux et de l'environnement.
Batteries et chargeurs
Des batteries supplémentaires vous permettent de disposer d'un temps de travail utile en fonction de vos besoins individuels. Le chargeur rapide, également disponible en option, permet en principe un travail ininterrompu sur des journées de travail entières.
Accessoires utiles
Avec des buses d'aspiration supplémentaires et des lèvre en caoutchouc de différentes largeurs, des ensembles de vaporisateurs ou des chiffons en microfibres supplémentaires, vous pouvez compléter votre appareil de manière judicieuse et complète selon vos besoins.
Équipement et données techniques
Le WVP 10 est livré avec une batterie (autonomie de 30 minutes), un produit de nettoyage, un chargeur, un flacon pulvérisateur et une housse d'essuyage en microfibre. La version WVP 10 Adv contient en outre une batterie de rechange, une buse d'aspiration étroite et interchangeable, un deuxième chiffon en microfibre et un chargeur rapide à la place de la version plus simple et permet ainsi un travail presque ininterrompu.
Le moteur à rotation rapide assure une extraction exceptionnelle de l'eau sale, qui est recueillie dans un réservoir de 200 millilitres. Le réservoir lui-même peut être vidé rapidement et facilement et nettoyé dans le lave-vaisselle si nécessaire.
Vidéo
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