Avantages de l'IB 10/8 L2P

Commande intuitive de l'appareil

Beaucoup d'utilisateurs connaissent le système de commande éprouvé EASY Operation qui équipe déjà d'autres appareils Kärcher et permet une utilisation intuitive de l'IB 10/8 L2P. La puissance de nettoyage réglable sur 3 niveaux permet l'élimination en profondeur et en douceur de diverses salissures.

Afficheur

L'afficheur convivial permet à tout moment de contrôler l'état de service actuel et comprend un compteur d'heures de service ainsi qu'un indicateur de pression d'air et d'entretien. Le compteur de minutes de pulvérisation fournit des données précises pour un décompte à la minute près, aussi bien pour la facturation interne que pour les clients externes.

Systèmes d'assistance

Des systèmes d'assistance intelligents surveillent les fonctions telles que la pression de pulvérisation minimale ou la température du moteur de dosage et contrôlent si le flexible d'échappement est obstrué. Le pistolet est muni d'une fonction de détection de rupture de câble et d'actionnement de la gâchette (par ex. par un attache-câbles). Lorsque la gâchette est actionnée, l'IB 10/8 L2P ne démarre pas. Un affichage indique l'état respectif.

Pistolet de pulvérisation avec éclairage

Le pistolet de pulvérisation de forme ergonomique, doté d'un éclairage, est orientable à 90° par rapport au flexible. Ainsi, le nettoyage devient plus facile, plus confortable et plus sûr, même dans les espaces restreints tels que le compartiment moteur. La fonction de changement rapide et la coupure de l'alimentation en neige carbonique (Ice on/off) facilitent davantage l'utilisation. Par ailleurs, un nettoyage par air comprimé de l'objet à nettoyer est également possible.

Fonction de changement rapide

Le pistolet dispose d'une fonction de changement rapide pour le montage des buses. Kärcher EASY!Lock permet un raccordement rapide et facile du flexible de pulvérisation à l'appareil.

Rangement et stockage

Grâce au rangement pour outils variable, les outils requis et les buses sont toujours rangés directement sur l'appareil et à portée de main. Cela vaut également pour le câble et le flexible grâce à des fixations séparées. Le rail à clips Home Base permet de ranger des équipements tels qu'une protection auditive, des gants, des chiffons, etc. à portée de main. En position de stationnement, le pistolet de pulvérisation peut être entreposé sur l'appareil en tout confort et en toute sécurité pendant les pauses ou pour changer de buse.

Porte-bouteille variable

Adapté à toutes les bouteilles de gaz CO₂ courantes d'une capacité entre 5 et 37,5 kilogrammes (aide au chargement pour bouteilles de gaz incluse).

Évacuation du CO₂

Grâce au flexible d'échappement de CO₂ intégré, le CO₂ non transformé peut être évacué du lieu de travail de manière ciblée.

Alimentation en CO₂ en toute sécurité

La qualité des bouteilles de CO₂ peut varier. Un filtre à CO₂ retient de manière fiable les particules de rouille, les copeaux, les métaux et autres impuretés. Le CO₂ est ensuite acheminé jusqu'à l'appareil par le biais d'un flexible métallique ondulé résistant.

Châssis robuste

Grâce à son châssis solide équipé de grandes roues robustes, notre IB 10/8 L2P est facile à manœuvrer, même sur les sols irréguliers. Des poignées ergonomiques facilitent le levage pendant le transport.