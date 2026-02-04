Aspirateurs laveurs
Un nettoyage révolutionnaire pour votre intérieur. Découvrez la nouvelle génération d'aspirateurs dédiée au nettoyage des sols avec les aspirateurs laveurs 3 en 1 Xtra!Clean. Un concentré d'innovation, de durabilité et de qualité exceptionnelle en un seul appareil : aspirez, nettoyez et séchez, sur tous les types de sols, même les tapis et moquettes. Découvrez comment cette technologie de pointe va vous faciliter la vie au quotidien, vous faire gagner un temps précieux et redonner tout son éclat à votre intérieur. Finis les nettoyages chronophages : profitez d'une efficacité pure et d'une propreté irréprochable.
Produits
Avantages
Fonction Xtra!Clean trois en un : propreté maximale et effort minimal
Économisez votre temps et vos efforts avec nos aspirateurs laveurs et leur fonction Xtra!Clean trois en un ! Aspiration, lavage et séchage : la technologie trois en un innovante assure un nettoyage en profondeur de tous les types de sols, même des tapis. La saleté tenace et les grandes quantités de liquides disparaissent en un clin d'œil, le temps de nettoyage est réduit de moitié. Vous pouvez vous concentrer sur les choses qui comptent réellement.
Propreté hygiénique grâce à la technologie Hygienic!Spin
Profitez d'un intérieur parfaitement sain : avec jusqu'à 500 tours de rouleau par minute, la technologie Hygienic!Spin ultime des aspirateurs laveurs Kärcher élimine jusqu'à 99 % des bactéries** (tests en laboratoire) et assure une alimentation continue en eau propre grâce au système à deux réservoirs. Pas d'étalement ni de retour de la saleté : uniquement des sols d'une propreté éclatante.
** Tests effectués par un laboratoire d'essai indépendant.
Dynamic!Control : le capteur de saleté intelligent
L'aspirateur laveur FCV 4 vous facilite la tâche : son capteur de saleté intelligent détecte automatiquement le degré de salissure pour adapter au mieux la puissance d'aspiration et la quantité d'eau. Vous obtenez ainsi à chaque fois un résultat optimal, sans aucun réglage manuel nécessaire.
Le grand afficheur Vision!Clean de 3,2 pouces vous permet de conserver une vue d'ensemble: autonomie restante, mode de nettoyage ou état du système – toutes les informations importantes sont visibles en un coup d'œil.
Utilisation universelle sur tous les sols, même les tapis
Parquet fragile, carrelage ou tapis : nos aspirateurs laveurs nettoient tous les types de sols et peuvent même absorber sans peine d'importantes quantités de liquides. Café renversé ou taches sèches, vos sols retrouvent rapidement leur propreté.
Mode Advanced!Power : puissance de nettoyage maximale
Avec jusqu'à 100 % de puissance d'aspiration en plus et 20 % d'alimentation en eau en plus par rapport au mode automatique ou standard, le mode Advanced!Power élimine sans effort même les saletés séchées les plus tenaces. Grâce à cette technologie performante, les sols sèchent en un rien de temps et sont rapidement praticables.
Mode escalier Stair!Assist intelligent
Grâce au mode Stair!Assist intelligent, le nettoyage des escaliers et des endroits difficiles d'accès est un jeu d'enfant. Les préréglages optimaux de l'aspirateur laveur FCV 4 lui permettent de nettoyer sans effort avec la fonction Auto-Start-Stop intelligente dans toutes les positions – même avec un angle de 90°. L'appareil vous offre une flexibilité et une propreté maximales pour nettoyer les endroits qui en ont le plus besoin.
Fonction d'auto-nettoyage System!Clean
Ultra-efficace, cette fonction d'auto-nettoyage avec jusqu'à 550 tours de rouleau par minute assure un nettoyage rapide et confortable – sans contact avec la saleté. Le rangement pratique de l'appareil et des accessoires permet également un stockage peu encombrant et la recharge confortable de la batterie.
Pure!Roll : hygiène et durabilité
Effort minimal, propreté maximale : le rouleau FCV 4 Pure!Roll se lave facilement à 60 °C en machine. Vous profitez ainsi d'une hygiène durable tout en économisant les ressources.
