Aspiration, lavage et séchage avec un minimum d'effort

Fonction Xtra!Clean trois en un : propreté maximale et effort minimal

Économisez votre temps et vos efforts avec nos aspirateurs laveurs et leur fonction Xtra!Clean trois en un ! Aspiration, lavage et séchage : la technologie trois en un innovante assure un nettoyage en profondeur de tous les types de sols, même des tapis. La saleté tenace et les grandes quantités de liquides disparaissent en un clin d'œil, le temps de nettoyage est réduit de moitié. Vous pouvez vous concentrer sur les choses qui comptent réellement.

FCV 4 Hygienic Spin

Propreté hygiénique grâce à la technologie Hygienic!Spin

Profitez d'un intérieur parfaitement sain : avec jusqu'à 500 tours de rouleau par minute, la technologie Hygienic!Spin ultime des aspirateurs laveurs Kärcher élimine jusqu'à 99 % des bactéries** (tests en laboratoire) et assure une alimentation continue en eau propre grâce au système à deux réservoirs. Pas d'étalement ni de retour de la saleté : uniquement des sols d'une propreté éclatante.

** Tests effectués par un laboratoire d'essai indépendant.

Aspirateur laveur Kärcher avec capteur de saleté intelligent

Dynamic!Control : le capteur de saleté intelligent

L'aspirateur laveur FCV 4 vous facilite la tâche : son capteur de saleté intelligent détecte automatiquement le degré de salissure pour adapter au mieux la puissance d'aspiration et la quantité d'eau. Vous obtenez ainsi à chaque fois un résultat optimal, sans aucun réglage manuel nécessaire.

Le grand afficheur Vision!Clean de 3,2 pouces vous permet de conserver une vue d'ensemble: autonomie restante, mode de nettoyage ou état du système – toutes les informations importantes sont visibles en un coup d'œil.

Aspirateurs laveurs Kärcher pour tous les types de sols

Utilisation universelle sur tous les sols, même les tapis

Parquet fragile, carrelage ou tapis : nos aspirateurs laveurs nettoient tous les types de sols et peuvent même absorber sans peine d'importantes quantités de liquides. Café renversé ou taches sèches, vos sols retrouvent rapidement leur propreté.

En mode standard, le mode Advanced!Power élimine sans effort les salissures.

Mode Advanced!Power : puissance de nettoyage maximale

Avec jusqu'à 100 % de puissance d'aspiration en plus et 20 % d'alimentation en eau en plus par rapport au mode automatique ou standard, le mode Advanced!Power élimine sans effort même les saletés séchées les plus tenaces. Grâce à cette technologie performante, les sols sèchent en un rien de temps et sont rapidement praticables.

Aspirateur laveur Kärcher pour un nettoyage facile des escaliers

Mode escalier Stair!Assist intelligent

Grâce au mode Stair!Assist intelligent, le nettoyage des escaliers et des endroits difficiles d'accès est un jeu d'enfant. Les préréglages optimaux de l'aspirateur laveur FCV 4 lui permettent de nettoyer sans effort avec la fonction Auto-Start-Stop intelligente dans toutes les positions – même avec un angle de 90°. L'appareil vous offre une flexibilité et une propreté maximales pour nettoyer les endroits qui en ont le plus besoin.

Aspirateur laveur Kärcher avec fonction d'auto-nettoyage sur sa station de recharge

Fonction d'auto-nettoyage System!Clean

Ultra-efficace, cette fonction d'auto-nettoyage avec jusqu'à 550 tours de rouleau par minute assure un nettoyage rapide et confortable – sans contact avec la saleté. Le rangement pratique de l'appareil et des accessoires permet également un stockage peu encombrant et la recharge confortable de la batterie.

Rouleau d'aspirateur laveur adapté au lavage en machine à 60 °C.

Pure!Roll : hygiène et durabilité

Effort minimal, propreté maximale : le rouleau FCV 4 Pure!Roll se lave facilement à 60 °C en machine. Vous profitez ainsi d'une hygiène durable tout en économisant les ressources.

