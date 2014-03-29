NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE
Solutions de nettoyage pour une industrie propre. Kärcher propose des solutions innovantes et adaptées à toutes les exigences industrielles. La gamme comprend des nettoyeurs haute pression, des aspirateurs industriels, des systèmes de nettoyage de conteneurs, des laveuses de pièces, ainsi que des systèmes de nettoyage par cryogénie.
Une nouvelle dimension du nettoyage
Notre nettoyeur cryogénique breveté IB 10/8 L2P constitue une révolution technologique. Pour la première fois, il est possible d'utiliser l'exceptionnelle puissance du nettoyage cryogénique spontanément, à tout moment et sans préparation fastidieuse. L'IB 10/8 L2P est toujours prêt à l'emploi étant donné qu'il produit les pellets de neige carbonique à la demande. En outre, cet appareil unique au monde consomme peu d'air comprimé en fonctionnement. Grâce à cela ainsi qu'à d'autres caractéristiques particulières, l'IB 10/8 L2P rend le nettoyage cryogénique attractif et rentable pour une multitude de groupes cible et d'applications.
L2P: des pellets directement à partir de la bouteille
Avantages du nettoyage cryogénique
- Nettoyage sans désassemblage: inutile de désassembler les machines pour les nettoyer. Les pellets atteignent aisément les moindres recoins.
- Des temps d'arrêt réduits des machines grâce à un nettoyage rapide et efficace.
- Nettoyage écologique sans produits chimiques supplémentaires ni produit de sablage.
- Les surfaces ne sont pas endommagées.
- Pas de résidus: la neige carbonique se sublime intégralement en CO₂ gazeux. Elle ne produit aucun résidu tel que du produit de sablage ou des eaux usées.
Si polyvalent. Si complet.
Le nettoyage cryogénique ne s'est pas encore imposé à grande échelle jusqu'à présent, le procédé étant trop onéreux et trop complexe. Avec le L2P, ces obstacles ont été surmontés. Le L2P est nettement plus économique et permet une utilisation simple et flexible – sans logistique pour la neige carbonique, sans grand compresseur, de manière mobile et à tout moment, sans avoir à programmer les interventions.
L'efficacité en bouteille
La consommation de CO₂ liquide se situe entre 20 et 60 kg/h et dépend de différents facteurs. La plus grande influence revient au niveau de puissance réglé. Cependant, la température ambiante influe, elle aussi, sur la production de neige carbonique. À des températures plus élevées, la quantité de neige carbonique produite par kilogramme de CO₂ liquide diminue. À basse température, le rendement augmente. Au final, l'efficacité de la production de neige carbonique s'accroît avec la durée de fonctionnement de l'appareil. Et de ce fait, la consommation de CO₂ liquide baisse.
L'industrie tout entière a besoin du L2P
Le nettoyage des machines en cours de process, sans démontage ni temps d'arrêt. Voilà ce dont l'industrie a besoin afin de garantir la qualité des produits tout en bénéficiant d'un nettoyage économique. L'IB 10/8 L2P vous offre ces possibilités.
Notre IB 10/8 L2P est toujours prêt à l'emploi et permet une utilisation mobile et autonome. Et ce avec une puissance identique à celle des appareils de nettoyage cryogénique classiques. Ainsi, notre IB 10/8 L2P offre des possibilités d'utilisation extrêmement variées pour l'industrie. Jusqu'ici, le nettoyage d'objets fabriqués à partir de différents matériaux avec des surfaces complexes était un problème de nettoyage quasi insoluble. Grâce au nettoyage cryogénique, cela devient un jeu d'enfants. Extrêmement polyvalent, l'IB 10/8 L2P constitue également une solution idéale pour la maintenance et l'entretien des machines.
Des possibilités d'utilisation variées pour l'industrie:
- Élimination de saletés incrustées tenaces sur les machines, par ex. restes de pâte ou résidus brûlés dans les boulangeries.
- Nettoyage de moules de toute sorte, par ex. pour le moulage par injection des matières plastiques.
- Tâches de nettoyage à des fins de maintenance.
- Nettoyage de pièces électroconductrices, par ex. dans les armoires de commande.
- Nettoyage de capteurs fragiles.
Les voitures adorent le L2P
Le nettoyage cryogénique s'est d'ores et déjà établi comme procédé de nettoyage supérieur auprès des nettoyeurs automobiles spécialisés. Grâce à l'IB 10/8 L2P, tout le monde peut désormais profiter de ses avantages techniques et économiques.
