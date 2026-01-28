Akku-Drucksprüher PSU 4-18
Ohne mühsames, händisches Pumpen: Mit dem Akku-Drucksprüher PSU 4-18 pflegen Sie Ihre Pflanzen im Garten mit Sprühnebel, Dünge- oder Spritzmitteln auf Knopfdruck.
Der batteriebetriebene Pflanzensprüher PSU 4-18 unterstützt Sie im Garten mit der Ausbringung von flüssigen Mitteln zur Pflege und zum Schutz Ihrer Pflanzen. Ob Düngen, Schädlinge beseitigen, Unkraut bekämpfen oder das Bewässern von kleinen Setzlingen – der PSU 4-18 ist mit seinem Sprühnebel/Sprühstrahl für alle genannten Anwendungsbereiche geeignet. Dabei entfällt das anstrengende, manuelle Pumpen zum Druckaufbau komplett. Mit einem einfachen Knopfdruck betätigen Sie die Pumpe des Drucksprühers. Der Sprühstrahl kann über den Auslöser an der Lanze bedarfsgenau angeschaltet, in den Dauerbetrieb versetzt oder stufenlos vom feinen Nebel bis zum Punktstrahl direkt an der Düse eingestellt werden. Durch den Schultergurt wird das Tragen des Akku-Drucksprühers erleichtert und eine Hand ist immer frei. Der 4-Liter-Tank hat eine integrierte Füllstandsanzeige und der Tankdeckel kann ebenso als Messbecher zum Abmessen des Spritzmittels dienen. Für ein ergonomisches Arbeiten auch an entfernteren Stellen ist die Lanze auf 75 Zentimeter ausziehbar. Um den 18-Volt-Pflanzensprüher platzsparend zu lagern, kann die Lanze abgenommen und am Lanzenclip am Batterieeinschub befestigt werden.
Merkmale und Vorteile
Teleskopierbare SprühlanzeErweiterte Reichweite, bessere Ereichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen.
Arretierbarer AuslöserFür den einfachen und ermüdungsfreien Betrieb.
Stufenlos verstellbares SprühbildJe nach Anwendung kann zwischen feinem Nebel und Punktstrahl variiert werden.
4-Liter-Tank mit Füllstandsanzeige
- Den Flüssigkeitsstand immer im Blick.
Integrierter Messbecher im Tankdeckel
- Schnelles Abmessen des Spritzmittels.
Sprühlanzenhalterung am Gerät
- Für eine platzsparende Lagerung.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Arbeitsdruck (bar)
|3
|Fördermenge (l/h)
|max. 30
|Wassertankvolumen (l)
|4
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|750 x 182 x 365
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Schultergurt
- Messbecher
Ausstattung
- Teleskopierbare Sprühlanze: 0.45 m, 0.75 m
- Arretierbarer Auslöser
- Lanzenhalterung
- Füllstandsanzeige
Anwendungsgebiete
- Pflanzenschutz und -pflege
- Pflanzenbewässerung
- Blumenbeet, Gemüsebeet
- Empfindliche Pflanzen (z.B. Setzlinge)
PSU 4-18 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
