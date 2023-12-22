Signature line
L’origine de WOW. Seuls les meilleurs produits et les plus innovants de la catégorie Indoor portent la signature d’Alfred Kärcher et font partie de l’Edition Signature.
Que signifie la gamme Signature Line?
L’origine de WOW.
LE PIONNIER ALFRED KÄRCHER
Alfred Kärcher, le fondateur de notre entreprise, était un visionnaire et un véritable pionnier du WOW. Son nom est synonyme d’innovation et de normes de qualité les plus élevées. Nous avons créé une nouvelle ligne d’appareils haut de gamme en son honneur : l’Edition Signature. La Signature met l’accent sur l’esprit d’innovation et de qualité qui fait des appareils de l’Edition Signature les meilleurs produits Kärcher de leur catégorie.
CHOISISSEZ LE MEILLEUR
Si seulement le meilleur était toujours aussi facile à trouver. Chez nous, on reconnait les produits Indoor les plus performants et les plus innovants à leur emballage de haute qualité et bien sûr à la signature originale d’Alfred Kärcher. Les appareils haut de gamme de l’Edition Signature sont encore plus équipés que nos autres produits. Parfois, ils possèdent également des accessoires exclusifs qui n‘existent que pour cette gamme de produits.
L'EMBALLAGE HAUT DE GAMME REFLÈTE LA QUALITÉ DU PRODUIT
L’ingéniosité d’Alfred Kärcher et son exigence en termes de qualité sont légendaires. C’est selon ces critères que nous évaluons nos appareils Indoor et seule la crème de la crème obtient le label de qualité que représente sa signature. En association avec un emballage haut de gamme qui reflète la qualité du produit, ces appareils sont immédiatement identifiables par le client comme les meilleurs de leur catégorie de produits Kärcher. Avec nos « Magnificent Six », une sélection de 6 appareils haut de gamme avec une qualité et des équipements Premium par excellence, la Signature Line entamera sa route vers le succès dès janvier 2024.