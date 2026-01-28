Atouts

En matière de pulvérisateurs à pression, la règle était jusqu’ici la suivante: «Pas d’arrosage sans pompage». Le pulvérisateur à pression sans fil PSU 4-18 de Kärcher supprime cette étape préliminaire pénible. Il vous suffit de remplir le réservoir, de mettre en place la batterie puis de prendre soin de vos plantes avec une pression jusqu’à 3 bar. Par exemple pour pulvériser des engrais liquides, appliquer des produits phytosanitaires de manière ciblée ou arroser en douceur les plants fragiles avec un nuage fin. Peu importe que vous ayez une terrasse tropézienne ou un jardin familial, le pulvérisateur à pression PSU 4-18 fera à coup sûr partie des outils de jardinage dont vous ne pourrez plus vous passer.