Système de filtration pour un air propre avec l'aspirateur laveur Kärcher

Système de filtration Duo!Pure : air propre, efficacité optimale

Le système de filtration à plusieurs niveaux des aspirateurs laveurs Kärcher protège parfaitement le moteur de l'humidité. L'excellente filtration assurée par un filtre plissé plat ultra performant permet de capturer même les plus petites particules dans l'air. En mode sec surtout, ce système garantit une filtration optimale de l'air et un climat ambiant sain.

Avec la raclette aspirante FCV 4, tu bénéficies d'une durée de vie longue.

Moteur BLDC : puissant, silencieux et endurant

Grâce à la technologie sans balais ultramoderne de son moteur, l'aspirateur laveur FCV 4 offre une durée de vie élevée, une efficacité énergétique supérieure et un fonctionnement agréablement silencieux – parfait au quotidien.

Tu nettoies sans effort de grandes surfaces.

Batterie Li-Ion Comfort!Cell efficiente : autonomie supérieure, performance durable

L'autonomie maximale de 45 minutes de nos aspirateurs laveurs leur permet de nettoyer sans effort même les grandes surfaces. En cas de panne, la batterie se remplace facilement – pour une longue durée de vie et la réduction des déchets d'équipements électriques et électroniques.

FCV 4 & FCV 2: les différences.

Combien de temps les raclettes aspirantes peuvent-elles fonctionner sans interruption et en quoi les deux modèles se distinguent-ils ? Tu trouveras ici un aperçu de leurs caractéristiques.

Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie

FCV 4

200 m²

FCV 2

110 m²

Autonomie de la batterie

FCV 4

Ca. 45 min

FCV 2

Ca. 25 min

Nombre de modes de nettoyage

FCV 4

4 (Mode de séchage, mode Advanced!Power, le mode automatique avec capteur de saleté Dynamic!Control, le mode escalier de Stair!Assist)

FCV 2

2 (le mode standard avec alimentation en eau et le mode sec)

Panneau de commande

FCV 4

Fonctions Auto Start-Stop et d'autonettoyage

FCV 2

Fonction d'autonettoyage

Écran Vision!Clean de 3,2 pouces (fonctions Auto-start-stop et d'autonettoyage)

FCV 4

FCV 2

-

Couleur

FCV 4

Noir

FCV 2

Blanc

Entraînement

FCV 4

Moteur puissant sans balais

FCV 2

Moteur des brosses

Fonction d'autonettoyage

FCV 4

FCV 2

Mode Advanced!Power ultra puissant

FCV 4

FCV 2

-

Mode escalier

FCV 4

FCV 2

-

Durable et hygiénique, lavable en machine à 60 °C

FCV 4

FCV 2

-

Niveau de remplissage du réservoir d'eau propre

FCV 4

FCV 2

-

Poignée de transport

FCV 4

FCV 2

-

FCV 4 - L'intelligent

L'outil polyvalent qui révolutionne le nettoyage des sols!

Vainquez toutes les saletés, qu’il s’agisse de poussière, de poils d’animaux ou de taches tenaces, grâce à notre balai aspirateur intelligent FCV4. La technologie Hygienic!Spin ultime, avec jusqu'à 500 rotations de rouleaux par minute, garantit non seulement un résultat de balayage parfait, mais élimine également jusqu'à 99 % des bactéries** pour assurer une propreté hygiénique.

Découvrez le FCV 4
Éliminez toutes les saletés grâce à notre aspirateur-balai FCV 4.

Benefits

Économise jusqu'à 50 % de temps lors du nettoyage.
  • Permet de gagner jusqu'à 50 % de temps* de nettoyage et garantit une propreté irréprochable ! Nul besoin de pré-aspirer grâce à la fonction d'aspiration intégrée. Quatre modes de nettoyage pour tous les types de saleté.
Effectue jusqu'à 500 tours de rouleau par minute.
  • Jusqu'à 500 rotations du rouleau par minute pour un résultat de balayage impeccable. Système à deux réservoirs intelligent pour une alimentation en eau propre permanente et une récupération de l'eau sale séparée.
Le rouleau FCV 4 Pure!Roll peut être nettoyé dans la machine à laver.
  • Effort minimal, propreté maximale : le rouleau FCV 4 Pure!Roll se lave facilement à 60 °C en machine. Vous profitez ainsi d'une hygiène durable tout en économisant les ressources.
Les informations importantes sont toujours visibles sur l'écran Vision!Clean de 3,2 pouces.

