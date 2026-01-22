Nettoyage plus fréquent en présence d'animaux de compagnie

Lorsqu'on cohabite avec des chiens, des chats, des cochons d'Inde ou des lapins, il ne suffit pas de faire le grand ménage une fois par semaine compte tenu des traces de pattes boueuses par terre, des restes de nourriture à côté de la gamelle et des poils d'animaux indésirables disséminés dans toute la maison. Par conséquent, l'utilisation régulière d'un appareil de nettoyage ainsi que des nettoyages d'appoint s'imposent. Nos aspirateurs sans fil sont toujours à portée de main et viennent à bout de tous les défis (de nettoyage), même dans les endroits difficiles à atteindre. Ils permettent un ménage rapide, flexible et en fonction des besoins.

Déclarez la guerre aux poils d'animaux!

Si vous avez un animal de compagnie, vous connaissez ce problème: les poils de votre compagnon à quatre pattes se disséminent rapidement dans toute la maison, même lorsque vous venez tout juste de passer le balai et la serpillère. Les poils d'animaux tenaces s'incrustent notamment dans les moquettes et les paillassons. Un balai classique n'est d'aucun secours dans ce cas pour éliminer de manière fiable les poils fins. Le remède? Les nouveaux aspirateurs sans fil de Kärcher. Le suceur pour sol actif permet une élimination très efficace des poils d'animaux sur les revêtements de sol textiles.

De la litière par terre? Pas de problème!

Les chats enterrent leurs excréments: de ce fait, il peut arriver que le contenu de la litière soit généreusement réparti tout autour de cette dernière. Une tâche de nettoyage rapide à résoudre avec notre aspirateur. Les petites graines peuvent être aspirées facilement et sans gros efforts. Une opération d'ailleurs fortement recommandée étant donné que les granulés peuvent rayer les revêtements de sol s'ils sont piétinés par mégarde.