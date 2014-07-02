Aspirateurs eau et poussières, gamme Ap

Gamme Ap
Les aspirateurs puissants et universels de la gamme Ap éliminent les saletés liquides et humides ainsi que les poussières moyennement fines. Grâce au décolmatage semi-automatique du filtre, celui-ci n’est pas colmaté et la puissance d'aspiration reste élevée. Pour des utilisations prolongées et efficaces. Également disponible comme aspirateur à batterie pour une flexibilité sans fil maximale.
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power+
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 18 V sert de source d'énergie aux produits compacts et maniables.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V englobe des appareils puissants destinés au nettoyage des superficies étendues et à l'entretien des espaces verts.
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès 50.00 SFr.
√ Moyens de paiement sécurisé
√ Commande sécurisée via SSL
√ Paquets de services individuels et service de réparation complet
Conseil, service et vente
Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.
Contacter Kärcher: utilisez notre formulaire de contact pour nous adresser vos questions et suggestions. Nous sommes à votre entière disposition!
Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.