NETTOYEURS DE TERRASSES
Les nettoyeurs de terrasses de Kärcher décrassent les terrasses en douceur et en profondeur grâce à leurs brosses-rouleaux rotatives et à leur alimentation en eau intégrée, qu'il s'agisse de bois ou de bois composite.
Produits
Les avantages qui font la différence.
APPLICATION SANS EFFORT POUR UN NETTOYAGE RAPIDE, EN PROFONDEUR ET UNIFORME
Le concept d'entraînement innovant du PCL 6 avec des brosses-rouleaux en contre-rotation garantit un nettoyage rapide, en profondeur et uniforme des terrasses en bois.Voir le PCL 6
FONCTION 2 EN 1
Les 2 buses d'eau intégrées décollent et rincent la saleté en une seule opération.Voir le PCL 6
SANS PRISE DE COURANT
Le nettoyeur de terrasse existe avec une batterie interchangeable de 18 V Kärcher Battery Power pour une utilisation plus flexible indépendamment de l'alimentation électrique, ou encore comme appareil filaire pour nettoyer de plus grandes surfaces.Voir le PCL 3-18
UTILISATION POLYVALENTE POUR LES SURFACES EXTÉRIEURES LES PLUS DIVERSES
Grâce à la possibilité d'un changement sans outil, les brosses pour le bois incluses peuvent être remplacées en un tour de main par les brosses pour le nettoyage des dalles en pierre lisses.Voir le PCL 4
Les différences.
Surfaces compatibles : Le nettoyeur de terrasses PCL est adapté aux surfaces des terrasses et des balcons en bois et en bois composite. Les brosses pour surfaces en pierre disponibles séparément permettent de nettoyer différentes surfaces en pierre selon l'appareil.
Domaine d'utilisation
Bois
PCL 4 et PCL 3-18
Oui
PCL 6
Oui
Domaine d'utilisation
Bois composite (wood plastic composite)
PCL 4 et PCL 3-18
Oui
PCL 6
Oui
Domaine d'utilisation
Carreaux en pierre lisses
PCL 4 et PCL 3-18
Oui
PCL 6
Oui
Domaine d'utilisation
Carreaux et dalles en pierre microporeux
PCL 4 et PCL 3-18
Non
PCL 6
Oui
Domaine d'utilisation
Dalles en pierre grossières/pavés autobloquants
PCL 4 et PCL 3-18
Non
PCL 6
Non
PCL 6
La classe pour la terrasse.
Rangez la brosse dans le placard et recherchez l’effet WOW grâce à nos nettoyeurs de terrasses pour votre oasis en plein air.
Pour un nettoyage particulièrement pratique, uniforme, rapide et en profondeur de la terrasse ou du balcon, Kärcher propose désormais le PCL 6. Grâce à l'association de 4 brosses-rouleaux rotatives et à l'admission en eau réglable, la saleté peut être humidifiée de manière rapide et fiable et évacuée en même temps. Les terrasses en bois ou en bois composite passent d'un coin négligé à un véritable joyau, et ce, dans le respect de l'environnement.
Le PCL 6 : le produit phare parmi les nettoyeurs de terrasses.
Brosses-rouleaux en contre-rotation
Concept d'entraînement très efficace pour un nettoyage sans effort, rapide et uniforme.
Réglage en continu de l'inclinaison du manche
Posture de travail ergonomique grâce au réglage en continu de l'inclinaison du manche.
Protection anti-éclaboussures
L'eau sale est évacuée au sein du boîtier des brosses pour que les environs restent propres.
Scène d'été sans théâtre.
PCL 3-18
Chaque printemps.
Désormais, vous n’avez plus besoin d’une prise à proximité ou d’un câble de rallonge pour nettoyer votre terrasse ou votre balcon en profondeur. En effet, le nettoyeur de terrasses PCL 3-18 nettoie jusqu’à 20 mètres carrés de surface en bois, en WPC ou en carreaux de pierre lisse avec une seule charge de batterie*.
Vous pouvez facilement définir vousmême la quantité d’eau qu’il consomme. C’est un moyen pratique et respectueux de l’environnement de transformer votre espace extérieur d’un coin négligé en un véritable havre de paix.
PCL 4
Un nettoyage efficace et homogène de la terrasse
Le PCL 4 élimine même les saletés tenaces soigneusement et uniformément grâce à la combinaison de ses brosses-rouleaux rotatives, sa régulation du débit d’eau et son puissant moteur.
Fournies dans le pack, les brosses-rouleaux conviennent de façon optimale à nettoyer les revêtements en bois en extérieur. Les brosses-rouleaux pour le nettoyage des carreaux de pierre lisses sont disponibles comme accessoire optionnel.
KNOW-HOW: NETTOYER UNE TERRASSE EN BOIS
Une terrasse offre de nombreux avantages, surtout en été comme lieu de repli pour se détendre et faire le plein de soleil ou pour partager des moments de convivialité. De caractère naturel et chaleureux, les terrasses en bois sont particulièrement appréciées et transforment l'espace extérieur en un agréable salon en plein air. Or, certaines essences de bois présentent le désavantage d’être assez fragiles, contrairement au béton ou à la pierre. Pour profiter de ce matériau naturel pendant longtemps, il est donc important de nettoyer et d'entretenir régulièrement les planches de terrasse.En savoir plus
FAQ nettoyeur de terrasse
Accessoires du nettoyeur de terrasses
Vous trouverez les bons accessoires de votre nettoyeur de terrasses sur la page dédiée du produit ou en utilisant notre recherche d'accessoires.
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.
