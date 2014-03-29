ASPIRATEUR-LAVEUR ROBOT
Ronds et plats, les robots aspirateurs laveurs circulent en silence dans les pièces d'habitation. Avançant avec détermination en évitant les obstacles, ils respectent fidèlement leur itinéraire. Fini la corvée du nettoyage des sols, les robots aspirateurs laveurs de Kärcher s'en chargent. Les sols durs et les moquettes à poils courts sont nettoyés en toute autonomie. Notre robot laveur assure un nettoyage humide en profondeur, spécifiquement sur sols durs, tandis que le robot aspirateur laveur, avec sa fonction combinée assurant à la fois aspiration et lavage du sol, convient particulièrement aux intérieurs dotés aussi de nombreux tapis.
Atouts des aspirateurs-laveurs robots.
ROBOT, CLOUD ET APPLICATION – 3 COMPOSANTS, UN SEUL SYSTÈME COHÉRENT
Les aspirateurs-laveurs robots Kärcher offrent un vaste éventail de fonctions et de possibilités de configuration tout en étant très faciles à utiliser. La combinaison du robot, du cloud et de la commande via une application mobile constitue une base optimale pour un résultat de nettoyage optimal. Utilisez la fonction de programmateur et la configuration de programmes de nettoyage pour l'adapter à vos besoins individuels. Et si des mises à jour de sécurité ou des extensions des fonctionnalités de l'aspirateur robot sont disponibles, vous recevrez automatiquement une notification dans l'application. Découvrez dès maintenant nos solutions de nettoyage autonomes pour votre quotidien et gagnez du temps pour profiter des petits bonheurs de la vie.Découvrez l'application ici
VOUS AVEZ LE CHOIX: DES NIVEAUX DE NETTOYAGE INDIVIDUELS ET DIFFÉRENTES MÉTHODES DE NETTOYAGE
Les aspirateurs-laveurs robots Kärcher sont extrêmement polyvalents. Qu'il s'agisse d'un simple nettoyage à sec à l'aide de la turbine d'aspiration et de la brosse ou d'un nettoyage combiné avec la fonction de lavage supplémentaire à l'aide de la lingette microfibres et du réservoir d'eau propre: tout est possible. Et grâce à la commande confortable via l'application, tout est sous votre contrôle. Les paramètres de nettoyage tels que la puissance d'aspiration ou la quantité d'eau utilisée lors du lavage peuvent être ajustés individuellement en fonction des besoins. Avec notre aspirateur-laveur robot, il est possible de passer plusieurs fois sur les zones plus encrassées et d'insister sur ces dernières.Découvrez le RCV 3
TECHNOLOGIE À ROULEAU FC DE KÄRCHER: MAINTENANT AUSSI DANS UN ROBOT
À découvrir : la technologie élaborée à rouleau Kärcher, déjà éprouvée dans nos nettoyeurs de sols reconnus pour leur efficacité, est maintenant disponible dans notre robot laveur autonome innovant RCF 3, gage d'une performance de nettoyage exceptionnelle sur de nombreux sols durs. Au cours du nettoyage, le rouleau est humidifié en continu avec de l'eau propre et du détergent. Grâce au système à deux réservoirs, l'eau sale et les particules de saleté sont acheminées de manière fiable vers le réservoir d'eau sale. Le rouleau, qui tourne en continu, est débarrassé en permanence de l'eau sale et des particules de saleté, et reste propre longtemps, la saleté ne s'y accumulant pas ; il en résulte un nettoyage hygiénique et rapide même sur de grandes surfaces, la saleté n'étant pas juste dispersée.
NETTOYAGE HUMIDE ET ÉLIMINATION DES SALISSURES SÈCHES EN UNE SEULE ÉTAPE
Le rouleau de nettoyage du RCF 3 garantit un nettoyage très rigoureux avec un grand confort d'utilisation. Plus besoin de frotter : le robot s'occupe de tout, en toute autonomie. Autre avantage : pendant le nettoyage humide, le RCF 3 absorbe également les salissures sèches légères. Ainsi, sur un sol normalement sale, une utilisation régulière du RCF 3 permet même de laisser l'aspirateur au placard. Et une fois le travail terminé, le nettoyage de l'appareil est également un jeu d'enfant : toutes les pièces amovibles peuvent être facilement rincées au robinet et le rouleau peut être lavé à la machine à 60 °C.
Robot aspirateur et robot laveur: les différences.
Robot aspirateur avec fonction de lavage ou robot nettoyeur de sols avec ramassage des saletés sèches? RCV ou RCF? Voici un aperçu des différences entre les deux systèmes de nettoyage robotisés.
