Robots tondeuses Kärcher

Robots tondeuses
Intelligents. Puissants. Autonomes.
Nos robots tondeuses de la série RCX sont des aides intelligentes pour entretenir votre pelouse à la perfection. Leur installation est rapide et simple grâce à leur antenne RTK. Leur technologie de navigation intelligente leur permet de se déplacer de manière autonome dans votre jardin, de tondre avec précision et de franchir les pentes sans difficulté, tout en prenant soin de votre pelouse. Profitez ainsi de votre temps libre pendant que votre RCX s'occupe de votre pelouse en toute autonomie. Enfin, leur utilisation intuitive et une application de commande pratique vous permettent de les contrôler à tout moment et de partout.
Highlights
TONDRE AVEC MÉTHODE
Le Kärcher RCX ne tond pas votre pelouse n'importe comment : il suit un système intelligent. Il parcourt la pelouse bande par bande pour laisser une coupe régulière. De votre côté, vous contrôlez entièrement la tonte : vous déterminez le niveau de chevauchement des bandes et optimisez ainsi l'efficacité de la tonte de votre pelouse. À titre d'alternative, il est possible de configurer un changement de direction automatisé du robot tondeuse afin de prévenir la formation d'ornières visibles. Le robot tondeuse Kärcher vous permet ainsi d'obtenir des résultats impeccables, exactement comme vous le souhaitez.
NAVIGATION AU CENTIMÈTRE PRÈS
Grâce à son GPS et à sa puissante antenne RTK longue distance, le robot tondeuse sait exactement où il se trouve dans votre jardin, au centimètre près. Même sur une distance de 100 m ou en présence d'objets sur sa trajectoire, une navigation précise est garantie. Rien ne l'empêche d'obtenir un résultat de tonte parfait.
TRACTION SUPÉRIEURE
Le RCX 6 maîtrise les pentes allant jusqu'à 70 % grâce à sa puissante transmission intégrale. Cette dernière lui permet d'atteindre sans aucune difficulté toutes les zones de votre pelouse et de les tondre avec précision, même en cas de terrains difficiles. La transmission intégrale permet en même temps de préserver l'état de votre pelouse, car elle évite d'endommager l'herbe lors des rotations. Profitez d'une pelouse parfaitement entretenue, sans aucun compromis.
CAMÉRA IA INTELLIGENTE
Le robot tondeuse RCX se déplace dans votre jardin de manière sûre et fiable grâce à l'intelligence artificielle (IA). Cette dernière permet à la caméra de faire la différence entre divers types de sols et obstacles, et de prendre ainsi la bonne décision même lorsque le paysage du jardin présente des complications. L'IA vous aide même à installer correctement le robot tondeuse : il vous suffit de poser le RCX sur votre pelouse et de laisser sa caméra détecter les limites extérieures de votre jardin. Vous n'avez donc plus besoin d'installer un câble de délimitation. Impossible de faire plus simple !
Capteur de pluie
Grâce à son capteur de pluie intégré, le RCX détecte immédiatement la pluie et retourne alors par lui-même à sa station de charge pour y rester jusqu'à ce qu'il fasse sec. Vous pouvez désactiver ce réglage ou le personnaliser comme vous le souhaitez.
Commande directe à distance
L'application vous permet de contrôler directement le RCX. Vous pouvez ainsi tondre certaines zones ciblées ou manœuvrer le RCX à d'autres endroits.
Utilisation intuitive
Le RCX est doté d'un afficheur LCD clair qui vous permet également de le commander directement depuis celui-ci. Vous pouvez ainsi facilement adapter les réglages et les temps de tonte, et accéder instantanément à toutes les informations importantes.
Station de charge
Si la tonte est terminée ou que la batterie est pratiquement vide, le RCX retourne automatiquement à sa station de charge pour se recharger. Dès qu'il est de nouveau opérationnel, il reprend son travail de lui-même, exactement là où il s'était arrêté.
Personnaliser la hauteur de coupe
L'application vous permet de régler facilement la hauteur de coupe du Kärcher RCX 6 entre 2 et 10 centimètres. Vous disposez ainsi automatiquement de la hauteur de coupe optimale pour toutes les zones de votre jardin.
Quel est ton type?
Type DIY
Tu veux installer ton robot tondeuse toi-même? Tu trouveras toutes les informations importantes dans notre FAQ.
Type RELAX
Nos revendeurs spécialisés sont à tes côtés et te proposent différents services - notamment l'installation, les abonnements de services, l'inspection et la réparation, l'entreposage hivernal ainsi qu'un service d'enlèvement et de livraison.
Tu n'as pas d'interlocuteur près de chez toi ? Avec Consulting @ Home, tu peux facilement réserver notre service d'installation. Un expert Kärcher viendra directement chez toi pour t'aider à installer ton robot tondeuse.
Produits
Détendez-vous et profitez d'une pelouse parfaitement tondue !