Le nettoyage cryogénique offre des atouts techniques considérables. En outre, ce procédé peut être utilisé sans réserve là où l'eau est proscrite. On pense notamment aux systèmes électroniques sensibles dans les véhicules et aux travaux de carrosserie sur les voitures anciennes de grande valeur. Le nettoyage cryogénique permet de nettoyer les composants électroniques fragiles sans risque de dégâts et d'éliminer intégralement les saletés incrustées et tenaces.
Grâce à la grande mobilité et aux possibilités d'utilisation spontanée de l'IB 10/8 L2P, vous pouvez agrandir votre gamme de prestations et assurer pratiquement toutes les tâches de nettoyage en interne. Y compris les tâches qui étaient jusqu'à présent impossibles ou bien extrêmement chronophages: l'élimination de chewing-gums ou de taches de graisse, un nettoyage irréprochable des tableaux de bord ou à l'intérieur du moteur. L'IB 10/8 L2P ne vous fait pas seulement gagner un temps considérable, il évite également les éventuels dégâts causés par le nettoyage à l'eau, les produits chimiques agressifs ou les outils mécaniques.
Utilisation dans le compartiment moteur et sur la carrosserie:
- Nettoyez en profondeur toutes les pièces métalliques : moteur, châssis, jantes, surfaces d'étanchéité, filetages, etc. Et, bien entendu, aussi vos outils et plateformes de levage.
- Nettoyez en douceur toutes les pièces en caoutchouc telles que les flexibles, les poignées, les joints ou les supports de pot d'échappement.
- Nettoyez en toute sécurité tous les types de composants électroniques.
Utilisation dans l'habitacle:
- Nettoyez toutes les surfaces textiles et plastiques dans et sur le véhicule: sièges, tapis de sol, garnitures de pavillon, accoudoirs, grilles d'aération, tableaux de bord, pédales.
L'IB 10/8 L2P élimine presque toutes les saletés
Utilisez la technologie L2P sur pratiquement toutes les surfaces complexes, quel que soit le matériau: métaux, bois, caoutchouc, matières plastiques et textiles. Sans temps de séchage, les éléments sont immédiatement prêts à l'emploi après le nettoyage.
Avant
Des saletés tenaces se sont déposées entre les lamelles de ce radiateur. Les procédés courants ne permettent guère de nettoyage satisfaisant des petits interstices. De surcroît, cela n'est possible qu'à grand renfort de solvants agressifs.
Après
Grâce au nettoyage cryogénique, la saleté est décollée et éliminée intégralement, même dans les fentes les plus étroites du radiateur. La surface n'est pas attaquée. Le résultat est irréprochable sur le plan visuel et fonctionnel.
Avant
La saleté collante et incrustée dans l'habitacle est un véritable défi en matière de nettoyage. Il s'agit d'éviter que les surfaces soient attaquées. Les procédés et détergents correspondants permettent rarement d'obtenir des résultats parfaits.
Après
Plus aucune trace. Grâce au nettoyage cryogénique, toutes les particules de saleté sont détruites jusqu'au cœur des tissus et éliminées en intégralité. Qu'il s'agisse de textiles, de matières plastiques ou de surfaces métalliques. Sans détergents, sans eau, sans taches.
Avantages de l'IB 10/8 L2P
Commande intuitive de l'appareil
Beaucoup d'utilisateurs connaissent le système de commande éprouvé EASY Operation qui équipe déjà d'autres appareils Kärcher et permet une utilisation intuitive de l'IB 10/8 L2P. La puissance de nettoyage réglable sur 3 niveaux permet l'élimination en profondeur et en douceur de diverses salissures.
Afficheur
L'afficheur convivial permet à tout moment de contrôler l'état de service actuel et comprend un compteur d'heures de service ainsi qu'un indicateur de pression d'air et d'entretien. Le compteur de minutes de pulvérisation fournit des données précises pour un décompte à la minute près, aussi bien pour la facturation interne que pour les clients externes.
Systèmes d'assistance
Des systèmes d'assistance intelligents surveillent les fonctions telles que la pression de pulvérisation minimale ou la température du moteur de dosage et contrôlent si le flexible d'échappement est obstrué. Le pistolet est muni d'une fonction de détection de rupture de câble et d'actionnement de la gâchette (par ex. par un attache-câbles). Lorsque la gâchette est actionnée, l'IB 10/8 L2P ne démarre pas. Un affichage indique l'état respectif.
Pistolet de pulvérisation avec éclairage
Le pistolet de pulvérisation de forme ergonomique, doté d'un éclairage, est orientable à 90° par rapport au flexible. Ainsi, le nettoyage devient plus facile, plus confortable et plus sûr, même dans les espaces restreints tels que le compartiment moteur. La fonction de changement rapide et la coupure de l'alimentation en neige carbonique (Ice on/off) facilitent davantage l'utilisation. Par ailleurs, un nettoyage par air comprimé de l'objet à nettoyer est également possible.
