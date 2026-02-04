Robots tondeuses Kärcher

Assistance professionnelle pour l'installation de votre robot tondeuse

Tu n'as pas de revendeur spécialisé sur place ? Pas de problème - nous vous accompagnons pas à pas tout au long de l'installation. Vous apportez ensuite vous-même la touche finale à la configuration, en toute simplicité.

Voilà comment cela fonctionne:

Réserve simplement notre forfait Consulting @ Home en remplissant le formulaire ci-dessous. Après réception de ta commande, ils te contacteront pour un rendez-vous de conseil.

Un forfait de base de 120 CHF sera facturé pour ce service. L'installation de ton robot tondeuse sera facturée en fonction du travail effectivement nécessaire.

En plus de l'installation, nous te conseillons volontiers sur le nettoyage et l'entretien à l'intérieur et à l'extérieur - et ainsi que pour l'entretien optimal du jardin.