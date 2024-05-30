eco!Booster: le turbo pour votre nettoyeur haute pression
Découvrez maintenant une nouvelle dimension de la puissance du jet d'eau grâce à la technologie innovante eco!Booster. Pour une efficacité de nettoyage maximale et une utilisation respectueuse des ressources précieuses. Grâce à cet accessoire unique en son genre, les surfaces peuvent être débarrassées des salissures non seulement plus rapidement, mais aussi en préservant les ressources. Cela permet non seulement d'économiser du temps, mais aussi de l'eau et de l'énergie.
BOOST YOUR KÄRCHER.
Un meilleur rendement surfacique
Le décapage de la saleté se fait sur une largeur nettement plus importante qu'avec le jet plat classique tout en étant très uniforme. Ainsi, la saleté est éliminée de manière particulièrement efficace.
Plus de puissance de nettoyage
Avec l'eco!Booster, vous pouvez nettoyer la même surface avec le même nettoyeur haute pression en nettement moins de temps.
Puissant contre la saleté, respectueux des ressources
Le nettoyage efficace et rapide avec l'eco!Booster permet d'économiser de l'eau.
* Par rapport ä la peformance de nettoyage du jet plat.
** Basé sur 50% de surface en plus pouvant être nettoyée avec la même quantité d'énergie et d'eau par rapport au jet plat.
Voici les accessoires dont vous avez besoin.
Économisez de l'eau, de l'énergie et du temps.
Nos variantes eco!Booster ont été développées pour différents nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude et sont donc équipées de buses de différentes tailles. Grâce au concept révolutionnaire des buses, de l'air est aspiré pour diriger le jet d'eau. De cette manière, un résultat de nettoyage de pointe est obtenu en moins de temps, ce qui fait une différence considérable par exemple dans les secteur du bâtiment ou du nettoyage de véhicules.
Vous avez déjà le nettoyeur haute pression qu'il vous faut pour vous lancer? Vous trouverez ici rapidement les accessoires adaptés à votre nettoyeur haute pression.
eco!Booster TR 030
eco!Booster pour nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 030) avec 50 % de rendement surfacique en plus que la Powerbuse de Kärcher ; idéal pour les matériaux sensibles.
Appareils compatibles:
- HD 4/11 BP
eco!Booster TR 036
eco!Booster avec 50 % de rendement surfacique en plus que la Powerbuse de Kärcher ; idéal pour les matériaux sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 036).
Apparaeils compatibles:
- HD 5/11
- HD 5/12
- HDS 5/11
eco!Booster TR 040
eco!Booster avec 50 % de rendement surfacique en plus que la Powerbuse de Kärcher ; idéal pour les matériaux sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 040).
Appareils compatibles:
- HD 6/15
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HD 8/20 G
eco!Booster TR 045
eco!Booster avec un rendement surfacique de 50 % supérieur à celui de la Powerbuse de Kärcher ; convient pour les matériaux sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 045).
Appareils compatibles:
- HD 8/18
- HD 10/25 Classic
- HDS 8/18
- HDS 8/20
- HDS-E 8/16-4
eco!Booster TR 050
eco!Booster avec 50 % de rendement surfacique en plus que la Powerbuse de Kärcher ; idéal pour les matériaux sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 050).
Appareils compatibles:
- HD 9/20 Classic
- HD 10/21
- HD 10/25
- HDS 9/17
- HDS 10/21 Classic
- HDS 1000
eco!Booster TR 080
eco!Booster avec un rendement surfacique de 50 % supérieur à celui de la Powerbuse de Kärcher ; idéal pour les matériaux sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 080).
Appareils compatibles:
- HD 13/18
- HDS 10/21
- HDS 12/18
- HDS 13/20
Un outil qui devient rapidement indispensable.
Sa capacité à nettoyer même les surfaces délicates avec puissance et efficacité fait de l'eco!Booster un véritable maître de la polyvalence.
Nettoyage de surfaces
Dans les renfoncements des finitions de façade rugueuses, les salissures se montrent particulièrement tenaces. Ici, la puissance de nettoyage et l'efficacité élevées de l'eco!Booster permettent une élimination rapide et sans effort des poussières fines ou des particules de suie, mais aussi des salissures organiques comme les dépôts verts ou la mousse et le lichen.
Nettoyage manuel de véhicules
Le nettoyage des véhicules n'a pas pour seul objectif d'améliorer leur aspect optique. L'élimination régulière des salissures telles que le pollen, les résidus d'insectes, le sel de déneigement, etc. est la base d'un entretien qui préserve la valeur du véhicule. L'eco!Booster y parvient tout en ménageant particulièrement les ressources malgré son efficacité supérieure.
Surfaces en bois
L'eco!Booster est la nouvelle référence en matière de nettoyage efficace des surfaces en bois. Du mobilier ou des clôtures en bois jusqu'au nettoyage professionnel complet d'une façade, d'un coffrage ou d'un ponton en bois: avec 50 % de rendement surfacique en plus par rapport à une buse à jet plat classique, le puissant eco!Booster permet partout des économies de temps, de ressources et d'argent.
eco!Booster PRODUITS
Nettoyage haute pression avec Kärcher.
UNE POLYVALENCE IMBATTABLE
Nos appareils professionnels à eau froide et à eau chaude effectuent de multiples tâches rapidement et efficacement.
Non chauffé ou chauffé, avec moteur électrique ou à combustion, mobile ou stationnaire? Notre assistant produit digital vous aide à trouver l'appareil qui vous convient!Assistant produit
KÄRCHER NETTOIE LE MONDE
Jusqu'à présent, Kärcher a fait valoir son expérience et son expertise dans le cadre de plus de 100 projets de restauration dans le monde entier.
De la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro à la porte de Brandebourg à Berlin - spécialiste du nettoyage, Kärcher s'engage gratuitement pour la préservation des monuments et bâtiments historiques.En savoir plus