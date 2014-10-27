Produits de nettoyage et d'entretien de la gamme Professional
Un nettoyage plus rapide et de meilleure qualité avec une faible consommation d'énergie et une pollution limitée des eaux usées par des résidus d'huiles minérales : nombreux sont les avantages qui plaident en faveur des produits de nettoyage et d'entretien Kärcher – ils conviennent à un usage industriel, artisanal et alimentaire.
Sélection par catégorie
Haute pression
Des avantages substantiels : un nettoyage plus rapide et de meilleure qualité, moins coûteux en énergie et en eau. Les produits de nettoyage et d'entretien Kärcher donnent des résultats brillants dans l'industrie, l'artisanat et le secteur alimentaire. Un nettoyeur haute pression et un détergent parfaitement adaptés l'un à l'autre.
Surface
Tous les produits Kärcher pour le nettoyage manuel sont spécialement conçus pour répondre aux exigences des prestataires de service de nettoyage. Ils éliminent de manière fiable et rapide toutes les salissures classiques sans agresser les surfaces. Cependant, la capacité de nettoyage seule ne suffit plus aujourd'hui à répondre aux besoins professionnels des prestataires de service de nettoyage et de la gestion de site. Les produits retenus doivent offrir beaucoup plus : parfum agréable, impact environnemental réduit, dosage fiable des concentrés et bonne maniabilité grâce à des récipients ergonomiques.
Sanitaires
Parfum frais ; meilleure couverture grâce à la texture gel ; respect des matériaux et de l'environnement ; nettoyage quotidien ; supprime les dépôts de tartre, de poussière et de graisse ; par ex. pour les toilettes et les urinoirs ; dégradation microbiologique de nombreux produits ; désodorisant et antibactérien.
Sol
Les détergents Kärcher FloorPro offrent une efficacité élevée et garantissent un nettoyage ultra-performant, à moindre effort et rapidement. Les systèmes de nettoyage Kärcher incluent des appareils, des accessoires et des détergents fonctionnant en accord parfait. Ainsi peuvent-ils rendre votre travail plus facile, plus rapide et plus confortable. Sans oublier la protection optimale dont bénéficient alors les équipements de nettoyage et les surfaces à nettoyer.
Moquette
La gamme de produits CarpetPro permet le nettoyage et l'entretien des surfaces textiles d'une manière douce et efficace. Cette solution innovante accélère les opérations de nettoyage et de séchage, empêche une redéposition rapide et préserve les surfaces traitées, dans le respect de l'environnement et du budget. La gamme CarpetPro est fondée sur la technologie iCapsol, qui permet d'encapsuler et de fixer les impuretés. Il n'est plus nécessaire de rincer la moquette, les résidus de saleté encapsulés étant facilement aspirés au cours du nettoyage d'entretien qui suit. La moquette est rapidement sèche et à nouveau praticable.
Véhicule
Nos détergents sont pleinement efficaces quelle que soit la dureté de l'eau et parfaitement adaptés aux installations de lavage Kärcher. Des composants spéciaux protègent le circuit d'eau de la corrosion. Les produits Kärcher ASF sont particulièrement respectueux de l'environnement grâce à leurs formules brevetées qui favorisent l'action du séparateur d'huile.
Eau
Kärcher propose les produits chimiques de traitement des eaux garantissant un fonctionnement durable et sûr des installations, assorti de bons résultats de traitement. Ces produits, éprouvés par des années d'utilisation, sont optimisés pour chaque application et chaque type d'installation.
Pièces
En production industrielle, des millions de pièces doivent être nettoyées chaque jour en préparation d'un revêtement ou d'un assemblage final. Dans ce domaine, les exigences en matière d'efficacité du nettoyage, de protection des surfaces et d'absence de résidus sont immenses. Pour y répondre, Kärcher a développé des détergents spéciaux, à haute efficacité, qui affichent des performances impressionnantes en matière de nettoyage de pièces, qu'ils soient conventionnels ou Kärcher Bio. C'est d'ailleurs pourquoi les nettoyants pour pièces Kärcher Bio PC Bio 100 et PC Bio 200 ont reçu le « Automechanika Award ». Tous les nettoyants pour pièces Kärcher sont sans NTA et sans solvant (sans COV, composés organiques volatils).
Autres accessoires pour appareils de nettoyage
Nos accessoires sont conçus pour un remplissage, un dosage et une application précis et efficaces des détergents et permettent un travail aussi rapide qu'ergonomique.
Fiches de sécurité
Vous trouverez ici des consignes de sécurité concernant la manipulation de substances chimiques:Fiches de sécurité
Une machine. Un détergent. Un fabricant: Kärcher.
Les professionnels du nettoyage en connaissent parfaitement les enjeux: nettoyer avec efficacité tout en préservant l'homme, le matériel et l'environnement. Et toujours dans le plus grand respect de la sécurité de l'utilisateur.
D'autres facteurs sont tout aussi importants, à savoir les délais et le rendement. Pour bénéficier de tous ces avantages, il est indispensable de disposer d'un système parfaitement coordonné, regroupant une machine de nettoyage, des détergents et des accessoires. La solution Kärcher. Service professionnel compris. Assuré par le leader du marché mondial.
10 raisons d'utiliser les détergents Kärcher.
Si une seule bonne raison suffit pour déclencher une décision, 10 bonnes raisons ne peuvent que donner la certitude
qu'une décision est justifiée.
- Des formules de produits extrêmement efficaces et économiques
Pour fabriquer ses détergents, Kärcher utilise des matières premières de qualité supérieure. C'est pourquoi il est possible d'utiliser les produits avec des dosages très faibles et économiques.
