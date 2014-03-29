NETTOYAGE DE CUVES – NETTOYAGE DE SILOS – NETTOYAGE DE CONTENEURS
En tant que leader sur le marché des systèmes de nettoyage professionnels, nous fournissons une solution sur mesure pour toutes les applications relatives au nettoyage intérieur de réservoirs. Des conseils et de la planification jusqu'à la maintenance des installations, en passant par la construction et la remise du produit: nous sommes aux côtés de nos clients à chaque étape. Dans ce cadre, nous proposons une offre convaincante avec des concepts innovants et un service après-vente complet. Des solutions sur mesure – modulaires ou clés en mains.
Détergent TankPro
Le nettoyage professionnel de cuves et de réservoirs implique des dispositions et des exigences particulières. La nouvelle gamme Kärcher TankPro, conçue pour un fonctionnement optimal avec nos équipements, offre une solution parfaite pour tous les besoins de nettoyage. Avec les produits de la gamme TankPro, rien n'est impossible: à chaque besoin sa solution – individuelle et parfaitement adaptée aux exigences du client. Tous ces produits, hautement concentrés, affichent ainsi un haut rendement et sont particulièrement économiques. Conscients de notre responsabilité envers les utilisateurs, les machines et l'environnement, nous n'utilisons pas de composants dangereux pour la santé ou l'environnement tout en garantissant la qualité la plus élevée.
Conseil, service et vente
Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.
Contacter Kärcher: utilisez notre formulaire de contact pour nous adresser vos questions et suggestions. Nous sommes à votre entière disposition!
Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.