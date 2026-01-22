ASPIRATEURS
Les aspirateurs de Kärcher allient puissance d'aspiration, maniabilité et flexibilité. Pour les personnes souffrant d'allergies, les célibataires, les familles ou les propriétaires d'animaux de compagnie: Kärcher propose des aspirateurs adaptés à tous les besoins.
Aspirateurs sans fil
Toujours opérationnels, les aspirateurs poussières sans fil assurent une liberté de mouvement maximale, une puissance d'aspiration élevée et une autonomie de la batterie pouvant atteindre 60 minutes. Leur design ergonomique et sophistiqué facile l'aspiration des poussières et assure une propreté impeccable, même sous les meubles. La poussière et la saleté disparaissent en un tour de main ! Le système sans sac est également économique, puisqu'il dispense d'acheter constamment des sacs d'aspiration coûteux.
TECHNOLOGIE INNOVANTE À CAPTEUR DE POUSSIÈRE
Avec le VC 7 Cordless yourMax, le passage de l'aspirateur devient encore plus facile et efficace. Le capteur de poussière innovant permet une détection de la poussière et un contrôle de la puissance automatiques. Grâce à l'ajustement intelligent de la puissance, l'autonomie de la batterie pouvant atteindre soixante minutes est utilisée de manière efficace. Pour aspirer en toute simplicité et en tout confort.
UN ASPIRATEUR SANS FIL AVEC BATTERIE LITHIUM-ION POUR UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT
Maniables, puissants et légers, nos aspirateurs sur batterie sauront vous convaincre. Leurs puissantes batteries permettent de nettoyer sans effort le moindre recoin. Et grâce à notre vaste gamme d'accessoires, les aspirateurs sans fil sont encore plus polyvalents.
UTILISATION FACILE
Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins. Grâce à la touche de verrouillage, vous n'avez pas besoin d'appuyer en permanence sur le bouton de marche, et le mode boost est idéal pour les endroits particulièrement sales.
SUCEUR POUR SOL ACTIF
Ramassage optimal des saletés grâce aux rouleaux motorisés, excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles. Avec un suceur pour sol universel actif adapté aux sols durs et aux moquettes.
L'éclairage à LED supplémentaire situé sur le suceur pour sol du VC 7 Cordless et du VC 6 Cordless vous permet de voir les saletés et de garantir un ramassage fiable de ces dernières.
De nombreuses possibilités d'utilisation
Des options de raccordement astucieuses pour une multitude d'accessoires qui renforcent davantage la polyvalence des aspirateurs à batterie.
Système de filtration sophistiqué
Composé d'un filtre cyclonique, d'un filtre d'entrée d'air et d'un filtre hygiénique HEPA* (VC 7 Cordless et VC 6 Cordless), le système de filtration à 3 niveaux assure un nettoyage particulièrement efficace de l'air rejeté.
Les filtres sont faciles à nettoyer et à remplacer, ce qui augmente la durée de vie de l'aspirateur.
* EN 1822:1998
Vidage du bac à poussière en une simple pression
Éliminez la saleté facilement, de manière hygiénique et sans contact avec la saleté en appuyant sur un bouton.
Support mural pratique
Grâce à son support mural, l'appareil se range rapidement et facilement et est toujours prêt à l'emploi. Le support mural du VC 7 Cordless yourMax et du VC 6 Cordless ourFamily permet aussi de recharger l'aspirateur en tout confort.
Produits
FAUT-IL TOUJOURS TOUT FAIRE SOI-MÊME?
Automatique. Intelligent. Propre.
Ceux qui aiment consacrer leur temps libre à l’entretien des sols peuvent ignorer en toute confiance nos robots aspirateurs RCV 3 et RCV 5. Tous les autres se réjouiront de voir les tapis et les sols durs aspirés de manière autonome. Sur les deux appareils, l’unité de nettoyage humide fournie assure au besoin encore plus de propreté et, sur le modèle haut de gamme RCV 5, l’intelligence artificielle et un système à double laser avec caméra veillent en outre à ce que même les petits obstacles soient intelligemment contournés et que rien ne s’oppose à un nettoyage en profondeur.
VC 7 Cordless yourMax.
Pour que le passage de l'aspirateur se transforme en expérience de nettoyage.
Le VC 7 Cordless yourMax est à la pointe de la technologie, généreusement équipé et confortable à utiliser. Le capteur de poussière innovant permet de détecter la poussière, d'adapter la puissance d'aspiration et d'utiliser efficacement l'autonomie de la batterie pouvant aller jusqu'à soixante minutes. Le moteur BLDC de 350 watts et la tension de batterie de 25,2 volts permettent d'aspirer sans effort. La fonction boost garantit une puissance d'aspiration maximale par simple pression sur un bouton. Parmi les autres avantages, on trouve le vidage de la cuve en un clic, le design ergonomique qui permet également le nettoyage des endroits difficiles d'accès ainsi que l'éclairage à LED du suceur pour sol actif qui révèle la poussière. Le nettoyage du filtre se fait très facilement à l'aide de l'outil fourni et d'un deuxième filtre de rechange. Grâce aux différents suceurs, le nettoyage devient un jeu d'enfant, quel que soit l'endroit : le suceur pour fentes élimine la poussière dans les recoins et les fentes, le suceur 2 en 1 convient au nettoyage des capitonnages et des meubles et la brosse souple permet de nettoyer également les surfaces délicates. L'indicateur d'état de la batterie et le support mural avec fonction de recharge sont aussi des atouts pratiques.
