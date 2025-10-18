NETTOYAGE MOBILE – PROMOTION*

Lorsqu'il n'y a pas de prise de courant à proximité: avec les solutions de nettoyage mobiles sans fil de Kärcher, fonctionnant à moyenne ou basse pression, la propreté à l'extérieur ne connaît plus aucune limite.

Quel produit choisir?

Propreté mobile

Jamais sans mon Kärcher: la puissance des solutions de nettoyage Kärcher s'emporte partout. En promenade, les modèles OC 3 et OC 4 fonctionnant sur batterie et dotés d'un réservoir à eau sont parfaits pour nettoyer rapidement à basse pression les chaussures, la poussette, le vélo ou le chien. Avec nos nettoyeurs moyenne pression, l'eau nécessaire peut être prélevée au choix au robinet ou à partir d'une source alternative, comme une citerne d'eau, à l'aide d'un flexible d'aspiration. Ensuite, il ne manque plus qu'une batterie pour rendre leur effet WOW aux objets, presque partout, de manière flexible et efficace. Le nettoyage mobile comme on l'aime.

Nettoyeur portable

Raccorder le flexible et c'est parti : avec le nettoyeur sans fil moyenne pression innovant de Kärcher et la batterie de rechange Battery Power 18 V de Kärcher pour un nettoyage d'appoint rapide et varié autour de la maison, sans raccordement au secteur.
 

Mobile Outdoor Cleaner

En promenade, à vélo ou avec le chien : être dehors est un vrai plaisir, souvent gâché par le nettoyage qui s’ensuit. Avec le nettoyeur mobile extérieur, tu ne redoutes plus la saleté en promenade et la nature reste là où elle doit être.
 

KHB 6 Battery.

Nettoyage sans fil

Pour nettoyer en vitesse les petites surfaces autour de la maison, le mobilier de jardin, le vélo ou la niche du chien, les nettoyeurs moyenne pression de notre gamme KHB et un tuyau d'arrosage suffisent amplement.

Outils de nettoyage portatifs puissants

Ces petits concentrés de puissance légers, dotés d'une batterie interchangeable 18 V, n'ont pas plus besoin d'une prise électrique que d'une unité de base. Il suffit de les prendre en main et d'y brancher le tuyau pour que le jet plat bien dosé délivre une moyenne pression parfaitement ajustée. Et voilà!

OC 6-18 Premium.

Nettoyer. Où vous voulez. Quand vous voulez.

Vous êtes loin de toute prise électrique et de tout robinet et vous voulez rendre leur effet WOW à vos vélos ou à votre mobilier de jardin en vitesse ? Rien de plus facile avec le nettoyeur moyenne pression OC 6-18 Premium Battery Set.

Le chariot de nettoyage mobile

Avec la puissante batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V et le chariot eau d'une capacité de 12 litres, tout est réuni pour nettoyer efficacement à moyenne pression. Particulièrement astucieux: le raccord de flexible permet de prélever l'eau au robinet domestique ou même à partir de sources d'eau alternatives grâce au flexible d'aspiration disponible en option.

OC 4

L'effet WOW à emporter

Les chaussures, la poussette, le vélo et même le chien retrouvent leur propreté avec les modèles Mobile Outdoor Cleaner fonctionnant sur batterie, et ce, en douceur grâce à la basse pression. Parfaits pour les promenades, avec un réservoir à eau et de nombreux accessoires comme une buse conique ou un flexible d'aspiration. Sans oublier, bien sûr, la puissante batterie lithium-ion.

Un Kärcher à emporter

Dimensions minimales, grande puissance de nettoyage : grâce au nettoyeur basse pression OC 4, les objets sales retrouvent leur effet WOW directement sur place plutôt que d'emporter la saleté dans la voiture ou à la maison. Un nettoyage vraiment mobile avec une longue autonomie de la batterie (vingt-deux minutes) et un grand réservoir à eau (8 litres) pour tous ceux qui rêvent d'un nettoyage flexible en déplacement ou ne disposent pas d'un raccordement d'eau, mais ne veulent pas pour autant se passer du confort d'un pistolet de nettoyage. Le réservoir est étanche et donc adapté au transport en voiture. Astucieux : lorsqu'il est vide, le socle de l'appareil peut y être stocké avec un encombrement minimal. Également disponible en combinaison avec des kits d'accessoires pratiques, destinés spécialement aux passionnés de deux-roues, aux amateurs de grand air et aux amoureux des chiens.

OC 3 Foldable.

L'effet WOW à emporter

Les chaussures, la poussette, le vélo et même le chien retrouvent leur propreté avec les modèles Mobile Outdoor Cleaner fonctionnant sur batterie, et ce, en douceur grâce à la basse pression. Parfaits pour les promenades, avec un réservoir à eau et de nombreux accessoires comme une buse conique ou un flexible d'aspiration. Sans oublier, bien sûr, la puissante batterie lithium-ion.

