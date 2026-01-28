AKKU-DRUCKSPRÜHER
Pflanzenschutz und -pflege auf Knopfdruck: Der Drucksprüher PSU 4-18 mit 18 V Wechselakku, 4 l Tank und Teleskoplanze düngt Pflanzen mit seinem feinen, gleichmässigen Sprühnebel, bekämpft zielgerichtet Schädlinge und Unkraut und bewässert bequem Setzlinge – ohne mühsames, manuelles Pumpen.
Produkt
So kommt das Sprühgerät im Garten zum Einsatz
Düngen
Unsere Pflanzen benötigen für ihr Wachstum manchmal mehr als nur Sonne und Wasser: Mit dem Akku-Drucksprüher PSU 4-18 und seiner ausziehbaren Teleskoplanze lassen sich Düngemittel einfach und bequem, auch in höher gelegenen Bereichen, auftragen.
Schädlingsbekämpfung
Sträucher und Bäume sind häufig von Schädlingen, wie Läusen oder Buchsbaumzünslern, befallen. Mit seinen verschiedenen Einstellmöglichkeiten ermöglicht der Akku-Drucksprüher sowohl das flächendeckende Benebeln als auch das Absetzen eines zielgerichteten Sprühstrahls auf die betroffenen Stellen.
Unkrautbeseitigung
Mehr Gras, weniger Unkraut: Mit dem Sprühgerät PSU 4-18 lässt sich Unkraut bequem und effektiv bekämpfen. Das Ergebnis ist eine gepflegte, gleichmässig grüne Rasenfläche.
Bewässerung
Vorsichtiges Giessen für empfindliche Pflanzen: Kleine Setzlinge müssen im Beet besonders pfleglich behandelt werden. Der feine Sprühnebel des Akku-Drucksprühers versorgt die Pflanzen ausreichend mit Wasser und beschädigt dabei die feinen Strukturen nicht.
Drucksprüher von Kärcher: Gartenpflege war noch nie so einfach
- Ob für den kleinen Vorgarten, den überschaubaren Balkon in der Stadtwohnung oder den grossen Aussenbereich samt Terrasse – der Akku-Drucksprüher ist ein Allroundtalent. Dank der verstellbaren Teleskoplanze lässt sich der Aktionsbereich beim Sprühen bequem an die individuellen Bedürfnisse anpassen.
- Für eine mühelose Gartenpflege ist das Sprühgerät mit einem Akku ausgestattet. So lässt sich das Gerät nahezu überall einsetzen. Der 18-Volt-Akku mit wahlweise 2,5 oder 5,0 Ah ermöglicht mehrstündiges Arbeiten im Garten – ganz ohne Stromanschluss und Kabel.
- Jede Pflanzenart benötigt eine individuelle Pflege. Die mitgelieferte Teleskoplanze des Sprühgeräts verfügt daher über eine verstellbare Düse, die den verschiedenen Anforderungen im Garten gerecht wird – von grossflächigem Arbeiten bis hin zum präzisen Ausbringen der eingefüllten Flüssigkeit.
Highlights
Bei Drucksprühern galt bisher die Regel: „Wer sprühen will, muss pumpen“. Mit dem Kärcher Akku-Drucksprüher PSU 4-18 entfällt diese mühsame Vorarbeit. Einfach den Behälter füllen, Akku anbringen und anschliessend mit Niederdruck um das Wohl der Pflanzen kümmern. Zum Beispiel, um flüssigen Dünger auszubringen, gezielt Pflanzenschutzmittel zu verteilen, Unkraut zu beseitigen oder vorsichtig zarte Setzlinge nebelfein zu wässern. Egal, ob Dachterrasse oder Schrebergarten – das Sprühgerät PSU 4-18 ist eines der Gartengeräte, die sich schnell unverzichtbar machen.
Merkmale des Drucksprühers
Füllstand im Blick
Der Tank des Drucksprühers ist transparent. So hat man beim Bewässern oder Düngen grossflächiger Aussenbereiche den Füllstand stets im Blick.
Leicht zu transportieren
Für eine angenehme Handhabung – auch bei gefülltem Tank – ist das Sprühgerät mit einem Tragegurt versehen. Kurz eingehakt und schon lässt sich das Gerät bequem um die Schulter hängen.
Gut zu verstauen
Ein mobiles Gerät sollte sich gut verstauen lassen. Daher wurde der Akku-Drucksprüher mit einer Teleskoplanze konzipiert, die abgenommen und an der Batteriehalterung angebracht werden kann. Das Gerät lässt sich so leicht transportieren und platzsparend im Geräteschuppen oder in der Garage unterbringen.
Akku-Drucksprüher Video
FAQ: Wissenswertes über den Drucksprüher
Kärcher Battery Power Akkuplattformen
18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten, Aussenanlagen und Flächen.
36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Für grosse Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit.