- Des formules brevetées pour faciliter l'élimination (ASF)
De nombreux produits Kärcher disposent d'une formule qui facilite l'élimination en assurant une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans les séparateurs d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales.
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Formules respectueuses des matériaux avec composants de protection anticorrosion et autres additifs spéciaux
Les produits de nettoyage Kärcher ont été conçus spécialement pour être utilisés avec les matériels Kärcher. Cette adéquation permet d'obtenir une élimination optimale des saletés tout en respectant au maximum le matériel. De nombreux détergents contiennent à cet effet des substances spéciales qui assurent l'entretien et la protection de l'appareil.
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Stabilité à haute pression et à haute température jusqu'à 150 °C
Les détergents haute pression Kärcher sont spécialement adaptés aux exigences liées à une utilisation à haute pression.
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Un développement continu par le service développement de Kärcher
Les détergents Kärcher sont développés en continu pour offrir de meilleures prestations de nettoyage, des temps d'action plus courts ou pour obtenir des formules encore plus respectueuses de l'environnement.
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Responsabilité envers l'environnement, l'homme et la machine
Kärcher évite rigoureusement d'employer des solvants, des métaux lourds et d'autres substances inutiles nocives pour l'environnement et pour la santé. Pour une protection maximale de l'utilisateur, de la machine et de l'environnement.
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Écologique grâce à un emballage réduit
Les détergents Kärcher se présentent sous forme hautement concentrée et nécessitent par conséquent moins de matériau d'emballage. Ceci permet naturellement d'économiser des ressources et facilite l'élimination des matériaux d'emballage.
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Conçus pour les domaines les plus exigeants
De nombreux détergents Kärcher disposent d'une homologation pour produits alimentaires et peuvent, avec une utilisation adéquate, être mis en œuvre dans tous les secteurs de la fabrication agroalimentaire.
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Une grande efficacité avec un parfum frais
Pour combattre les mauvaises odeurs, de nombreux détergents Kärcher contiennent des substances odorantes, comme par exemple des huiles d'agrumes, qui permettent de créer une atmosphère de propreté et de fraîcheur.
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Une solution complète par un fournisseur unique
Le système Kärcher allie de multiples compétences dont l'utilisateur peut profiter : un fabricant pour le matériel, les détergents et les accessoires. Un seul et même interlocuteur pour toutes vos questions.
Recherche, développement et production main dans la main.
Les produits de nettoyage et d'entretien de Kärcher sont aussi variés et performants que les machines avec lesquelles ils sont utilisés. En effet, ils ont été tout spécialement conçus pour les machines de nettoyage Kärcher. Seule cette combinaison permet d'exploiter pleinement le rendement de la solution alliant une machine et un produit de nettoyage. Cela, la société Kärcher l'a compris depuis longtemps, ce qui explique les efforts qu'elle consent en matière de recherche et de développement. Il s'agit là de la base de notre succès et du cœur de notre philosophie.
La recherche et le développement ne cessent de gagner en importance. En effet, non seulement les machines, mais également les solutions dans leur ensemble sont soumis à des exigences de plus en plus importantes. Comment tirer le meilleur parti du potentiel d'une solution sans pour autant peser davantage sur l'environnement? Comment réduire les coûts sans compromettre le rendement ou la qualité? Ce sont là les questions auxquelles Kärcher et ses experts venus des domaines de la technologie et de la chimie les plus divers tentent d'apporter la réponse la mieux adaptée. Sans distinction de spécialité et en étroite collaboration avec les fournisseurs et les utilisateurs professionnels.
Nos experts analysent chaque type d'impuretés sur toutes les surfaces afin de savoir comment les désincruster, les collecter et les éliminer de façon professionnelle. Dès le départ, nos produits sont systématiquement conçus sous forme de solutions globales. Et chaque élément est mis au point par Kärcher. Les performances et la rentabilité élevées des détergents Kärcher sont le résultat de plus de 30 années de recherche et de développement dans nos laboratoires. En tant que leader mondial des matériels de nettoyage, nous nous sommes très vite transformés en véritables fournisseurs de solutions et sommes désormais une référence en matière de savoir-faire et de technologies.
En tant que fournisseur de solutions de nettoyage, la société Kärcher met non seulement au point des formules de détergents destinées aux machines Kärcher, mais fabrique également ses produits elle-même. Le fait que nous fabriquions en interne nos détergents est un véritable atout qui nous permet de garantir à nos clients une qualité élevée et constante, et une disponibilité optimale tout en évitant à l'environnement des transports superflus.
Le principe du fournisseur de solutions ne consiste pas uniquement à proposer des machines de nettoyage, mais également à mettre au point et fabriquer des détergents. Grâce à nos propres sites de production et d'embouteillage, nous sommes en mesure de contrôler sur la durée la fabrication de détergents Kärcher et ainsi de garantir leur qualité irréprochable. Le recours aux installations de mélange et d'embouteillage les plus modernes garantit à nos produits des performances de nettoyage constantes. Il nous permet également d'assurer une durabilité et une disponibilité optimales à nos produits.
Incroyablement flexible, notre site est en mesure d'assurer un rendement d'embouteillage très économique à partir de cuves de 25'000 l, qu'il s'agisse de flacons de 0,5 l ou de trains citernes de 20'000 l. Grâce à des délais de fabrication très courts, les produits sont à tout moment à la pointe de la technique. En fabriquant ses produits sur ses propres sites ultramodernes et en les stockant sur le site même de la production, Kärcher contribue activement à la protection de l'environnement. Les transports inutiles sont ainsi supprimés et les marchandises sont livrées directement dans le monde entier.
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès 50.00 SFr.
√ Moyens de paiement sécurisé
√ Commande sécurisée via SSL
√ Paquets de services individuels et service de réparation complet
Conseil, service et vente
Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.
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