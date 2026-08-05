Nettoyeurs de vitres et de surfaces

Plus facile, plus pratique, plus rapide

Que vous utilisiez nos aspirateurs de vitres et de surfaces à piles WVP 10 comme aspirateurs de vitres, carrelage, miroirs, vitrines, vitrines, comptoirs ou toute autre surface lisse avec eux n'est pas décisif. Le facteur décisif est que vous obtiendrez des résultats de nettoyage sans traces dans n'importe quelle position, même au-dessus de la tête si nécessaire, grâce à l'entretoise réglable manuellement jusqu'aux bords.

Orientation flexible

Horizontal, vertical, diagonal, au-dessus de la tête et si nécessaire, transversal : nos aspirateurs pour vitres et surfaces WVP 10 accompagnent pratiquement tous les mouvements et nettoient sans traces dans n'importe quelle position.