Le robot tondeuse intelligent RCX 6 travaille à votre place, et ce sans aucun câble de délimitation. Équipé d'un GPS, d'une antenne RTK et d'une caméra assistée par IA, il se déplace avec précision et efficacité, même sur des grandes surfaces allant jusqu'à 3 000 mètres carrés. Profitez de la liberté de pouvoir personnaliser votre hauteur de coupe (2–10 cm) via l'application. Le RCX 6 détecte et contourne les obstacles intelligemment, protège les animaux et maîtrise les pentes jusqu'à 70 % grâce à sa transmission intégrale. Définissez des zones individuelles et des zones où le robot tondeuse ne doit pas passer, et adaptez dans l'application les horaires de tonte, les déplacements du robot et bien plus encore pour tondre selon vos souhaits. Avec le RCX 6, découvrez un tout nouveau niveau de confort !
L'APPLICATION OUTDOOR ROBOTS
Vous pouvez facilement connecter votre RCX à l'application Outdoor Robots sur votre smartphone via le Wi-Fi et le Bluetooth. Profitez des nombreuses fonctionnalités disponibles ainsi que de nos conseils d'experts. L'application Kärcher Outdoor Robots est le sésame qui vous permettra de configurer votre robot tondeuse RCX en toute simplicité. Elle est essentielle pour l'installation et vous guide pas à pas dans le processus. Téléchargez l'application, connectez-vous à votre RCX et c'est parti !
Création d'une carte
Grâce à votre Kärcher RCX, vous créez la carte de votre jardin en un rien de temps. Commandez pour ce faire le RCX via l'application et déplacez le robot le long des limites extérieures pour qu'il crée la carte. Le RCX peut également identifier la pelouse grâce à sa caméra et générer lui-même la carte.
Une tonte optimale pour votre pelouse
Adaptez tout simplement la tonte à vos souhaits. Réglez par exemple le degré de chevauchement des bandes de coupe, déterminez la hauteur et la direction de la coupe ou activez la fonction de coupe des bordures. Vous pouvez aussi facilement régler la temporisation pluie.
Des horaires de tonte à votre convenance
Choisissez les horaires de tonte du RCX Kärcher en fonction de vos besoins. Définissez des horaires de tonte fixes ou personnalisez-les. Avec un maximum de 2 créneaux horaires par jour, le RCX tond votre pelouse au moment qui vous convient le mieux.
Utilisation commune
L'application vous permet de partager le robot tondeuse en toute simplicité avec d'autres personnes. Ainsi, chaque membre de la famille peut utiliser le RCX et adapter ses réglages.
Une tonte ciblée par télécommande
Transformez votre smartphone en télécommande pour votre pelouse ! Grâce au Kärcher RCX, vous pouvez commander manuellement le robot tondeuse et tondre des zones ciblées.
Le commerce spécialisé - où l'entretien du gazon et les services se rencontrent
Nos revendeurs agréés de robots tondeuses sont non seulement à tes côtés lors de l'achat d'un produit, mais ils te proposent également diverses offres de services après-vente. Ainsi, tu as un partenaire qui te permet d'utiliser efficacement ton héros du gazon - pour une verdure parfaite, sans aucun souci.
Fais-toi une idée d'ensemble et contacte dès maintenant un expert près de chez toi pour bénéficier d'un conseil professionnel.
Albert Suhner AG (SG)
Code postal: 9450 Altstätten
Rayon: 20 km
Offres de prestations de service: installation, service, service d'enlèvement et de livraison, stockage hivernal
Tél.: 071 755 26 20
Baumgartner Landmaschinen GmbH (AG)
Code postal: 5306 Tegerfelden
Rayon: Schwaderloch-Brugg-Baden- Wettingen-Niederweningen-Kaiserstuhl
Offres de prestations de service: Installation, abonnements de service, inspection et réparation, stockage hivernal, service d'enlèvement et de livraison
Tél.: 056 245 80 50
Berchtold Steiner AG (SG)
Code postal: 8722 Kaltbrunn
Rayon: 10 km
Offres de prestations de service: installation, service, service d'enlèvement et de livraison
Tél.: 055 283 18 33
FERROFLEX AG, Düdingen (FR)
Code postal: 3186 Düdingen
Rayon: Dans toute la Suisse
Offres de prestations de service: Abonnements de service, inspection et réparation, stockage hivernal, service d'enlèvement et de livraison
Tél.: 026 492 35 55
FERROFLEX AG, Interlaken (BE)
Code postal: 3800 Interlaken
Rayon: Dans toute la Suisse
Offres de prestations de service: Abonnements de service, inspection et réparation, stockage hivernal, service d'enlèvement et de livraison
Tél.: 033 827 47 47
FERROFLEX AG, Moudon (VD)
Code postal: 1510 Moudon
Rayon: Dans toute la Suisse
Offres de prestations de service: Abonnements de service, inspection et réparation, stockage hivernal, service d'enlèvement et de livraison
Tél.: 021 905 90 90
