Schneller zur Hand als ein Staubsauger

Wer kennt das nicht: Kaum ist man mit dem Saugen fertig, liegen schon wieder einige Krümel auf dem Boden. Der Akku-Besen von Kärcher ist die ideale Lösung, um auch zwischendurch sauber zu machen – ohne dabei gleich wieder umständlich den Staubsauger hervorholen zu müssen. Dank seiner kompakten Bauform im modernen Design lässt sich der Akku-Besen überall dort aufbewahren, wo er gebraucht wird, und ist deshalb immer griffbereit.