RCV 3 : robot aspirateur avec fonction de lavage
Généralités
- Application principale : nettoyage à sec
- Domaines d'application : sols durs, moquettes
- Réservoirs : réservoir d'eau propre, bac à déchets secs
Aspiration/élimination des saletés sèches
- Types de saleté (saleté sèche non adhérente) : nombreuses saletés sèches non adhérentes
- Unité de traitement de la saleté sèche : brosse de balayage et fonction d'aspiration
- Élimination des saletés sèches : sous l'action de la brosse de balayage et de la fonction d'aspiration supplémentaire, dans le bac à déchets secs
Lavage du sol
- Types de saleté (saleté adhérente) : poussières fines et salissures légères adhérentes
- Unité de lavage : lingette (statique)
- Fonction de lavage : lavage humide avec la lingette pour éliminer les poussières fines et les salissures légères adhérentes
RCF 3: robot laveur
Généralités
- Application principale : nettoyage humide
- Domaines d'application : sols durs
- Réservoirs : réservoir d'eau propre, réservoir d'eau sale
Aspiration/élimination des saletés sèches
- Types de saleté (saleté sèche non adhérente) : petites quantités de saleté non adhérente, comme par ex. moutons, miettes
- Unité de traitement de la saleté sèche : aucune unité indépendante
- Élimination des saletés sèches : par le rouleau microfibres pendant le lavage, dans le réservoir d'eau sale
Lavage du sol
- Types de saleté (saleté adhérente) : même les salissures adhérentes tenaces comme les taches de sauce, les traces de pas, les taches de café
- Unité de lavage : rouleau microfibres (en rotation)
- Fonction de lavage : lavage humide par système de rouleau efficace, pour un lavage en profondeur comparable à celui assuré par les nettoyeurs de sols éprouvés de Kärcher
Robot laveur RCF 3 – le pro des sols durs.
Une nouvelle ère dans le nettoyage humide robotisé!
Découvrez notre robot laveur RCF 3 innovant, pour un nettoyage des sols sans effort. Profitant de la technologie éprouvée à rouleau FC, il élimine la saleté tenace et contourne automatiquement les tapis. Deux réservoirs assurent une alimentation continue en eau propre et une élimination efficace de l'eau sale. La commande du robot est très pratique, par l'application mobile ou en appuyant sur un bouton. Les modes de nettoyage souples et adaptables offrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Le RCF 3 est un assistant fiable, qui donne des indications vocalement ou dans l'application. Découvrez l'avenir du nettoyage avec le robot laveur RCF 3!
Caractéristiques techniques :
- Rendement surfacique : 80 m² (dépendant des paramètres de nettoyage)
- Autonomie : 120 min (mode délicat)
- Réservoir d'eau sale : 115 ml
- Réservoir d'eau propre : 430 ml
Caractéristiques du RCF 3
Aspirateur-laveur robot RCV 3 – le modèle d'entrée de gamme.
Aspiration à sec ou lavage humide: notre modèle d'entrée de gamme maîtrise les deux
Gagnez du temps pour profiter des petits bonheurs de la vie tandis que l'un de nos nettoyeurs robots se charge d'aspirer et de laver le sol. Notre modèle d'entrée de gamme, l'aspirateur-laveur robot RCV 3, nettoie de façon autonome, systématique et parfaitement fiable tous les sols durs courants de la maison ainsi que les moquettes à poils courts, et ce, bien entendu aussi lorsque vous n'êtes pas à la maison. L'application vous permet d'adapter le nettoyage à vos besoins individuels et à votre chez-vous. C'est vous qui décidez ce qui doit être nettoyé et quand. Établissez des programmes de nettoyage individuels pour chacune des vos pièces. Définissez des zones d'exclusion si l'aspirateur robot doit éviter de parcourir certaines zones. Ou utilisez la fonction de nettoyage ponctuel pour envoyer le laveur robot vers des zones nécessitant une attention particulière. La cartographie de toutes les pièces à l'aide de la navigation LiDAR précise et de capteurs ultra sensibles, capables de détecter les escaliers et les paliers de hauteur importante, garantit des trajets de nettoyage de l'aspirateur-laveur robot en toute sécurité.
Caractéristiques techniques
- Puissance d'aspiration: 2'500 Pa
- Autonomie: 120 min
- Bac à déchets 2 en 1 (330 ml) avec réservoir d'eau propre (170 ml)
- Bac à déchets secs: 500 ml
Caractéristiques du RCV 3
Nettoyage autonome – grâce à l'application Home Robots.
L'application Kärcher Home Robots vous donne accès à toutes les fonctions essentielles de votre aspirateur-laveur robot. Le nettoyage autonome offre en outre une multitude de nouvelles possibilités, allant jusqu'à la définition d'heures de nettoyage et à la création de plannings de nettoyage, et ce, de façon parfaitement mobile. Vous n'êtes pas encore rentré et souhaitez démarrer un nettoyage avant d'arriver à la maison? Pas de problème: il vous suffit d'activer le robot à l'aide de l'application sur votre smartphone et de vous réjouir à l'idée de retrouver une maison propre. L'application Kärcher Home Robots est disponible gratuitement dans l'App Store d'Apple ou via Google Play. Il vous suffit de la télécharger pour lancer directement le premier nettoyage autonome.
