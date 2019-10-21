Kärcher for Kids
Il n'y a pas que les petits qui ont le sourire aux lèvres : les jouets Kärcher pour intérieur et extérieur procurent de la bonne humeur à toute la famille.
Food & Drink
Bonne dégustation : chez Kärcher vous trouverez aussi de petites friandises, des tasses à café ou des carafes à eau, pour le bureau ou pour la maison.
Office
Rangement propre et net : avec les articles de bureau Kärcher, vous êtes parfaitement équipé pour toutes les tâches à venir. Le travail devient un véritable plaisir.
Travel
Toujours le bienvenu : l'équipement de voyage pratique de Kärcher. Vous avez tout à portée de main, que le voyage soit court ou long.
Tools, Keyholders & Others
Petits assistants, grande aide : les outils et porte-clés de Kärcher ont des utilisations multiples et apportent une solution aux petits problèmes du quotidien.
Fashion
Prêt-à-porter : avec les vêtements de travail et de loisir de Kärcher, gages de style et de fonctionnalité, vous ne passerez pas inaperçu.
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès CHF 50.00
√ Moyens de paiement sécurisé
√ Commande sécurisée via SSL
√ Traitement simple des réparations via Clair et net
√ Commandez les pièces de rechange d'origine Kärcher directement dans la boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange
Conseil, service et vente
Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.
Contacter Kärcher: utilisez notre formulaire de contact pour nous adresser vos questions et suggestions. Nous sommes à votre entière disposition!
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Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.
MERCHANDISING
Kärcher réalise tous vos souhaits, non seulement en matière de nettoyage. Chez nous, vous trouverez tout ce qui enrichit votre quotidien, facilite votre travail ou tout simplement ce qui fait plaisir: des jouets jusqu'à la mode en passant par les produits ménagers.