Quel produit choisir?
Propreté mobile
Jamais sans mon Kärcher: la puissance des solutions de nettoyage Kärcher s'emporte partout. En promenade, les modèles OC 3 et OC 4 fonctionnant sur batterie et dotés d'un réservoir à eau sont parfaits pour nettoyer rapidement à basse pression les chaussures, la poussette, le vélo ou le chien. Avec nos nettoyeurs moyenne pression, l'eau nécessaire peut être prélevée au choix au robinet ou à partir d'une source alternative, comme une citerne d'eau, à l'aide d'un flexible d'aspiration. Ensuite, il ne manque plus qu'une batterie pour rendre leur effet WOW aux objets, presque partout, de manière flexible et efficace. Le nettoyage mobile comme on l'aime.
Nettoyeur portable
Raccorder le flexible et c'est parti : avec le nettoyeur sans fil moyenne pression innovant de Kärcher et la batterie de rechange Battery Power 18 V de Kärcher pour un nettoyage d'appoint rapide et varié autour de la maison, sans raccordement au secteur.
Mobile Outdoor Cleaner
En promenade, à vélo ou avec le chien : être dehors est un vrai plaisir, souvent gâché par le nettoyage qui s’ensuit. Avec le nettoyeur mobile extérieur, tu ne redoutes plus la saleté en promenade et la nature reste là où elle doit être.
Produits
KHB 6 Battery.
Nettoyage sans fil
Pour nettoyer en vitesse les petites surfaces autour de la maison, le mobilier de jardin, le vélo ou la niche du chien, les nettoyeurs moyenne pression de notre gamme KHB et un tuyau d'arrosage suffisent amplement.
OC 6-18 Premium.
Nettoyer. Où vous voulez. Quand vous voulez.
Vous êtes loin de toute prise électrique et de tout robinet et vous voulez rendre leur effet WOW à vos vélos ou à votre mobilier de jardin en vitesse ? Rien de plus facile avec le nettoyeur moyenne pression OC 6-18 Premium Battery Set.
OC 4
L'effet WOW à emporter
Les chaussures, la poussette, le vélo et même le chien retrouvent leur propreté avec les modèles Mobile Outdoor Cleaner fonctionnant sur batterie, et ce, en douceur grâce à la basse pression. Parfaits pour les promenades, avec un réservoir à eau et de nombreux accessoires comme une buse conique ou un flexible d'aspiration. Sans oublier, bien sûr, la puissante batterie lithium-ion.
OC 3 Foldable.
L'effet WOW à emporter
Les chaussures, la poussette, le vélo et même le chien retrouvent leur propreté avec les modèles Mobile Outdoor Cleaner fonctionnant sur batterie, et ce, en douceur grâce à la basse pression. Parfaits pour les promenades, avec un réservoir à eau et de nombreux accessoires comme une buse conique ou un flexible d'aspiration. Sans oublier, bien sûr, la puissante batterie lithium-ion.
Nos nettoyeurs haute pression.
Parfois, il faut un peu plus de pression
De l'appareil compact pour les utilisations occasionnelles jusqu'au nettoyeur haute pression performant, avec assistance via l'application, permettant également de nettoyer en toute décontraction les surfaces étendues ou les gros objets, nous avons toujours la bonne solution.
SAVOIR-FAIRE : CONSEILS POUR LE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR
Une sélection d'exemples pratiques vous montre comment obtenir un résultat optimal avec votre nettoyeur haute pression. Des conseils détaillés et des informations relatives au nettoyage et à l'entretien des extérieurs vous attendent dans notre rubrique Savoir-faire.Know-How pour la maison & le jardin
Nettoyer un vélo
Faire du vélo est amusant, écologique et bon pour la santé. Cependant, pour profiter le plus longtemps possible de son VTT, vélo de ville ou vélo électrique, il est nécessaire de le nettoyer et de l’entretenir régulièrement. Avec le bon appareil et les accessoires adéquats, c’est rapide et facile, peu importe que vous vous trouviez chez vous ou sur la route.
Outils de jardin
Fini de frotter avec un balai-brosse! Le nettoyeur haute pression de Kärcher permet d'éliminer en un tour de main de manière extrêmement efficace les saletés et la terre sur les jardinières et pots de fleurs, les bêches, les pelles, les râteaux, les brouettes et analogues. Les lances Vario-Power et Multi-Power-Jet conviennent en particulier dans ces cas. Pour un plaisir de jardiner décuplé!
Nettoyer le matériel de camping
Partez avec votre famille et vos animaux de compagnie en voyage à bord d’un camping-car ou d’une caravane et profitez de la nature ! Qu’il s’agisse d’un week-end spontané ou de vacances planifiées, votre prochaine aventure en plein air ne manquera pas d’action. Pour que tout reste aussi propre sur la route qu’à la maison, il faut nettoyer régulièrement les accessoires et l’équipement de camping. Vous trouverez ici des conseils utiles pour laver correctement la vaisselle de camping, les chaussures de randonnée, le vélo et les nombreux autres accessoires.
ACCESSOIRES ET DÉTERGENTS
Détergents
Avec nos nettoyeurs moyenne et basse pression, vous retrouvez l'effet WOW en un clin d'œil, même en déplacement et loin des prises électriques. Et c'est encore plus facile avec les accessoires parfaitement adaptés au nettoyage mobile, qui permettent un travail encore plus facile et efficace.
Détergents
Depuis plus de 30 ans, Kärcher attache une importance particulière à la compatibilité environnementale et au ménagement des ressources lors du développement, de la sélection des matières premières et de la production de ses produits de nettoyage et d'entretien. Découvrez maintenant notre programme varié de détergents et produits d'entretien!
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Les appareils à basse et à moyenne pression pour le nettoyage mobile font partie des produits de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V. Découvrez toute la diversité de nos produits et trouvez les autres appareils compatibles avec la batterie 18 V de votre appareils à basse et à moyenne pression pour le nettoyage mobile Kärcher.