Système de filtration Duo!Pure : air propre, efficacité optimale
Le système de filtration à plusieurs niveaux des aspirateurs laveurs Kärcher protège parfaitement le moteur de l'humidité. L'excellente filtration assurée par un filtre plissé plat ultra performant permet de capturer même les plus petites particules dans l'air. En mode sec surtout, ce système garantit une filtration optimale de l'air et un climat ambiant sain.
Moteur BLDC : puissant, silencieux et endurant
Grâce à la technologie sans balais ultramoderne de son moteur, l'aspirateur laveur FCV 4 offre une durée de vie élevée, une efficacité énergétique supérieure et un fonctionnement agréablement silencieux – parfait au quotidien.
Batterie Li-Ion Comfort!Cell efficiente : autonomie supérieure, performance durable
L'autonomie maximale de 45 minutes de nos aspirateurs laveurs leur permet de nettoyer sans effort même les grandes surfaces. En cas de panne, la batterie se remplace facilement – pour une longue durée de vie et la réduction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
FCV 4 & FCV 2: les différences.
Combien de temps les raclettes aspirantes peuvent-elles fonctionner sans interruption et en quoi les deux modèles se distinguent-ils ? Tu trouveras ici un aperçu de leurs caractéristiques.
Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie
FCV 4
200 m²
FCV 2
110 m²
Autonomie de la batterie
FCV 4
Ca. 45 min
FCV 2
Ca. 25 min
Nombre de modes de nettoyage
FCV 4
4 (Mode de séchage, mode Advanced!Power, le mode automatique avec capteur de saleté Dynamic!Control, le mode escalier de Stair!Assist)
FCV 2
2 (le mode standard avec alimentation en eau et le mode sec)
Panneau de commande
FCV 4
Fonctions Auto Start-Stop et d'autonettoyage
FCV 2
Fonction d'autonettoyage
Écran Vision!Clean de 3,2 pouces (fonctions Auto-start-stop et d'autonettoyage)
FCV 4
✔
FCV 2
-
Couleur
FCV 4
Noir
FCV 2
Blanc
Entraînement
FCV 4
Moteur puissant sans balais
FCV 2
Moteur des brosses
Fonction d'autonettoyage
FCV 4
✔
FCV 2
✔
Mode Advanced!Power ultra puissant
FCV 4
✔
FCV 2
-
Mode escalier
FCV 4
✔
FCV 2
-
Durable et hygiénique, lavable en machine à 60 °C
FCV 4
✔
FCV 2
-
Niveau de remplissage du réservoir d'eau propre
FCV 4
✔
FCV 2
-
Poignée de transport
FCV 4
✔
FCV 2
-
FCV 4 - L'intelligent
L'outil polyvalent qui révolutionne le nettoyage des sols!
Vainquez toutes les saletés, qu’il s’agisse de poussière, de poils d’animaux ou de taches tenaces, grâce à notre balai aspirateur intelligent FCV4. La technologie Hygienic!Spin ultime, avec jusqu'à 500 rotations de rouleaux par minute, garantit non seulement un résultat de balayage parfait, mais élimine également jusqu'à 99 % des bactéries** pour assurer une propreté hygiénique.
Benefits
- Permet de gagner jusqu'à 50 % de temps* de nettoyage et garantit une propreté irréprochable ! Nul besoin de pré-aspirer grâce à la fonction d'aspiration intégrée. Quatre modes de nettoyage pour tous les types de saleté.
- Jusqu'à 500 rotations du rouleau par minute pour un résultat de balayage impeccable. Système à deux réservoirs intelligent pour une alimentation en eau propre permanente et une récupération de l'eau sale séparée.
- Effort minimal, propreté maximale : le rouleau FCV 4 Pure!Roll se lave facilement à 60 °C en machine. Vous profitez ainsi d'une hygiène durable tout en économisant les ressources.
Les informations importantes, comme le temps restant ou le mode de nettoyage, sont toujours visibles sur le grand écran Vision!Clean de 3,2 pouces.