Les informations importantes, comme le temps restant ou le mode de nettoyage, sont toujours visibles sur le grand écran Vision!Clean de 3,2 pouces.

Features

Avec le mode Stair!Assist, le nettoyage des escaliers devient un jeu d'enfant.

Mode escalier Stair!Assist intelligent

Grâce au mode Stair!Assist intelligent, le nettoyage des escaliers et des endroits difficiles d'accès est un jeu d'enfant. Les préréglages optimaux de l'aspirateur laveur FCV 4 lui permettent de nettoyer sans effort avec la fonction Auto-Start-Stop intelligente dans toutes les positions – même avec un angle de 90°. L'appareil vous offre une flexibilité et une propreté maximales pour nettoyer les endroits qui en ont le plus besoin.

Le capteur intelligent détecte automatiquement le degré d'encrassement.

Dynamic!Control : le capteur de saleté intelligent

L'aspirateur laveur FCV 4 vous facilite la tâche : son capteur de saleté intelligent détecte automatiquement le degré de salissure pour adapter au mieux la puissance d'aspiration et la quantité d'eau. Vous obtenez ainsi à chaque fois un résultat optimal, sans aucun réglage manuel nécessaire. Le grand afficheur Vision!Clean de 3,2 pouces vous permet de conserver une vue d'ensemble : autonomie restante, mode de nettoyage ou état du système – toutes les informations importantes sont visibles en un coup d'œil.

Grâce à une technologie performante, les sols sèchent rapidement.

Mode Advanced!Power : puissance de nettoyage maximale

Avec jusqu'à 100 % de puissance d'aspiration en plus et 20 % d'alimentation en eau en plus par rapport au mode automatique ou standard, le mode Advanced!Power élimine sans effort même les saletés séchées les plus tenaces. Grâce à cette technologie performante, les sols sèchent en un rien de temps et sont rapidement praticables.

FCV 2 - Le compact

La propreté peut être aussi simple que ça

L'aspirateur laveur 3 en 1, doté de la fonction Xtra!Clean innovante, aspire, nettoie et sèche. Il nettoie sans effort les sols durs, les tapis et même les liquides, et permet de gagner jusqu'à 50 % de temps.

Découvrez le FCV 2
Le balai aspirateur 3 en 1 aspire, nettoie et sèche.

Benefits

Économise jusqu'à 50 % de temps lors du nettoyage.
  • Grâce à la fonction d’aspiration intégrée, il n’est plus nécessaire de passer l’aspirateur au préalable. Deux modes de nettoyage garantissent des résultats optimaux, quel que soit le type de saleté – même les saletés les plus tenaces et les grandes quantités de liquide sont éliminées sans effort.
Effectue jusqu'à 500 tours de rouleau par minute.
  • Avec jusqu’à 500 rotations de rouleaux par minute, vous obtenez des résultats de nettoyage impeccables. Le système intelligent à double réservoir assure une alimentation continue en eau propre et sépare efficacement l’eau sale.
Profitez d'une liberté de mouvement maximale grâce à une autonomie de batterie.
  • Profite d’une liberté de mouvement maximale grâce à une autonomie de batterie allant jusqu’à 25 minutes – idéal pour les surfaces allant jusqu’à 110 m². Et pour l’entretien ? La batterie peut être remplacée rapidement et durablement – pour le bien de l’environnement et de ton porte-monnaie.

Features

Tu élimines sans effort la poussière et même les taches tenaces.

Mode de séchage

Que ce soit en mode standard avec diffusion d’eau ou en mode à sec, vous éliminez sans peine la poussière, les poils d’animaux et même les taches les plus tenaces.
L’appareil s’adapte parfaitement aux différents types de sols et assure un nettoyage en profondeur jusqu’aux bords. En mode à sec, il est également idéal pour les tapis et les moquettes.

Les informations importantes sont claires à tout moment.