Protection des données
L'ensemble de l'échange de données entre l'application Home Robots sur votre smartphone et votre aspirateur-laveur robot s'effectue via un cloud à l'aide de serveurs situés en Allemagne uniquement. En tant que fabricant basé en Allemagne, Kärcher attache, en effet, une importance particulière à la protection des données et se conforme avec la plus grande diligence à toutes les dispositions légales locales en vigueur. Des actualisations et des mises à jour de sécurité sont régulièrement proposées pour que votre application reste à jour et que vos données soient protégées.
Structuration des zones à nettoyer
Les aspirateurs-laveurs robots de Kärcher nettoient de façon autonome et systématique. L'application permet de définir des zones interdites que le robot ne doit pas nettoyer. Si certaines zones doivent être aspirées, mais pas lavées, les zones «No Mopping» sont le bon choix. Et s'il s'agit d'éviter des pièces entières, le passage peut être évité à l'aide de «Virtual Walls». Le tout peut être configuré de manière simple et intuitive via l'application.
Différents modes de nettoyage
L'éventail de fonctions de notre application Home Robots fournit bien plus que le minimum syndical pour le nettoyage autonome. Aspiration à sec, lavage humide ou une combinaison des deux programmes de nettoyage: avec l'application, vous avec la possibilité de définir en tout confort le mode de nettoyage pour les pièces ou des zones spécifiques. En outre, vous pouvez configurer individuellement de nombreux paramètres – de la puissance pendant l'aspiration jusqu'au débit d'eau pendant le lavage.
Planning de nettoyage 2.0
La fonction de programmateur de l'application Home Robots vous permet d'établir votre planning de nettoyage individuel pour les aspirateurs-laveurs robots Kärcher. Vous pouvez y définir les jours et les heures d'intervention du robot ainsi que les zones qu'il doit parcourir pendant ce temps et le programme de nettoyage avec lequel il doit le faire. Grâce à la cartographie de toutes les pièces, vous pouvez ajuster individuellement les paramètres de nettoyage pour chaque pièce.
Nettoyage ponctuel et nettoyage de zone
En présence de miettes ou d'autres saletés, vous disposez non pas d'une mais de deux solutions flexibles. En cas de salissures ponctuelles, vous pouvez utiliser l'application pour définir un lieu spécifique pour le nettoyage ponctuel, qui sera alors nettoyé de manière ciblée. Et en cas de salissures plus étendues, l'application vous permet même de définir la taille de la zone à nettoyer pour un nettoyage d'appoint rapide mais ciblé.
Activation et désactivation de fonctions
Dans l'application, il est possible d'activer ou de désactiver individuellement diverses fonctions comme Auto Boost, la détection de moquette ou la fonctionnalité IA, selon les besoins et les préférences de l'utilisateur. Ainsi, Auto Boost peut être désactivé sur les moquettes pour nettoyer en continu à faible puissance d'aspiration constante en cas d'encrassement moins important. Cela permet de faire des économies d'électricité et de prolonger les intervalles de nettoyage avant que le robot ne doive retourner à la station de recharge.
Statistiques des accessoires
La sollicitation d'un aspirateur-laveur robot est différente dans chaque foyer et dépend entre autres de la taille de la surface à nettoyer, du degré d'encrassement et de la fréquence des trajets de nettoyage. Par conséquent, l'usure des accessoires est aussi plus ou moins prononcée. C'est pourquoi l'application Home Robots vous indique le degré d'usure, par exemple au niveau des brosses, et l'échéance de remplacement conseillée. Cela permet de garantir que le robot est toujours parfaitement équipé pour toutes ses tâches et que le résultat de nettoyage ne laisse rien à désirer.
Historique de nettoyage
Chaque trajet de nettoyage est consigné et enregistré en temps réel dans l'application Home Robots. Cela vous offre un aperçu passionnant de la vie secrète de votre nettoyeur robot. Quand l'appareil a-t-il parcouru quelles pièces, quels trajets a-t-il effectué à cet effet et combien de mètres carrés de revêtement de sol ont été aspirés ou lavés? Vous pouvez suivre exactement les activités de votre aspirateur-laveur robot à tout moment, même lorsque vous n'êtes pas chez vous.
Autres fonctions
L'application Home Robots vous permet d'accéder à toutes les fonctions essentielles de votre nettoyeur robot. Cela inclut également de nombreuses fonctions supplémentaires qui peuvent s'avérer utiles dans l'une ou l'autre situation. Ainsi, le robot peut par exemple être commandé à distance via l'application, par exemple pour le manœuvrer hors d'une position difficile. La langue et le volume de la réponse vocale peuvent également être commandés à partir du smartphone et la foire aux questions peut y être consultée.
Mise en service et maintenance des aspirateurs-laveurs robots.
Détergents et accessoires
Grâce à la gamme d'accessoires Kärcher, le nettoyage et l'entretien s'adaptent parfaitement à vos besoins. De plus, nous vous proposons une large gamme de détergents.