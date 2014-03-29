ASPIRATEUR-LAVEUR ROBOT

a) Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de la station de recharge pour lui permettre de s'arrimer correctement (distance de 0,5 m de chaque côté, 1,5 m devant la station de recharge et 1 m au-dessus) et que les contacts de charge sont exempts de poussière et d'autres corps étrangers.

b) Assurez-vous que la prise électrique est alimentée en courant et que le contact avec l'alimentation électrique de la station de recharge est correctement établi.

c) Veuillez également vérifier que les contacts de charge du robot touchent bien les contacts de charge de la station de recharge.

d) Assurez-vous que les contacts de charge du robot et de la station de recharge ne sont pas sales.

e) Il se peut que la température ambiante soit trop basse (inférieure à 0 °C) ou trop élevée (supérieure à 35 °C).

Si les méthodes indiquées ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez notre service après-vente.