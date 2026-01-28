PULVÉRISATEUR À PRESSION SANS FIL
Pulvérisation de produits phytosanitaires et d'engrais par simple pression sur un bouton: le pulvérisateur à pression PSU 4-18 avec batterie interchangeable 18 V, réservoir de 4 l et lance télescopique permet la pulvérisation d'un nuage d'engrais fin et uniforme sur les plantes, une lutte ciblée contre les parasites et les mauvaises herbes ainsi qu'un arrosage pratique des plants – le tout sans pompage manuel pénible.
Produit
Comment utiliser le pulvérisateur dans le jardin
Pulvérisation d'engrais
Parfois, le soleil et l'eau ne suffisent pas à la croissance de nos plantes: le pulvérisateur à pression sans fil PSU 4-18 et sa lance télescopique permettent une application facile et pratique des engrais, même en hauteur.
Lutte contre les parasites
Les arbustes et les arbres sont souvent en proie aux parasites tels que les pucerons ou la pyrale du buis. Grâce à ses différentes options de réglage, le pulvérisateur à pression sans fil permet aussi bien une brumisation étendue que l'application d'un jet ciblé sur les endroits concernés.
Désherbage
Plus de gazon, moins de mauvaises herbes: le pulvérisateur à pression sans fil PSU 4-18 permet un désherbage pratique et efficace. Le résultat: une pelouse verte uniforme et parfaitement entretenue.
Arrosage
Un arrosage tout en douceur pour les plantes fragiles: les petits plants dans les plates-bandes doivent être traités avec le plus grand soin. Le nuage fin du pulvérisateur à pression sans fil fournit suffisamment d'eau aux plantes sans pour autant abîmer leurs structures délicates.
Pulvérisateur à pression de Kärcher: l’entretien du jardin n’a jamais été aussi simple
- Que ce soit pour un petit jardin, un balcon ou un grand espace extérieur avec terrasse: le pulvérisateur à pression sans fil est un outil polyvalent. Grâce à la lance télescopique réglable, il est possible d’adapter facilement la zone d’action aux besoins individuels lors de la pulvérisation.
- Le pulvérisateur à pression est équipé d’une batterie pour entretenir facilement le jardin. Ainsi, l’appareil peut être utilisé partout, ou presque. La batterie 18 V, d’une capacité de 2,5 ou 5,0 Ah, permet de travailler plusieurs heures dans le jardin, sans branchement électrique ni câble.
- Chaque type de plante nécessite un soin individuel. C’est pourquoi la lance télescopique du pulvérisateur dispose d’une buse réglable qui répond aux différentes exigences du jardin. Elle permet aussi bien de travailler sur de grandes surfaces que d’épandre avec précision le liquide versé.
Atouts
En matière de pulvérisateurs à pression, la règle était jusqu’ici la suivante: «Pas d’arrosage sans pompage». Le pulvérisateur à pression sans fil PSU 4-18 de Kärcher supprime cette étape préliminaire pénible. Il vous suffit de remplir le réservoir, de mettre en place la batterie puis de prendre soin de vos plantes avec une pression jusqu’à 3 bar. Par exemple pour pulvériser des engrais liquides, appliquer des produits phytosanitaires de manière ciblée ou arroser en douceur les plants fragiles avec un nuage fin. Peu importe que vous ayez une terrasse tropézienne ou un jardin familial, le pulvérisateur à pression PSU 4-18 fera à coup sûr partie des outils de jardinage dont vous ne pourrez plus vous passer.
Spécificités du pulvérisateur à pression
Niveau de remplissage visible en un clin d’œil
Le réservoir du pulvérisateur à pression sans fil est transparent. Ainsi, le niveau de remplissage est toujours visible lors de l’arrosage ou de la fertilisation de grandes surfaces extérieures.
Facile à transporter
Le pulvérisateur à pression sans fil est équipé d’une sangle de transport pour une manipulation agréable, même lorsque le réservoir est plein. Il suffit de l’accrocher pour pouvoir porter l’appareil à l’épaule.
Facile à ranger
Un appareil mobile doit pouvoir se ranger facilement. C’est pourquoi le pulvérisateur à pression sans fil dispose d’une lance télescopique qui peut être retirée et fixée sur le support de batterie. L’appareil est ainsi facile à transporter et se range facilement dans la cabane à outils ou le garage.
Vidéo pulvérisateur à pression sans fil
Tout ce qu’il faut savoir sur le pulvérisateur à pression
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès CHF 50.00
√ Moyens de paiement sécurisé
√ Commande sécurisée via SSL
√ Traitement simple des réparations via Clair et net
√ Commandez les pièces de rechange d'origine Kärcher directement dans la boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange
Conseil, service et vente
Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.
Contacter Kärcher: utilisez notre formulaire de contact pour nous adresser vos questions et suggestions. Nous sommes à votre entière disposition!
Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.