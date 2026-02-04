Mähroboter
Unsere Mähroboter der RCX-Serie sind smarte Helfer für einen perfekt gepflegten Rasen. Die Einrichtung ist schnell und einfach dank RTK-Antenne. Mit intelligenter Navigation fahren die Rasenmäher Roboter dann selbstständig durch deinen Garten, mähen präzise und überwinden mühelos Steigungen, während sie noch schonend zum Rasen sind. Geniesse deine Freizeit, während sich dein RCX vollautomatisch um einen makellosen Rasen kümmert. Dank der intuitiven Bedienung und der praktischen App-Steuerung hast du jederzeit und von überall die volle Kontrolle.
Highlights
MÄHEN MIT SYSTEM
Der Kärcher RCX mäht deinen Rasen nicht einfach irgendwie, sondern folgt einem intelligenten System. Bahn für Bahn gleitet er über die Fläche und hinterlässt ein gleichmässiges Schnittbild. Du hast dabei die volle Kontrolle: Bestimme den Grad der Überlappung der Bahnen und optimiere so die Effizienz des Mähvorgangs. Alternativ kannst du den Mähroboter automatisiert in eine andere Richtung fahren lassen, um die Bildung von sichtbaren Fahrspuren zu verhindern. Mit dem Kärcher Rasenmäher Roboter erzielst du makellose Ergebnisse – ganz nach deinen individuellen Wünschen.
ZENTIMETERGENAUE NAVIGATION
Der Rasenmähroboter kennt seine Position im Garten auf den Zentimeter genau dank GPS und der leistungsstarken Long-Distance-RTK-Antenne. Selbst über eine Distanz von 100 m oder mit Objekten dazwischen wird eine präzise Navigation gewährleistet. Somit steht einem perfekten Mähergebnis nichts mehr im Wege.
ÜBERLEGENE TRAKTION
Der RCX 6 meistert Steigungen von bis zu 70 Prozent dank seines leistungsstarken Allradantriebs. So wird sichergestellt, dass selbst in anspruchsvollem Gelände jeder Bereich deines Rasens mühelos erreicht und präzise gemäht wird. Gleichzeitig schont der Allradantrieb deinen Rasen, da er ein Beschädigen der Grasnarbe bei Drehungen verhindert. Geniesse einen beeindruckend gepflegten Rasen – ohne Kompromisse.
INTELLIGENTE KI-KAMERA
Der Mähroboter RCX navigiert dank künstlicher Intelligenz (KI) sicher und zuverlässig durch deinen Garten. Die Kamera kann dank KI zwischen verschiedenen Hindernissen und Bodenarten unterscheiden und trifft so selbst in komplizierten Gartenlandschaften die richtige Entscheidung. Die KI unterstützt dich sogar bei der Installation: Stelle den RCX einfach auf den Rasen und lass die Kamera die Aussengrenzen deiner Landschaft erkennen. So ist die Installation eines Begrenzungskabels nicht mehr notwendig. Einfacher geht es nicht!
Regensensor
Dank des integrierten Regensensors erkennt der RCX sofort, wenn es regnet, und fährt selbstständig in die Ladestation zurück, bis es wieder trocken ist. Diese Einstellung kann individuell angepasst oder ausgeschaltet werden.
Direkte Fernsteuerung
Mit der App hast du die direkte Kontrolle über den RCX. So kannst du gezielt einzelne Bereiche mähen oder den RCX an andere Stellen manövrieren.
Intuitive Bedienung
Durch das übersichtliche LCD-Display kannst du deinen RCX auch direkt am Gerät steuern. Du kannst Einstellungen und Mähzeiten einfach anpassen und erhältst zudem auf einen Blick alle wichtigen Informationen.
Ladestation
Ist der Mähvorgang beendet oder der Akku fast leer, fährt der RCX automatisch zurück zur Ladestation und lädt sich auf. Sobald er wieder einsatzbereit ist, setzt er die Arbeit selbstständig an dem Punkt fort, an dem er aufgehört hat.
Schnitthöhe individuell einstellen
Beim Kärcher RCX 6 kannst du die Schnitthöhe bequem per App zwischen 2 und 10 Zentimetern einstellen. So hast du für jeden Bereich automatisch die optimale Schnitthöhe.
Welcher Typ bist du?
Typ DIY
Du willst deinen Mähroboter selbst installieren? In unseren FAQs findest du alle wichtigen Infos.
Typ RELAX
Unsere Fachhändler stehen dir zur Seite und bieten verschiedene Dienstleistungen an - darunter Installation, Service-Abos, Inspektion und Reparatur, Winterlagerung sowie einen Hol- und Bringservice.
Keine Ansprechperson in deiner Nähe? Mit Consulting @ Home buchst du ganz einfach unseren Installations-Service. Ein Kärcher-Experte kommt direkt zu dir nach Hause und unterstützt dich bei der Einrichtung deines Mähroboters.
