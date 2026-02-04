Les aspirateurs laveurs Kärcher peuvent être utilisés sur tous types de sols en bois, en pierre, en carrelage, en plastique ou les tapis. Les rouleaux n'abîment pas et ne rayent pas les surfaces. Ne vous attardez pas sur un endroit avec l'appareil, restez toujours en mouvement.

Le nettoyage de tous les sols durs courants s'effectue idéalement avec le détergent RM 536 (référence 6.295-944.0) ou sa formule alternative durable et végane (référence 6.296-286.0), sans microplastiques, silicones ni colorants, particulièrement adaptée aux foyers avec des enfants ou des animaux.

Le détergent RM 534 (référence 6.295-941.0) est parfait pour le nettoyage des sols en bois vitrifiés (p. ex. parquet, stratifié).

Le détergent RM 535 (référence 6.295-942.0) est conseillé pour le nettoyage des sols en bois huilés/cirés.

Pour le nettoyage des sols en pierre, utilisez le détergent RM 537 (référence 6.295-943.0).