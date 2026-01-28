Aspirateur sans fil VC 6 Cordless ourFamily
Un nettoyage sans effort et fiable pour les grands logements : l'aspirateur poussières sans fil VC 6 Cordless ourFamily se distingue par son poids agréable, son système de filtration sans sac et ses puissantes performances d'aspiration.
La propreté devient un jeu d'enfant : avec l'aspirateur poussières sans fil VC 6 Cordless ourFamily, le passage de l'aspirateur se transforme en une véritable expérience de nettoyage. Le vidage de la cuve en un clic, la fonction boost, le design ergonomique pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès et l'éclairage à LED du suceur pour sol actif, qui rend la poussière plus visible et garantit un ramassage fiable des saletés, font partie des nombreuses caractéristiques intelligentes de l'appareil. Autres avantages : un volume sonore agréable et un afficheur convivial indiquant à tout moment l'état de la batterie ainsi que les messages correspondants. Grâce à la fonction pratique Caps Lock, il n'est en outre plus nécessaire de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation en permanence. Le support mural avec fonction de charge permet un rangement et une recharge de l'aspirateur en tout confort. Le puissant moteur BLDC (250 W), associé à une tension de batterie de 25,2 volts, permet d'aspirer sans effort.
Caractéristiques et avantages
Une technologie coordonnée de manière optimaleBatterie puissante de 25,2 V, adaptée de manière optimale au suceur pour sol actif. Durée de fonctionnement optimisée de 50 min en mode normal. Moteur de 250 W, suceur pour sol actif, Caps Lock et système de filtration sans sac à 3 niveaux.
Système de filtration sophistiquéSystème de filtration à 3 phases avec filtre cyclonique, filtre d'entrée d'air et filtre hygiénique HEPA. Filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) pour une propreté irréprochable de l'air rejeté. Vidage simple du filtre en un clic.
Suceur pour sol actifRamassage optimal des saletés grâce au rouleau motorisé. Excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles. Assure un nettoyage fiable des surfaces.
Réglage de la puissance à 2 niveaux
- Durée de fonctionnement suffisante pour le nettoyage de grands foyers.
- Mode boost en option.
Support mural avec option de chargement
- Grâce au support mural, l'appareil peut être rangé rapidement et facilement.
- Chargement pratique grâce à un support simple.
Retour d'information intuitif et indicateur de charge
- Retour d'information et messages d'erreur via un écran LED facile à comprendre.
- Indicateur de batterie clair.
Utilisation facile
- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
- Mode boost en option.
- Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 78
|Taille de la cuve (ml)
|800
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension (V)
|25.2
|Capacité (Ah)
|2.5
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / env. 50 Mode boost : / env. 11
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|235
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2.6
|Poids emballage inclus (kg)
|5.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|235 x 266 x 1130
Inclus dans la livraison
- Batterie: Batterie 25,2 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Filtre d'entrée d'air: 1 Pièce(s)
- Grand suceur pour sol universel avec LED
- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuil et brosse plumeau (2 en 1)
- Tube d'aspiration: Métal
- Grand support mural avec fonction de charge
Équipement
- Poignée équipée soft grip
- Système de filtration sans sac
- Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Moquettes
- Surfaces textiles
- Escaliers
Accessoires
Pièces de rechange VC 6 Cordless ourFamily
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.