VC 6 Cordless ourFamily.
La propreté est un jeu d'enfant
Avec l'aspirateur poussières sans fil VC 6 Cordless ourFamily, passer l'aspirateur devient une véritable expérience de nettoyage. Le vidage du bac à poussière en un clic, la fonction boost, le design ergonomique pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès et l'éclairage LED du suceur pour sol actif, qui rend la poussière plus visible et garantit un ramassage fiable des saletés, font partie des nombreuses caractéristiques intelligentes de l'appareil.
Il se démarque également par la longue autonomie de sa batterie (50 minutes), son faible volume sonore, son outil de nettoyage du filtre séparé et son affichage clair qui indique à tout moment l'état de la batterie et les messages correspondants.
VC 4 Cordless myHome
Une liberté de mouvement maximale pour un confort maximal
Avec jusqu'à 30 minutes d'autonomie, l'aspirateur poussières VC 4 Cordless myHome évite d'avoir à tirer un gros gabarit. Grâce à ses nombreuses fonctions intelligentes, passer l'aspirateur devient une véritable expérience de qualité: vidage du bac à poussière en un clic, fonction boost, volume sonore agréable, design ergonomique et suceur pour sol actif garantissant un ramassage fiable des saletés sur les sols durs et les tapis.
Notre solution contre la poussière et les poils d'animaux.
Que de poussière
Comment se fait-il que la poussière soit déjà de retour? Une question que beaucoup d'entre nous se posent régulièrement en parcourant du regard leur logement. Alors que la maison vient tout juste d'être nettoyée, une couche de poussière très fine se redépose sur les meubles, les plantes, les livres et le sol en un rien de temps. Le fait est que dans nos pièces d'habitation, la poussière est soulevée en permanence, se propageant ainsi très largement. Si nous ne pouvons pas éviter ce phénomène, nous pouvons toutefois y remédier rapidement. Les nouveaux modèles d'aspirateurs sans fil vous permettent d'éliminer la poussière indésirable en un tour de main, sans effort et avec une liberté de mouvement maximale.
De quoi est composée la poussière?
Des peaux mortes et des fibres de moquette jusqu'aux poussières fines en passant par le pollen et les poils des animaux de compagnie, la poussière est un «joyeux mélange» de particules de taille différente qui se mélangent et s'agrègent. En fonction de la taille et du poids des particules, la poussière est transportée dans tous les coins et recoins par l'air qui circule ou reste en suspension en permanence sans se déposer.
Une grande partie des salissures entre dans nos pièces de vie sous nos chaussures. C'est pourquoi les caillebotis, les tapis en fibres de coco ou textiles et les profilés en caoutchouc peuvent s'avérer utiles pour créer des «zones de rétention de la saleté» et capturer ainsi une grande partie de la saleté en amont.
Nettoyage plus fréquent en présence d'animaux de compagnie
Lorsqu'on cohabite avec des chiens, des chats, des cochons d'Inde ou des lapins, il ne suffit pas de faire le grand ménage une fois par semaine compte tenu des traces de pattes boueuses par terre, des restes de nourriture à côté de la gamelle et des poils d'animaux indésirables disséminés dans toute la maison. Par conséquent, l'utilisation régulière d'un appareil de nettoyage ainsi que des nettoyages d'appoint s'imposent. Nos aspirateurs sans fil sont toujours à portée de main et viennent à bout de tous les défis (de nettoyage), même dans les endroits difficiles à atteindre. Ils permettent un ménage rapide, flexible et en fonction des besoins.
Déclarez la guerre aux poils d'animaux!
Si vous avez un animal de compagnie, vous connaissez ce problème: les poils de votre compagnon à quatre pattes se disséminent rapidement dans toute la maison, même lorsque vous venez tout juste de passer le balai et la serpillère. Les poils d'animaux tenaces s'incrustent notamment dans les moquettes et les paillassons. Un balai classique n'est d'aucun secours dans ce cas pour éliminer de manière fiable les poils fins. Le remède? Les nouveaux aspirateurs sans fil de Kärcher. Le suceur pour sol actif permet une élimination très efficace des poils d'animaux sur les revêtements de sol textiles.
De la litière par terre? Pas de problème!
Les chats enterrent leurs excréments: de ce fait, il peut arriver que le contenu de la litière soit généreusement réparti tout autour de cette dernière. Une tâche de nettoyage rapide à résoudre avec notre aspirateur. Les petites graines peuvent être aspirées facilement et sans gros efforts. Une opération d'ailleurs fortement recommandée étant donné que les granulés peuvent rayer les revêtements de sol s'ils sont piétinés par mégarde.
KNOW-HOW: NETTOYAGE DES ESPACES DE VIE
Des chambres et des salles de séjour bien entretenues contribuent largement au sentiment de bien-être dans son chez-soi. Avec un peu d’organisation et en suivant les bons conseils, il est possible de maintenir la propreté durablement et sans trop d'efforts.En savoir plus
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès CHF 50.00
√ Moyens de paiement sécurisé
√ Commande sécurisée via SSL
√ Traitement simple des réparations via Clair et net
√ Commandez les pièces de rechange d'origine Kärcher directement dans la boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange
