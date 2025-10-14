OUTILS DE JARDINAGE
Que ce soit pour l'entretien des pelouses, des haies et des arbres ou pour l'enlèvement des mauvaises herbes et la collecte des feuilles. Les outils de jardinage Kärcher rendent les jardins encore plus beaux. Et grâce au fonctionnement sans fil, même sans bruit ni câble gênant.
Sélectionnez le groupe de produits souhaité:
Tondeuse sans fil
Les tondeuses 18 V maniables sont particulièrement adaptées aux petites et moyennes pelouses. Pour les grandes pelouses, les puissantes tondeuses de 36 V sont le choix idéal.
Coupe-bordures sans fil
Les coupe-bordures sans fil Kärcher assurent une coupe nette des coins et une belle bordure de pelouse. De léger à puissant, Kärcher offre la solution adaptée à chaque domaine d'application.
Taille-haies sans fil
Parfait pour tailler les haies et les buissons. Grâce au fonctionnement sur batterie, particulièrement silencieux, maniable et sans câble gênant.
Cisaille à gazon et à arbustes à batterie
La cisaille à gazon sans fil permet de raccourcir les bordures de pelouse en un tour de main. Et avec un simple changement de lame, l'outil devient une cisaille à arbustes pour le modelage précis des arbustes.
Désherbeur sans fil
Aucune herbe ne résiste au désherbeur sans fil. Il permet de libérer les surfaces de la mousse sèche et des mauvaises herbes, sans effort et sans douleur au dos.
Tronçonneuse sans fil
Avec une tension de chaîne simple, une lubrification automatique de la chaîne et une performance de coupe puissante, les tronçonneuses sans fil de Kärcher produisent d'excellents résultats tout en garantissant une utilisation pratique.
Coupe-branches et scie d'élagage à batterie
Entretien des arbres sans peine, même si les branches sont difficiles d'accès. Aucun problème avec le coupe-branches à batterie ou la scie d'élagage à batterie de Kärcher.
Souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil
Se lancent à l'assaut du jardin automnal. Les souffleurs de feuilles et aspirateurs de feuilles sans fil de Kärcher assurent l'ordre dans les allées et les jardins en un coup de vent.
Pulvérisateur à pression sans fil
Pulvérisation de produits phytosanitaires et d'engrais par simple pression sur un bouton : le pulvérisateur à pression PSU 4-18 avec batterie interchangeable 18 V, réservoir de 4 l et lance télescopique permet la pulvérisation d'un nuage d'engrais fin et uniforme sur les plantes, une lutte ciblée contre les parasites et les mauvaises herbes ainsi qu'un arrosage pratique des plants – le tout sans pompage manuel pénible.
Lampe multifonctions à batterie
Faites venir la lumière dans l’obscurité : la lampe à pile multifonction assure un meilleur éclairage à chaque endroit où on a besoin de luminosité pour travailler dans l’obscurité ou pendant les activités de loisirs. Grâce à la fonction Powerbank intégrée, vous pouvez recharger des appareils électroniques comme des smartphones ou des tablettes. La lampe à pile multifonction MLF 2-18 est plus flexible que n’importe quelle lampe de poche et plus mobile que les projecteurs câblés.
SAVOIR-FAIRE : CONSEILS ET ASTUCES POUR L'ENTRETIEN DU JARDIN
Que ce soit au printemps, lorsque la saison du jardinage reprend vraiment, ou en automne, en préparant le jardin peu à peu pour l'hiver, celui qui veut garder son jardin vert et le rendre beau à long terme fait face à beaucoup de travail. Grâce à ces conseils d'expert, l'entretien réussi du jardin est garanti.Le savoir-faire en matière de Kaercher
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.
FAQ Battery Universe
Quelle est l'autonomie de la batterie? Quelles batteries sont compatibles avec quels appareils? Comment fonctionne la technologie temps réel de Kärcher? Les réponses à ces questions – et à bien d'autres – concernant les plateformes de batterie interchangeable Kärcher vous attendent dans la Foire Aux Questions Battery Universe.
