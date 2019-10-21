Kärcher Kärcher for Kids

Kärcher for Kids

Il n'y a pas que les petits qui ont le sourire aux lèvres : les jouets Kärcher pour intérieur et extérieur procurent de la bonne humeur à toute la famille.

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Kärcher Food & Drink

Food & Drink

Bonne dégustation : chez Kärcher vous trouverez aussi de petites friandises, des tasses à café ou des carafes à eau, pour le bureau ou pour la maison.

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Kärcher Office

Office

Rangement propre et net : avec les articles de bureau Kärcher, vous êtes parfaitement équipé pour toutes les tâches à venir. Le travail devient un véritable plaisir.

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Kärcher Travel

Travel

Toujours le bienvenu : l'équipement de voyage pratique de Kärcher. Vous avez tout à portée de main, que le voyage soit court ou long.

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Kärcher Tools, Keyholders & Others

Tools, Keyholders & Others

Petits assistants, grande aide : les outils et porte-clés de Kärcher ont des utilisations multiples et apportent une solution aux petits problèmes du quotidien.

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Kärcher Fashion

Fashion

Prêt-à-porter : avec les vêtements de travail et de loisir de Kärcher, gages de style et de fonctionnalité, vous ne passerez pas inaperçu.

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Avantages dans la boutique en ligne Kärcher

Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher

√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet

√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite

√ Livraison gratuite dès CHF 50.00

√ Moyens de paiement sécurisé

√ Commande sécurisée via SSL

√ Traitement simple des réparations via Clair et net

√ Commandez les pièces de rechange d'origine Kärcher directement dans la boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange

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MERCHANDISING

Kärcher réalise tous vos souhaits, non seulement en matière de nettoyage. Chez nous, vous trouverez tout ce qui enrichit votre quotidien, facilite votre travail ou tout simplement ce qui fait plaisir: des jouets jusqu'à la mode en passant par les produits ménagers.

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