Puissance de nettoyage déployée

Dimensions minimales, grande puissance de nettoyage : grâce au nettoyeur basse pression OC 3 Foldable, les objets sales retrouvent leur effet WOW directement sur place plutôt que d'emporter la saleté partout. Un nettoyage vraiment mobile. Lorsque le réservoir souple est déplié, le nettoyeur basse pression compact s'avère d'une grande aide pour un nettoyage rapide des accessoires de camping, des vélos, des animaux de compagnie et bien plus encore. Avec sa contenance pouvant aller jusqu'à 8 litres, une puissante batterie lithium-ion et un vaste éventail d'accessoires, il permet de rétablir l'ordre et la propreté en un clin d'œil, même en pleine nature.

Nos nettoyeurs haute pression.

Les nettoyeurs haute pression Kärcher offrent la solution parfaite pour chaque tâche de nettoyage

Parfois, il faut un peu plus de pression

De l'appareil compact pour les utilisations occasionnelles jusqu'au nettoyeur haute pression performant, avec assistance via l'application, permettant également de nettoyer en toute décontraction les surfaces étendues ou les gros objets, nous avons toujours la bonne solution.

Avantages.

PRINCIPE DE RANGEMENT FUTÉ

Le flexible et le pistolet de l’OC 6-18 Premium se rangent facilement sous le réservoir d'eau amovible. Ainsi, l'appareil reste compact et facile à transporter.

FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE

La batterie lithium-ion intégrée des modèles OC 3/OC 4 permet un nettoyage mobile indépendamment de la source de courant.

L'EMBALLAGE HAUT DE GAMME REFLÈTE LA QUALITÉ DU PRODUIT

Le réservoir d'eau de 8 litres (OC 4) permet de nettoyer jusqu’à 2 vélos ou plusieurs petits objets.

BASSE PRESSION EFFICACE

Le jet plat à basse pression permet de nettoyer à la fois efficacement et tout en douceur.

SAVOIR-FAIRE : CONSEILS POUR LE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR

Une sélection d'exemples pratiques vous montre comment obtenir un résultat optimal avec votre nettoyeur haute pression. Des conseils détaillés et des informations relatives au nettoyage et à l'entretien des extérieurs vous attendent dans notre rubrique Savoir-faire.

Nettoyer un vélo

Faire du vélo est amusant, écologique et bon pour la santé. Cependant, pour profiter le plus longtemps possible de son VTT, vélo de ville ou vélo électrique, il est nécessaire de le nettoyer et de l’entretenir régulièrement. Avec le bon appareil et les accessoires adéquats, c’est rapide et facile, peu importe que vous vous trouviez chez vous ou sur la route.

Outils de jardin

Fini de frotter avec un balai-brosse! Le nettoyeur haute pression de Kärcher permet d'éliminer en un tour de main de manière extrêmement efficace les saletés et la terre sur les jardinières et pots de fleurs, les bêches, les pelles, les râteaux, les brouettes et analogues. Les lances Vario-Power et Multi-Power-Jet conviennent en particulier dans ces cas. Pour un plaisir de jardiner décuplé!

Nettoyer le matériel de camping

Partez avec votre famille et vos animaux de compagnie en voyage à bord d’un camping-car ou d’une caravane et profitez de la nature ! Qu’il s’agisse d’un week-end spontané ou de vacances planifiées, votre prochaine aventure en plein air ne manquera pas d’action. Pour que tout reste aussi propre sur la route qu’à la maison, il faut nettoyer régulièrement les accessoires et l’équipement de camping. Vous trouverez ici des conseils utiles pour laver correctement la vaisselle de camping, les chaussures de randonnée, le vélo et les nombreux autres accessoires.

ACCESSOIRES ET DÉTERGENTS

Détergents

Avec nos nettoyeurs moyenne et basse pression, vous retrouvez l'effet WOW en un clin d'œil, même en déplacement et loin des prises électriques. Et c'est encore plus facile avec les accessoires parfaitement adaptés au nettoyage mobile, qui permettent un travail encore plus facile et efficace.

Détergents

Depuis plus de 30 ans, Kärcher attache une importance particulière à la compatibilité environnementale et au ménagement des ressources lors du développement, de la sélection des matières premières et de la production de ses produits de nettoyage et d'entretien. Découvrez maintenant notre programme varié de détergents et produits d'entretien!

18 V Battery Power

Plateformes de batterie Kärcher Battery Power

Les appareils à basse et à moyenne pression pour le nettoyage mobile font partie des produits de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V. Découvrez toute la diversité de nos produits et trouvez les autres appareils compatibles avec la batterie 18 V de votre appareils à basse et à moyenne pression pour le nettoyage mobile Kärcher.

