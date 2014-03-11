Akku-Besen
Das Beste in einem Gerät: Der Akkubesen ist schneller als ein Sauger und bequemer als ein Besen. Damit reinigen Sie Ihren Fussboden mühelos von Schmutz und Hausstaub – ohne lästiges Kabel oder anstrengendes Bücken.
Unsere Akku-Besen sind wahre Haushaltshelfer.
Unser Akkubesen kommt immer dann zum Einsatz, wenn Saugen zu aufwändig und herkömmliches Kehren zu unbequem ist. Denn er ist so schnell zur Hand wie ein Besen. Und während ein Staubsauger erst umständlich hervorgeholt und angeschlossen werden muss, ist der KB 5 mit seinem Akku schnell zur Hand. Die tägliche - und bei Bedarf auch mehrmalige - schnelle Reinigung wird mit einem Akkubesen einfach komfortabler.
Die ideale Lösung.
Schneller zur Hand als ein Staubsauger
Wer kennt das nicht: Kaum ist man mit dem Saugen fertig, liegen schon wieder einige Krümel auf dem Boden. Der Akku-Besen von Kärcher ist die ideale Lösung, um auch zwischendurch sauber zu machen – ohne dabei gleich wieder umständlich den Staubsauger hervorholen zu müssen. Dank seiner kompakten Bauform im modernen Design lässt sich der Akku-Besen überall dort aufbewahren, wo er gebraucht wird, und ist deshalb immer griffbereit.
Vorteile.
EIN GERÄT, VIELE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
Essensreste auf dem Fussboden? Verschmutzter Teppich? Der elektrische Kehrbesen ist ein echter Allrounder und kann auf allen Hartböden, wie Laminat und Fliesen, sowie Teppichen eingesetzt werden. Die Leistung spricht für sich: Der Schmutz wird restlos eingekehrt und nicht vorangeschoben, das gilt auch für Teppiche mit einer Florhöhe von bis zu 10 Millimetern. Die Bürste dringt tief in die Fasern ein und reinigt damit zuverlässig und effizient.
STARKE PERFORMANCE AUF KLEINSTEM RAUM
Das innovative Adaptive Cleaning System des Kärcher Akku-Besens garantiert erstklassige Reinigungsergebnisse: Die bewegliche Kehrkante, eine optimale Schmutzführung und spezielle Reinigungsbürste befördern den Schmutz sicher, restlos und ohne Staubaufwirbelung in den Schmutzbehälter.
IMMER BEREIT FÜR DEN NÄCHSTEN EINSATZ
Der Akku-Kehrbesen KB 5 punktet mit seinem Lithium-Ionen-Akku und einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Minuten auf Hartböden. Damit kehren Sie Ihren Fussboden im Handumdrehen – und das völlig bewegungsfrei, ohne störendes Kabel und ohne Steckdosensuche.
Highlights.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
Der Kärcher Akku-Besen ist der Retter bei allen kleineren und grösseren Missgeschicken im Alltag – zum Beispiel, um Tierhaare zu entfernen oder um die Krümel nach dem Essen zu beseitigen. Der KB 5 kann auf allen Hart- und Teppichböden eingesetzt werden.
Leicht und ergonomisch
Saubermachen leicht gemacht: Mit dem handlichen und sehr leichten Akku-Kehrbesen halten Sie Ihren Haushalt rückenschonend sauber.
Meistert jede Herausforderung
Der elektrische Kehrbesen erreicht auch schwer zugängliche Stellen problemlos, wie den Boden unter einer Kommode oder dem Sofa.
Beeindruckend flexibel
Dank des agilen Doppelgelenks des Akku-Kehrbesens lassen sich auch Gegenstände, wie Stuhlbeine, einfach umfahren.
Ecken und Kanten
Makellose Sauberkeit auf der gesamten Fläche: Der Akkubesen von Kärcher kehrt bis an den äussersten Rand.
Bequemer Start
Der Akkubesen startet automatisch, sobald Sie den Stiel nach hinten bewegen.
Parkposition
Der Akkukehrbesen ist durch sein kompaktes Design immer griffbereit und zudem noch freistehend – heisst: auch Arbeitsunterbrechungen sind jederzeit bequem möglich.
Reinigung und Pflege.
Sagen Sie Schmutz den Kampf an!
Das Leben mit einem Haustier bedeutet auch, dass sich Schmutz schneller im Haushalt verteilt – selbst wenn Sie gerade frisch gekehrt und geputzt haben. Besonders in Teppichen und Fussmatten setzen sich kleine Krümel und lose Tierhaare hartnäckig fest. Ein herkömmlicher Besen hilft hier nicht weiter. Ihre Rettung? Der Kärcher Akkubesen. Damit säubern Sie verschmutze Bereiche schnell und effizient und entfernen Katzenstreu, Hundefutter und Tierhaare mühelos.
- Schnelle Entnahme von Bürste und Schmutzbehälter
- Einfache Entleerung ohne Schmutzkontakt
- Mühelose Reinigung der Universalbürste
KNOW HOW: TEPPICH REINIGEN LEICHT GEMACHT
Ein Fussboden muss im Alltag eine Menge mitmachen: Haustierpfoten, Kekskrümel, Kaffeeflecken oder schmutzige Schuhsohlen – vor allem in Teppichen sammelt sich mit der Zeit viel Schmutz an. Wie man Teppichboden am besten reinigen und selbst hartnäckige Flecken schnell wieder beseitigen kann – ein Überblick.Mehr erfahren
