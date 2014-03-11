BALAIS ÉLECTRIQUES
Compromis parfait: le balai électrique à batterie est plus rapide qu'un aspirateur et plus confortable qu'un balai traditionnel. Il vous permet de nettoyer sans effort la saleté et la poussière sur vos sols – sans fil gênant et sans vous pencher.
Nos balais électriques sans fil sont l’idéal pour le nettoyage d’appoint.
Notre balai électrique à batterie est toujours utilisé lorsque l'aspiration est trop compliquée et le balayage traditionnel trop inconfortable. Il est aussi rapide à utiliser qu'un balai classique. Et alors qu'un aspirateur doit d'abord être sorti et branché de manière compliquée, le KB 5 est rapidement à portée de main grâce à sa batterie. Le nettoyage rapide quotidien - et répété si nécessaire - est tout simplement plus confortable avec un balai électrique sans fil.
La solution idéale.
Prêt à l'emploi plus vite qu'un aspirateur traditionnel
Qui ne connaît pas cette situation: à peine a-t-on fini d’aspirer les sols, que de nouvelles miettes apparaissent. Le balai électrique à accu Kärcher est l’idéal pour le nettoyage intermédiaire sans devoir aller chercher l’aspirateur à poussières. Grâce à sa forme compacte au design moderne, ce balai électrique se range partout où il est nécessaire et est ainsi toujours à portée de main.
Avantages.
UN APPAREIL, PLUSIEURS APPLICATIONS POSSIBLES
Des restes de nourriture sur le sol ? Une moquette sale ? Le balai électrique à batterie offre une polyvalence optimale et peut être utilisé sur tous les sols durs comme le stratifié et le carrelage ainsi que sur les tapis et les moquettes. Le résultat se voit : l'appareil ramasse parfaitement la saleté sans la déplacer, même sur les tapis et les moquettes avec une hauteur de fibre jusqu'à 10 millimètres. La brosse pénètre au cœur des fibres pour les nettoyer de manière fiable et efficace.
DES PERFORMANCES ÉLEVÉES MÊME DANS LES PLUS PETITS ESPACES
Le système de nettoyage Kärcher Adaptive Cleaning du balai électrique à batterie Kärcher assure d'excellents résultats de nettoyage : l'angle de balayage réglable, le guidage optimal de la saleté et la brosse de nettoyage spéciale acheminent la saleté en toute sécurité dans le bac à déchets, sans laisser de résidus et sans tourbillon de poussière.
TOUJOURS PRÊT POUR LA PROCHAINE UTILISATION
Le balai électrique à batterie KB 5 se distingue par sa batterie lithium-ion d'une autonomie maximale de 30 minutes sur les sols durs. Il vous permet de nettoyer rapidement les sols et ce, avec une totale liberté de mouvement, sans fil gênant et sans avoir à chercher une prise.
Highlights.
Des possibilités d’utilisation des plus variées.
Petits ou gros problèmes, le balai électrique à accu Kärcher sauve la situation habilement p. ex. lorsqu’il s’agit d’enlever les poils d’animaux ou les miettes après les repas. Le KB 5 peut être utilisé sur tous les sols durs et sur les tapis.
Poids plume et ergonomie
Le ménage en toute simplicité : le balai électrique à batterie maniable et très léger vous permet de garder votre intérieur propre sans vous fatiguer le dos.
À la hauteur de tous les défis
Le balai électrique à batterie atteint facilement même les endroits difficiles d'accès, par exemple sous une commode ou un canapé.
Flexibilité impressionnante
La double articulation flexible du balai électrique à batterie lui permet de contourner facilement les objets comme les pieds de chaises.
Coins et bords
Propreté impeccable sur toute la surface : le balai électrique à batterie de Kärcher nettoie jusqu'aux plinthes.
Mise en marche confortable
Le balai électrique à batterie se met en marche automatiquement dès que vous tirez le manche vers l'arrière.
Position de stationnement
Compact, le balai électrique à batterie est toujours à portée de main. Le manche tient debout, ce qui est pratique pour faire des pauses à n'importe quel moment.
Nettoyage et entretien.
Déclarez la guerre à la saleté!
Si vous vivez avec un animal domestique, la saleté se propage plus rapidement dans la maison, même lorsque vous venez juste de balayer et de nettoyer. Les miettes et les poils d'animaux s'incrustent notamment en profondeur dans les tapis et les paillassons. Un balai traditionnel n'est alors d'aucune utilité. Le remède ? Le balai électrique à batterie Kärcher. Il assure un nettoyage rapide et efficace des zones sales ainsi qu'une élimination sans effort des grains de litière du chat, des restes de nourriture du chien et des poils d'animaux.
- Retrait rapide de la brosse et du bac à déchets
- Vidage simple du bac à déchets sans contact avec la saleté
- Nettoyage sans effort de la brosse universelle
KNOW-HOW: NETTOYER LES MOQUETTES EN TOUTE SIMPLICITÉ
Les revêtements de sol sont très sollicités au quotidien. Surtout les tapis et moquettes accumulent beaucoup de saletés que ce soit des traces des pattes d'animaux domestiques ou des chaussures sales, des miettes de biscuits ou des taches de café. Voici un aperçu de la meilleure manière de nettoyer la moquette et d'éliminer rapidement les taches, même les plus tenaces.En savoir plus
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès CHF 50.00
√ Moyens de paiement sécurisé
√ Commande sécurisée via SSL
√ Traitement simple des réparations via Clair et net
√ Commandez les pièces de rechange d'origine Kärcher directement dans la boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange
Conseil, service et vente
Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.
Contacter Kärcher: utilisez notre formulaire de contact pour nous adresser vos questions et suggestions. Nous sommes à votre entière disposition!
Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.