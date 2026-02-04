Nettoyeur de terrasses PCL 6
Le nettoyeur de terrasses PCL 6 élimine la saleté des terrasses rapidement, en profondeur et de manière uniforme grâce à ses brosses-rouleaux rotatives et à son système d'alimentation en eau intégré.
Le PCL 6 à entraînement électrique permet de débarrasser les terrasses en bois des salissures tenaces de manière particulièrement pratique, uniforme, rapide et en profondeur. Il suffit de raccorder l'appareil au tuyau d'arrosage et c'est parti pour le nettoyage. Grâce à l'association de 4 brosses-rouleaux rotatives et à l'admission en eau réglable, la saleté peut être humidifiée de manière rapide et fiable et évacuée en même temps. La terrasse est nettoyée en profondeur en un tour de main. À cet effet, seule la quantité d'eau nécessaire est consommée. La largeur et la position des rouleaux sont conçues pour pouvoir nettoyer 2 lames en un seul passage, et ce, jusqu'au bord, ce qui permet un gain de temps supplémentaire. Grâce aux brosses-rouleaux interchangeables, il est possible de nettoyer non seulement les revêtements en bois et en bois composite, mais également les carreaux et les dalles en pierre lisses et microporeux, en tout confort et avec des résultats parfaits.
Caractéristiques et avantages
Concept d'entraînement très efficaceMoteur efficace et peu gourmand pour l'entraînement des 4 brosses-rouleaux en contre-rotation. Permet une application particulièrement pratique et sans effort pour un nettoyage rapide, en profondeur et uniforme.
Quatre brosses-rouleaux rotatives haut de gamme (incluses pour les surfaces en bois)Brosses-rouleaux pour surfaces en bois adaptées au nettoyage des lames de terrasse en bois et des revêtements en bois composite. Brosses-rouleaux pour surfaces en pierre disponibles comme accessoires, adaptées aux carreaux et aux dalles en pierre lisses et microporeux.
Verrouillage des brosses Quick ConnectChangement rapide et facile entre brosses-rouleaux pour surfaces en bois et brosses-rouleaux pour surfaces en pierre.
Application de l'eau sur la surface à nettoyer par 2 buses de pulvérisation situées sur le carter des brosses
- Humidification, décollement et évacuation de la saleté en un seul passage. Élimination des salissures tenaces.
Débit d'eau réglable par vanne
- Nettoyage économe en eau. L'eau est utilisée en fonction des besoins de la tâche de nettoyage.
Protection anti-éclaboussures
- Les environs restent propres. L'eau sale est évacuée au sein du carter des brosses.
- Le carter des brosses couvre les brosses pratiquement en entier.
- Le design du carter des brosses permet un nettoyage au plus près des bords.
Réglage en continu de l'inclinaison du manche
- Posture de travail ergonomique étant donné que la hauteur de préhension du manche peut être ajustée à la taille de l'utilisateur.
Position de rangement
- Position de rangement peu encombrante afin de protéger les brosses lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|10
|Plage de pressions
|Pression basse
|Consommation d'eau 4 bars (l/h)
|max. 180
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|0.3
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|600 - 800
|Largeur de travail des brosses (mm)
|300
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4.5
|Poids emballage inclus (kg)
|6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|347 x 307 x 1314
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux pour les surfaces en bois: 4 Pièce(s)
Équipement
- 2 buses à eau
- Soupape de régulation du volume d'eau
- Pied de stockage
- Manche et poignée économique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon
- Surfaces en bois
- Dépôt vert
- Mousse
Accessoires
Pièces de rechange PCL 6
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.