Nettoyage pratique avec affichage LED

Les informations importantes, telles que le temps restant ou le mode de nettoyage, sont toujours visibles de manière claire et lisible. La surveillance intelligente du niveau du réservoir, dotée d’une protection anti-débordement, garantit la sécurité et arrête automatiquement l’appareil si le réservoir d’eau sale n’est pas vidé à temps.
Grâce à la simplicité de la vidange et du remplissage du réservoir, le nettoyage s’effectue toujours de manière hygiénique — sans aucun contact avec la saleté.

Effectue jusqu'à 550 tours de rouleau par minute.

Fonction d'auto-nettoyage System!Clean hygiénique

La fonction d’autonettoyage efficace, avec jusqu’à 550 rotations de rouleaux par minute, garantit un nettoyage rapide et confortable – sans aucun contact avec la saleté. Stockage pratique de l'appareil et de ses accessoires avec recharge simultanée.

FAUT-IL TOUJOURS TOUT FAIRE SOI-MÊME?

Des robots intelligents se chargent du nettoyage des sols.

Vaquez tout simplement à vos occupations.

Lorsque des robots intelligents effectuent le nettoyage des sols, c’est toujours WOW. Et le meilleur dans tout cela : vous entrez seulement en jeu pour profiter de la vie. 

Dans la vie, il y a toutes sortes de tâches ingrates qui sont malheureusement inévitables. Un gadget intelligent permettant de raccourcir un peu la liste des choses à faire est alors d’autant plus agréable et vous permet ensuite de réfléchir, avec un regard détendu sur des sols impeccables, à la manière d’utiliser le temps gagné pour des choses plus agréables. Et c’est là que les robots nettoyeurs de sol de Kärcher arrivent à point nommé.

 

Découvrir maintenant

Accessoires et détergents

Grâce à la gamme d’accessoires pour l’aspirateur Kärcher, tu peux parfaitement adapter le nettoyage et l’entretien aux besoins de tes sols. Le nettoyant universel pour sols, par exemple, convient à tous les sols durs, tandis que les produits de nettoyage spécifiques pour le bois et la pierre permettent d’entretenir et de protéger ces surfaces.

Les accessoires te permettent d'adapter le nettoyage de manière optimale.
Aux accessoires
Aux détergents

FAQ sur les aspirateurs laveurs

Les FC comme les FCV font partie de la catégorie du nettoyage des sols et offrent d'excellentes performances, mais avec un point fort différent. Avec leur technologie brevetée d'élimination de la saleté, les FC sont extrêmement polyvalents, légers et silencieux, ce qui les rend idéaux pour le nettoyage des sols durs. Grâce à leur puissance d'aspiration et à leur technologie Xtra!Clean trois en un (aspiration, lavage et séchage), les FCV éliminent sans effort même les salissures les plus grossières (p. ex. d'importantes quantités de gros déchets). En mode sec, les FCV peuvent même être utilisés sur les tapis et les paillassons.

Grâce à la technologie Hygienic!Spin et au nettoyage en profondeur, les aspirateurs laveurs éliminent jusqu'à 99 % de toutes les bactéries domestiques courantes des surfaces dures pour un intérieur propre et hygiénique, tests d'un laboratoire indépendant à l'appui. Un système astucieux à deux réservoirs pour l'alimentation continue en eau propre et la séparation de celle-ci avec l'eau sale ainsi que la vitesse maximale de rotation du rouleau de 500 tr/min garantissent un nettoyage impeccable (résultat jusqu'à 20 % supérieur à celui d'une serpillière classique). En outre, le rouleau du FCV 4 est durable et hygiénique, puisqu'il est lavable en machine à 60 °C.

Les aspirateurs laveurs sont des appareils de nettoyage des sols dont le point fort est le lavage. Leur fonction d'aspiration permet d'aspirer le sol et le rouleau, ce qui permet d'aspirer également de grandes quantités de saletés grossières et de cheveux sans aspiration préalable pour les collecter dans le réservoir d'eau sale. Les aspirateurs laveurs proposent en outre un mode sec sans sortie d'eau et un système de filtration à deux niveaux avec un filtre plissé plat, idéal pour le nettoyage des tapis. Toutefois, les aspirateurs laveurs ne doivent pas être considérés comme des aspirateurs poussières à part entière et ils ne conviennent pas pour le nettoyage des tissus d'ameublement ou des tapis à poils longs.

