Highlights

Bei Drucksprühern galt bisher die Regel: „Wer sprühen will, muss pumpen“. Mit dem Kärcher Akku-Drucksprüher PSU 4-18 entfällt diese mühsame Vorarbeit. Einfach den Behälter füllen, Akku anbringen und anschliessend mit Niederdruck um das Wohl der Pflanzen kümmern. Zum Beispiel, um flüssigen Dünger auszubringen, gezielt Pflanzenschutzmittel zu verteilen, Unkraut zu beseitigen oder vorsichtig zarte Setzlinge nebelfein zu wässern. Egal, ob Dachterrasse oder Schrebergarten – das Sprühgerät PSU 4-18 ist eines der Gartengeräte, die sich schnell unverzichtbar machen.