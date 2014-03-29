Aspirateurs cendres et poussières
Que ce soit pour nettoyer le barbecue l'été ou la cheminée l'hiver, l'aspirateur cendres et poussières de Kärcher aspire efficacement tous les résidus, même très fins comme le plâtre. Sa composition métallique spécifique garantit le plus haut niveau de sécurité. Grâce à une puissance d'aspiration élevée et longue durée, ainsi qu'à un système de filtration unique, même les grandes quantités de salissures sont rapidement aspirées.
Produits
Extrêmement endurants et ils n'ont pas peur des grosses quantités de saleté.
Jamais à bout de souffle
Les aspirateurs vide-cendres de Kärcher se caractérisent par une incroyable endurance. Grâce au système de décolmatage du filtre ReBoost Kärcher intégré, la force aspirante peut être augmentée en un rien de temps et sans effort. Pratique: le décolmatage manuel du filtre est désormais du passé et vous pouvez continuer d’aspirer sans interruption et sans contact avec la saleté jusqu’à ce que le travail soit achevé.
Aspirateurs cendres et poussières sans fil.
Grâce à des fonctions intelligentes telles que le nettoyage du filtre ReBoost et l'utilisation de matériaux ignifuges, l'aspirateur cendres sans fil répond à toutes les attentes et élimine les cendres froides en un clin d'œil.
Sans fil, sans limite: l'aspirateur cendres sans fil Kärcher AD 2 Battery
Afin qu'il ne reste rien de la soirée romantique au coin du feu ou du barbecue avec des amis hormis de beaux souvenirs: l'aspirateur cendres et poussières sans fil AD 2 Battery polyvalent de Kärcher. La diversité éprouvée des applications pour le barbecue, la cheminée, le cendrier ou les braseros se décline désormais aussi en une solution mobile. La AD 2 Battery fait partie de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V et permet d'éliminer les cendres en toute sécurité: finis les câbles emmêlés et le contact avec la saleté. Grâce au système de nettoyage de filtre Kärcher ReBoost et même si les cendres sont fines, la puissance d'aspiration revient sur simple pression d'un bouton.
Pour enlever facilement les cendres froides du barbecue au charbon de bois: grâce à la batterie interchangeable 18 V entièrement sans câble de rallonge.
Aspiration pratique de la cheminée avec une puissance d'aspiration longue durée grâce au système de nettoyage de filtre Kärcher ReBoost.
Grande polyvalence dans et autour de la maison pour éliminer les saletés sèches.
Toujours prêt à l'emploi grâce à la batterie interchangeable puissante de 18 V de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power.
Il n’y a rien de plus simple et de plus propre
Le système de filtration monobloc peut être retiré, le filtre métallique à grosses particules et le filtre plissé plat ignifuge inclus, sans répandre de cendre ni de poussière.
Un autre atout utile: la poignée de la cuve permet de vidanger la cendre de manière confortable et en toute sécurité. Ainsi, les mains et le sol demeurent bien propres!
Un suceur pour sol destiné au nettoyage des sols durs et des tubes d'aspiration en acier inoxydable font de l'AD 4 Premium un aspirateur poussières polyvalent.
Ouverture facile et rapide de la cuve
Appuyer 3 fois – décolmatage rapide du filtre
Position de rangement pratique - toujours à portée de main.
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès CHF 50.00
√ Moyens de paiement sécurisé
√ Commande sécurisée via SSL
√ Traitement simple des réparations via Clair et net
√ Commandez les pièces de rechange d'origine Kärcher directement dans la boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange
Conseil, service et vente
Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.
Contacter Kärcher: utilisez notre formulaire de contact pour nous adresser vos questions et suggestions. Nous sommes à votre entière disposition!
Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.