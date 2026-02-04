Professionelle Unterstützung bei der Einrichtung deines Mähroboters

Kein Fachhändler vor Ort? Kein Problem - wir begleiten dich Schritt für Schritt durch die Installation. Den letzten Schliff bei der Einrichtung übernimmst du dann ganz einfach selbst.

So funktioniert's:

Buche einfach unser Consulting @ Home-Paket, indem du das untenstehende Formular ausfüllst. Nach Eingang der Bestellung werden sie dich für einen Beratungstermin kontaktieren.

Für den Service fällt eine Grundpauschale von CHF 120.– an. Die Installation deines Mähroboters wird nach effektivem Aufwand verrechnet.

Neben der Installation beraten wir dich auch gerne rund um die Reinigung und Pflege im Innen- und Aussenbereich – sowie zur optimalen Gartenpflege.