Features
Mode escalier Stair!Assist intelligent
Grâce au mode Stair!Assist intelligent, le nettoyage des escaliers et des endroits difficiles d'accès est un jeu d'enfant. Les préréglages optimaux de l'aspirateur laveur FCV 4 lui permettent de nettoyer sans effort avec la fonction Auto-Start-Stop intelligente dans toutes les positions – même avec un angle de 90°. L'appareil vous offre une flexibilité et une propreté maximales pour nettoyer les endroits qui en ont le plus besoin.
Dynamic!Control : le capteur de saleté intelligent
L'aspirateur laveur FCV 4 vous facilite la tâche : son capteur de saleté intelligent détecte automatiquement le degré de salissure pour adapter au mieux la puissance d'aspiration et la quantité d'eau. Vous obtenez ainsi à chaque fois un résultat optimal, sans aucun réglage manuel nécessaire. Le grand afficheur Vision!Clean de 3,2 pouces vous permet de conserver une vue d'ensemble : autonomie restante, mode de nettoyage ou état du système – toutes les informations importantes sont visibles en un coup d'œil.
Mode Advanced!Power : puissance de nettoyage maximale
Avec jusqu'à 100 % de puissance d'aspiration en plus et 20 % d'alimentation en eau en plus par rapport au mode automatique ou standard, le mode Advanced!Power élimine sans effort même les saletés séchées les plus tenaces. Grâce à cette technologie performante, les sols sèchent en un rien de temps et sont rapidement praticables.
FCV 2 - Le compact
La propreté peut être aussi simple que ça
L'aspirateur laveur 3 en 1, doté de la fonction Xtra!Clean innovante, aspire, nettoie et sèche. Il nettoie sans effort les sols durs, les tapis et même les liquides, et permet de gagner jusqu'à 50 % de temps.
Benefits
- Grâce à la fonction d’aspiration intégrée, il n’est plus nécessaire de passer l’aspirateur au préalable. Deux modes de nettoyage garantissent des résultats optimaux, quel que soit le type de saleté – même les saletés les plus tenaces et les grandes quantités de liquide sont éliminées sans effort.
- Avec jusqu’à 500 rotations de rouleaux par minute, vous obtenez des résultats de nettoyage impeccables. Le système intelligent à double réservoir assure une alimentation continue en eau propre et sépare efficacement l’eau sale.
- Profite d’une liberté de mouvement maximale grâce à une autonomie de batterie allant jusqu’à 25 minutes – idéal pour les surfaces allant jusqu’à 110 m². Et pour l’entretien ? La batterie peut être remplacée rapidement et durablement – pour le bien de l’environnement et de ton porte-monnaie.
Features
Mode de séchage
Que ce soit en mode standard avec diffusion d’eau ou en mode à sec, vous éliminez sans peine la poussière, les poils d’animaux et même les taches les plus tenaces.
L’appareil s’adapte parfaitement aux différents types de sols et assure un nettoyage en profondeur jusqu’aux bords. En mode à sec, il est également idéal pour les tapis et les moquettes.
Nettoyage pratique avec affichage LED
Les informations importantes, telles que le temps restant ou le mode de nettoyage, sont toujours visibles de manière claire et lisible. La surveillance intelligente du niveau du réservoir, dotée d’une protection anti-débordement, garantit la sécurité et arrête automatiquement l’appareil si le réservoir d’eau sale n’est pas vidé à temps.
Grâce à la simplicité de la vidange et du remplissage du réservoir, le nettoyage s’effectue toujours de manière hygiénique — sans aucun contact avec la saleté.
Fonction d'auto-nettoyage System!Clean hygiénique
La fonction d’autonettoyage efficace, avec jusqu’à 550 rotations de rouleaux par minute, garantit un nettoyage rapide et confortable – sans aucun contact avec la saleté. Stockage pratique de l'appareil et de ses accessoires avec recharge simultanée.
Accessoires et détergents
Grâce à la gamme d’accessoires pour l’aspirateur Kärcher, tu peux parfaitement adapter le nettoyage et l’entretien aux besoins de tes sols. Le nettoyant universel pour sols, par exemple, convient à tous les sols durs, tandis que les produits de nettoyage spécifiques pour le bois et la pierre permettent d’entretenir et de protéger ces surfaces.