Lehn dich zurück und geniesse einen perfekt gemähten Rasen!
Der intelligente RCX 6 Rasenmäher Roboter erledigt die Arbeit für dich – ganz ohne Begrenzungskabel. Ausgestattet mit GPS, RTK-Antenne und KI-Kamera navigiert er präzise und effizient, auch auf grossen Flächen bis zu 3000 Quadratmeter. Geniesse die Freiheit, die Schnitthöhe (2–10 cm) individuell per App anzupassen. Der RCX 6 erkennt und umfährt Hindernisse intelligent, schützt Tiere und meistert Steigungen bis zu 70 Prozent dank Allradantrieb. Definiere individuelle Zonen und No-go-Areas und passe den Zeitplan, das Fahrverhalten und vieles mehr ganz nach deinen Wünschen in der App an. Erlebe mit dem RCX 6 ein neues Level an Komfort!
DIE OUTDOOR ROBOTS APP
Über WLAN und Bluetooth kannst du deinen RCX ganz einfach mit der Outdoor Robots App auf deinem Smartphone verbinden. Profitiere von einer Vielzahl an Features sowie unseren Expertentipps. Die Kärcher Outdoor Robots App ist dein Schlüssel zur einfachen und komfortablen Einrichtung deines RCX-Rasenmähroboters. Sie ist essenziell für die Installation und führt dich Schritt für Schritt durch den Prozess. Lade die App herunter, verbinde dich mit deinem RCX und schon kann es losgehen!
Erstellen einer Karte
Mit dem Kärcher RCX erstellst du die Karte deines Gartens im Handumdrehen. Steuere dazu einfach den RCX per App und fahre die Aussengrenzen ab, während der Roboter die Karte erstellt. Alternativ erkennt der RCX den Rasen mit seiner Kamera und generiert die Karte selbstständig.
Optimales Mähverhalten für deinen Rasen
Passe das Mähverhalten ganz einfach deinen Wünschen an. Stelle beispielsweise ein, wie stark sich die Mähbahnen überlappen sollen, bestimme die Schnitthöhe und -richtung oder aktiviere die Kantenmähfunktion. Auch die Regenverzögerung lässt sich bequem anpassen.
Flexibilität für deinen Zeitplan
Bestimme die Mähzeiten des Kärcher RCX ganz nach deinen Bedürfnissen. Lege feste Mähtermine fest oder passe die Zeiten individuell an. Mit bis zu 2 Zeitfenstern pro Tag mäht der RCX deinen Rasen dann, wenn es dir am besten passt.
Gemeinsame Gerätenutzung
In der App kannst du den Mähroboter ganz einfach mit anderen Personen teilen. So kann jedes Familienmitglied den RCX bedienen und die Einstellungen anpassen.
Gezieltes Mähen per Fernsteuerung
Verwandle dein Smartphone in eine Fernbedienung für deinen Rasen! Mit dem Kärcher RCX kannst du den Mähroboter manuell steuern und gezielt bestimmte Bereiche mähen.
Der Fachhandel - wo Rasenpflege und Dienstleistungen aufeinander treffen
Unsere autorisierten Mähroboter Fachhändler stehen dir nicht nur beim Kauf eines Produkts zur Seite, sondern bieten dir auch nach dem Kauf diverse Dienstleistungsangebote an. Somit hast du einen Partner, der dir erlaubt, deinen Rasenheld effizient zu nutzen - für ein perfektes Grün, ganz ohne Sorgen.
Verschaffe dir einen Überblick und kontaktiere jetzt einen Experten in deiner Nähe und lass dich professionell beraten.
Mit dem richtigen Know-how wird vieles leichter - und genau dieses Wissen bringen wir direkt zu dir nach Hause. Egal, ob du Hilfe bei der Installation brauchst oder Fragen zu Service, Reparatur und Co. hast - wir sind die Experten, die dir helfen, deinen Rasen im Nu in ein grünes Paradies zu verwandeln - ganz ohne Anstrengung.
Professionelle Unterstützung bei der Einrichtung deines Mähroboters
Kein Fachhändler vor Ort? Kein Problem - wir begleiten dich Schritt für Schritt durch die Installation. Den letzten Schliff bei der Einrichtung übernimmst du dann ganz einfach selbst.
So funktioniert's:
Buche einfach unser Consulting @ Home-Paket, indem du das untenstehende Formular ausfüllst. Nach Eingang der Bestellung werden sie dich für einen Beratungstermin kontaktieren.
Für den Service fällt eine Grundpauschale von CHF 120.– an. Die Installation deines Mähroboters wird nach effektivem Aufwand verrechnet.
Neben der Installation beraten wir dich auch gerne rund um die Reinigung und Pflege im Innen- und Aussenbereich – sowie zur optimalen Gartenpflege.