Le système de filtration Duo!Pure protège parfaitement le moteur de l'humidité et assure une excellente filtration avec un filtre plissé plat et un filtre à éponge ultraperformants. Il est idéal pour une utilisation en mode sec sur les tapis et les paillassons.

Tous les aspirateurs laveurs sont équipés d'une fonction d'auto-nettoyage System!Clean simple d'activation. L'auto-nettoyage est recommandé après chaque utilisation pour prévenir la prolifération bactérienne et l'apparition d'odeurs désagréables. En outre, un rinçage régulier permet de préserver les soupapes et les pièces en contact avec la saleté, ce qui contribue à prolonger la durée de vie de l'appareil.

Le capteur de saleté intelligent du FCV 4 s'active en mode automatique. Il adapte automatiquement la puissance d'aspiration et la quantité d'eau au degré de salissure – pour une durée d'utilisation maximale.

Le mode Stair!Assist du FCV 4 facilite le nettoyage des escaliers et des endroits exigus dans toutes les positions, même avec la poignée inclinée à 90°.

La batterie des aspirateurs laveurs peut être facilement remplacée par l'utilisateur en cas de panne, à l'aide d'outils courants, ce qui contribue à prolonger la durée de vie de l'appareil et à réduire les déchets d'équipements électriques et électroniques. Les batteries Comfort!Cell interchangeables sont disponibles comme pièces de rechange.

Les aspirateurs laveurs continuent d'aspirer pendant quelques secondes après l'arrêt afin d'aspirer entièrement la saleté et de la collecter dans le bac à déchets, ce qui évite de laisser des résidus de saleté au sol lorsque l'on soulève l'appareil.

Les aspirateurs laveurs Kärcher peuvent être utilisés sur tous types de sols en bois, en pierre, en carrelage, en plastique ou les tapis. Les rouleaux n'abîment pas et ne rayent pas les surfaces. Ne vous attardez pas sur un endroit avec l'appareil, restez toujours en mouvement.

Le nettoyage de tous les sols durs courants s'effectue idéalement avec le détergent RM 536 (référence 6.295-944.0) ou sa formule alternative durable et végane (référence 6.296-286.0), sans microplastiques, silicones ni colorants, particulièrement adaptée aux foyers avec des enfants ou des animaux.

Le détergent RM 534 (référence 6.295-941.0) est parfait pour le nettoyage des sols en bois vitrifiés (p. ex. parquet, stratifié).

Le détergent RM 535 (référence 6.295-942.0) est conseillé pour le nettoyage des sols en bois huilés/cirés.

Pour le nettoyage des sols en pierre, utilisez le détergent RM 537 (référence 6.295-943.0).

Les détergents suivants peuvent être utilisés avec les aspirateurs laveurs :

  • Nettoyant universel pour sols RM 536, référence 6.295-944.0
  • Nettoyant pour sols en pierre RM 537, référence 6.295-943.0
  • Nettoyant pour sols en bois vitrifiés RM 534, référence 6.295-941.0
  • Nettoyant pour sols en bois huilés/cirés RM 535, référence 6.295-942.0
  • Nettoyant naturel pour sols RM 538N, référence 6.296-286.0

Utilisez uniquement le détergent Kärcher et respectez le bon dosage pour un résultat optimal.

L'utilisation d'autres détergents risque d'endommager l'appareil et d'entraîner l'exclusion du recours à la garantie.

En cas d'utilisation de détergents d'autres marques ou de surdosage, une mousse importante peut se former et l'appareil s'éteint avant d'atteindre le volume de remplissage maximal du réservoir d'eau sale.

Il n'est pas nécessaire de détartrer les aspirateurs laveurs, puisque le calcaire ne se dépose qu:'à partir d'une température de 70 °C. L'acide présent dans un détartrant peut en outre endommager votre appareil.

L'autonettoyage doit être effectué uniquement avec de l'eau claire, sans produit nettoyant. L'utilisation d'un produit nettoyant peut entraîner une forte formation de mousse et un débordement de l'eau hors de la station.

