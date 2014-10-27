La recherche et le développement ne cessent de gagner en importance. En effet, non seulement les machines, mais également les solutions dans leur ensemble sont soumis à des exigences de plus en plus importantes. Comment tirer le meilleur parti du potentiel d'une solution sans pour autant peser davantage sur l'environnement? Comment réduire les coûts sans compromettre le rendement ou la qualité? Ce sont là les questions auxquelles Kärcher et ses experts venus des domaines de la technologie et de la chimie les plus divers tentent d'apporter la réponse la mieux adaptée. Sans distinction de spécialité et en étroite collaboration avec les fournisseurs et les utilisateurs professionnels.

Nos experts analysent chaque type d'impuretés sur toutes les surfaces afin de savoir comment les désincruster, les collecter et les éliminer de façon professionnelle. Dès le départ, nos produits sont systématiquement conçus sous forme de solutions globales. Et chaque élément est mis au point par Kärcher. Les performances et la rentabilité élevées des détergents Kärcher sont le résultat de plus de 30 années de recherche et de développement dans nos laboratoires. En tant que leader mondial des matériels de nettoyage, nous nous sommes très vite transformés en véritables fournisseurs de solutions et sommes désormais une référence en matière de savoir-faire et de technologies.