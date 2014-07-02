La sécurité est une question de «Tact»

Nous voulons contribuer à la protection des ouvriers du bâtiment contre les risques liés aux poussières fines. C'est pourquoi nous avons développé une gamme d'aspirateurs capables de ramasser les saletés humides et sèches ainsi que les poussières, et ce, en option directement à la source de la poussière par le biais de l'aspiration des copeaux et des poussières. Avec nos aspirateurs eau et poussières dernière génération des classes Tact H et M, nous sommes allés encore plus loin.

Que signifie «Tact»? Triggered Air Cleaning Technology

Grâce à une multitude de fonctions telles que notre nouveau système de décolmatage automatique du filtre (Tact) commandé par capteur, les aspirateurs poussières Kärcher Professional détectent à quel moment le filtre plissé plat doit être nettoyé; ils inversent alors brièvement le flux d'air et soufflent de l'air à travers le filtre. De ce fait, l'utilisateur peut travailler sans perte de puissance d'aspiration ni interruptions. Ce système révolutionnaire permet d'aspirer des quantités de poussière inédites sans décolmatage manuel du filtre et réduit nettement les nuisances sonores lorsque les quantités de poussière sont faibles.

En raison de ce décolmatage ultra efficace du filtre, les aspirateurs poussières Tact performants sont adaptés autant aux poussières classiques qu'aux poussières dangereuses. Les filtres ont une durée de vie unique de 180 kilogrammes de poussières fines (poussières minérales catégorie A). Ce n'est qu'après cette quantité qu'ils ont besoin d'être remplacés. Cela signifie des cycles de travail prolongés sans interruption avec une puissance d'aspiration constante ainsi qu'une meilleure protection contre les poussières fines.