FERROFLEX AG, Oberentfelden (AG)
Code postal: 5036 Oberentfelden
Rayon: Dans toute la Suisse
Offres de prestations de service: Abonnements de service, inspection et réparation, stockage hivernal, service d'enlèvement et de livraison
Tél.: 062 855 85 85
FERROFLEX AG, Oberglatt (ZH)
Code postal: 8154 Oberglatt
Rayon: Dans toute la Suisse
Offres de prestations de service: Abonnements de service, inspection et réparation, stockage hivernal, service d'enlèvement et de livraison
Tél.: 044 852 11 60
FERROFLEX AG, Sargans (SG)
Code postal: 7320 Sargans
Rayon: Dans toute la Suisse
Offres de prestations de service: Abonnements de service, inspection et réparation, stockage hivernal, service d'enlèvement et de livraison
Tél.: 081 725 44 44
FERROFLEX AG, Schaffhausen (SH)
Code postal: 8207 Schaffhausen
Rayon: Dans toute la Suisse
Offres de prestations de service: Abonnements de service, inspection et réparation, stockage hivernal, service d'enlèvement et de livraison
Tél.: 052 644 06 44
FERROFLEX AG, Thun (BE)
Code postal: 3608 Thun
Rayon: Dans toute la Suisse
Offres de prestations de service: Abonnements de service, inspection et réparation, stockage hivernal, service d'enlèvement et de livraison
Tél.: 033 334 97 97
FERROFLEX AG, Wil (SG)
Code postal: 9500 Wil
Rayon: Dans toute la Suisse
Offres de prestations de service: Abonnements de service, inspection et réparation, stockage hivernal, service d'enlèvement et de livraison
Tél.: 071 913 40 70
Green Robotics Schweiz AG (ZG)
Code postal: 6312 Steinhausen
Rayon: Canton de Schwyz et Zug
Offres de prestations de service: Installation, inspection et réparation, service d'enlèvement et de livraison, stockage hivernal
Tél.: 041 833 00 33
Heimann Frères Sàrl (BE)
Code postal: 2735 Bévilard
Rayon: Tramelan-Bienne-Delémont
Offres de prestations de service: Installation, inspection et réparation, service d'enlèvement et de livraison, stockage hivernal
Tél.: 032 492 32 43
Heusser Mowers (ZH)
Code postal: 8634 Hombrechtikon
Rayon: canton ZH et Obersee
Offres de prestations de service: Installation, service, service d'enlèvement et de livraison, stockage hivernal
Tél.: 076 494 94 62
Jean-Maurice Vérolet SA (VS)
Code postal: 1950 Sion
Rayon: dans tout le Valais
Offres de prestations de service: Installation, inspection et réparation
Tél.: 027 329 04 40
Kärcher Store Kronenberg Maschinen & Fahrzeuge (LU)
Code postal: 6130 Willisau
Rayon: Canton de Lucerne et Emmental
Offres de prestations de service: Installation, abonnements de service, inspection et réparation, stockage hivernal, service d'enlèvement et de livraison
Tél.: 041 970 21 33
Kärcher Center St. Gallen (SG)
Code postal: 9008 St. Gallen
Rayon: 20 km
Offres de prestations de service: Installation
Tél.: 071 250 09 11
Lüscher Motorgeräte AG (BE)
Code postal: 3532 Zäziwil
Rayon: 25 km
Offres de prestations de service: Installation, inspection et réparation, Service annuel (sans abo), service d'enlèvement et de livraison
Tél.: 031 711 11 79
Schneider Eisenwaren Haushalt AG (ZH)
Code postal: 8623 Wetzikon
Rayon: 20 km
Offres de prestations de service: Installation, service, service d'enlèvement et de livraison
Tél.: 044 930 50 50
Schneider Landmaschinen & Mechanik AG (GL)
Code postal: 8753 Mollis
Rayon: 20 km
Offres de prestations de service: Installation, service, service d'enlèvement et de livraison, stockage hivernal
Tél.: 055 622 22 88
Kärcher Consulting @ Home
Avec le bon savoir-faire, beaucoup de choses deviennent plus faciles - et c'est justement ce savoir que nous apportons directement chez toi. Que tu aies besoin d'aide pour l'installation ou que tu aies des questions sur l'entretien, les réparations et autres, nous sommes les experts qui t'aideront à transformer ton gazon en un paradis vert en un rien de temps et sans aucun effort.
Assistance professionnelle pour l'installation de votre robot tondeuse
Tu n'as pas de revendeur spécialisé sur place ? Pas de problème - nous vous accompagnons pas à pas tout au long de l'installation. Vous apportez ensuite vous-même la touche finale à la configuration, en toute simplicité.
Voilà comment cela fonctionne:
Réserve simplement notre forfait Consulting @ Home en remplissant le formulaire ci-dessous. Après réception de ta commande, ils te contacteront pour un rendez-vous de conseil.
Un forfait de base de 120 CHF sera facturé pour ce service. L'installation de ton robot tondeuse sera facturée en fonction du travail effectivement nécessaire.
En plus de l'installation, nous te conseillons volontiers sur le nettoyage et l'entretien à l'intérieur et à l'extérieur - et ainsi que pour l'entretien optimal du jardin.