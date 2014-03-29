Aspirateurs cendres et poussières

Il n’y a rien de plus simple et de plus propre

Le système de filtration monobloc peut être retiré, le filtre métallique à grosses particules et le filtre plissé plat ignifuge inclus, sans répandre de cendre ni de poussière.

Un autre atout utile: la poignée de la cuve permet de vidanger la cendre de manière confortable et en toute sécurité. Ainsi, les mains et le sol demeurent bien propres!