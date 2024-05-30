Économisez de l'eau, de l'énergie et du temps.

Nos variantes eco!Booster ont été développées pour différents nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude et sont donc équipées de buses de différentes tailles. Grâce au concept révolutionnaire des buses, de l'air est aspiré pour diriger le jet d'eau. De cette manière, un résultat de nettoyage de pointe est obtenu en moins de temps, ce qui fait une différence considérable par exemple dans les secteur du bâtiment ou du nettoyage de véhicules.

Vous avez déjà le nettoyeur haute pression qu'il vous faut pour vous lancer? Vous trouverez ici rapidement les accessoires adaptés à votre nettoyeur haute pression.