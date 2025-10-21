BIENVENUE DANS L'UNIVERS KÄRCHER.
Robot Lave-Vitres.
Nettoyage des vitres sur simple pression d'un bouton.
Entièrement automatique, extremement pratique: Les nouveaux assistants autonomes de Kärcher s'occupent du nettoyage des fenêtres de grande taille et difficiles d'accès pour vous. Grâce à une technologie de vide performante, ils garantissent une adhésion sûre sur toutes les surfaces lisses, des baies vitrées aux cabines de douche. Vivez à chaque fois l’effet WOW.
Découvrez prochainement nos nouveaux produits – bientôt disponibles !
CONSULTING @HOME.
Vous recevez un concentré de connaissances directement chez vous.
Seulement vendre des appareils? Absolument pas! Nous savons, en effet, que le nettoyage et l'entretien deviennent beaucoup plus faciles avec le bon savoir-faire.
Avec Consulting @ Home, nos experts vous conseilleront et vous soutiendront en matière d'intérieur, d'extérieur & de jardin.Découvrir maintenant
Chargé à bloc pour un travail plus détendu.
Découvrez nos aspirateurs sans fil puissants.
Les aspirateurs à batterie Kärcher ne laissent rien à désirer, que ce soit en matière de puissance ou de qualité du nettoyage. Dans ce domaine, nos aspirateurs à batterie égalent aisément les aspirateurs poussières fonctionnant sur secteur comparables tout en s'illustrant par leur liberté de mouvement. Plus de câble d'alimentation qui pourrait vous encombrer et qu'il faut constamment brancher/débrancher! Cela vous permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité.En savoir plus
NOUVEAUTÉS DU SECTEUR HOME & GARDEN.
Frais, innovant et plein de surprises.
Retrouvez ici un aperçu des nouveaux modèles de la gamme Kärcher et laissez-vous séduire par des idées inspirantes pour votre maison et votre jardin.Découvrir les nouveautés
FRAIS, INNOVANT ET PLEIN DE SURPRISES
Retrouvez ici un aperçu des nouveaux modèles de la gamme Kärcher et laissez-vous séduire par des idées inspirantes pour votre maison et votre jardin.
ACTUALITÉS
21. Octobre 2025
NETTOYAGE D'UN ESCALIER EXTÉRIEUR À SCHWÄBISCH HALL.
Dans le cadre de son sponsoring culturel, Kärcher a nettoyé le célèbre escalier extérieur de l'église Saint-Michel à Schwäbisch Hall.
10. Octobre 2025
Réorganisation du nettoyage : des solutions de conseil sur mesure pour optimiser à long terme la productivité ainsi que les processus et la qualité de nettoyage.
10. Septembre 2025
ROBOT D'AUTOLAVEUSE KIRA B 200.
Les caractéristiques de la KIRA B 200, telles que ses dimensions et le volume 4 fois plus grand de son réservoir d’eau, lui permettent de relever tous les défis.
Kärcher, fournisseur mondial de technologie de nettoyage
L'entreprise familiale Kärcher est aujourd'hui le premier fournisseur mondial de systèmes de nettoyage efficaces et respectueux de l'environnement. Kärcher fait la différence grâce aux performances de pointe, à l'innovation et la qualité qu'elle fournit.
Un design récompensé et de nombreux brevets
Les appareils de nettoyage Kärcher conjuguent fonctionnalité, facilité d'utilisation et design exigeant. L'entreprise se démarque par son innovation et par son ambition à trouver la meilleure solution que viennent continuellement récompenser des brevets et des distinctions d'institutions renommées. Plus de 1 300 brevets et modèles d'utilité attestent de l'esprit et de la force d'innovation de l'entreprise.
Section de recherche et de développement dédiée aux solutions de nettoyage
Kärcher a depuis toujours l'ambition de proposer la solution parfaitement adaptée à chaque tâche de nettoyage. La société développe ainsi des systèmes performants comprenant des appareils de nettoyage, des accessoires et des détergents parfaitement harmonisés. Nous entretenons un dialogue constant avec les utilisateurs privés et professionnels afin de répondre le mieux possible aux besoins et aux souhaits de nos clients. Les connaissances que nous en retirons sont intégrées dans le développement de nouveaux produits. Nous nous assurons ainsi que chaque nouvelle création accomplit non seulement des tâches de nettoyage toujours plus complexes, mais qu'elle rend également le travail aussi aisé que possible pour les utilisateurs.