Fonction de changement rapide
Le pistolet dispose d'une fonction de changement rapide pour le montage des buses. Kärcher EASY!Lock permet un raccordement rapide et facile du flexible de pulvérisation à l'appareil.
Rangement et stockage
Grâce au rangement pour outils variable, les outils requis et les buses sont toujours rangés directement sur l'appareil et à portée de main. Cela vaut également pour le câble et le flexible grâce à des fixations séparées. Le rail à clips Home Base permet de ranger des équipements tels qu'une protection auditive, des gants, des chiffons, etc. à portée de main. En position de stationnement, le pistolet de pulvérisation peut être entreposé sur l'appareil en tout confort et en toute sécurité pendant les pauses ou pour changer de buse.
Porte-bouteille variable
Adapté à toutes les bouteilles de gaz CO₂ courantes d'une capacité entre 5 et 37,5 kilogrammes (aide au chargement pour bouteilles de gaz incluse).
Évacuation du CO₂
Grâce au flexible d'échappement de CO₂ intégré, le CO₂ non transformé peut être évacué du lieu de travail de manière ciblée.
Alimentation en CO₂ en toute sécurité
La qualité des bouteilles de CO₂ peut varier. Un filtre à CO₂ retient de manière fiable les particules de rouille, les copeaux, les métaux et autres impuretés. Le CO₂ est ensuite acheminé jusqu'à l'appareil par le biais d'un flexible métallique ondulé résistant.
Châssis robuste
Grâce à son châssis solide équipé de grandes roues robustes, notre IB 10/8 L2P est facile à manœuvrer, même sur les sols irréguliers. Des poignées ergonomiques facilitent le levage pendant le transport.
L'écocompatibilité du nettoyage cryogénique
Absence de substances dangereuses
Le nettoyage cryogénique ne fait appel à aucun produit chimique toxique ou portant atteinte à l'environnement, ni solvant. Il n'engendre ainsi aucune vapeur toxique ou dangereuse pour la santé. Il ne présente donc aucun danger pour le personnel dû à l'utilisation de substances dangereuses et nocives.
Évacuation aisée
Le nettoyage cryogénique ne laisse aucun résidu de produit de sablage. La saleté éliminée tombe au sol et peut être balayée. Seule cette saleté doit être évacuée. Par contre, l'utilisation de produits chimiques et de solvants engendre des déchets toxiques qui requièrent une évacuation complexe.
Absence de déchets secondaires
En cas de nettoyage au jet de sable, de carbonate de sodium ou d'eau, le matériau projeté devient lui-même un déchet problématique s'il a servi à éliminer des impuretés dangereuses. Il en résulte une très grande quantité de déchets secondaires qui, dans certains cas, demande une évacuation extrêmement complexe et onéreuse.
Fabrication de dioxyde de carbone
De nombreux processus de transformation industrielle engendrent du CO2 comme produit dérivé. Par exemple, on obtient du dioxyde carbone lors de la filtration du CO2 dans le processus de synthèse de l'ammoniac et du méthanol. Une grande partie du CO2 utilisé provient d'un gaz brut de dioxyde de carbone dégagé par les processus de transformation chimique du pétrole et du gaz naturel. Les processus de combustion des centrales électriques ou les processus de fermentation produisent également du dioxyde de carbone.
Dans les pays industrialisés, le CO2 n'est dès lors plus produit séparément/expressément et le brûlage de combustibles fossiles en vue de produire du CO2 a complètement disparu.
Équipement de sécurité
Le nettoyage cryogénique requiert l'équipement de sécurité suivant.
Protections acoustiques
Étant donné que pendant le nettoyage cryogénique, le niveau sonore peut parfois largement dépasser 85 dB(A), il convient de porter des protections acoustiques.
Gants
Le port de gants est recommandé pour prévenir tout risque de gel par les pellets de neige carbonique.
Lunettes de protection
Afin de protéger les yeux des particules volatiles, il est conseillé de porter des lunettes de protection. Il est également recommandé de porter un équipement complet comprenant un casque, une visière et des protections acoustiques.
Protection respiratoire
En fonction de la présence de poussière ou de la concentration de CO2 engendrée, de légères voire lourdes mesures de protection respiratoire sont nécessaires.
Avertisseur de dioxyde de carbone
Pour détecter la concentration de CO2 de l'air respiré, le personnel en charge du nettoyage cryogénique doit porter un détecteur de CO2 individuel. Celui-ci déclenche une alarme dès qu'une concentration critique est atteinte.
