La classe pour la terrasse.

Rangez la brosse dans le placard et recherchez l’effet WOW grâce à nos nettoyeurs de terrasses pour votre oasis en plein air.

Pour un nettoyage particulièrement pratique, uniforme, rapide et en profondeur de la terrasse ou du balcon, Kärcher propose désormais le PCL 6. Grâce à l'association de 4 brosses-rouleaux rotatives et à l'admission en eau réglable, la saleté peut être humidifiée de manière rapide et fiable et évacuée en même temps. Les terrasses en bois ou en bois composite passent d'un coin négligé à un véritable joyau, et ce, dans le respect de l'environnement.