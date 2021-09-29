Nettoyer les moquettes en toute simplicité

Passer régulièrement l'aspirateur

Quelle que soit la longueur des fibres, une moquette doit être soigneusement aspirée au moins une fois par semaine. En règle générale, les aspirateurs poussières sont équipés d'un suceur sol commutable entre la position pour sols durs et la position pour moquette. Une brosse à moquette lisse doit être utilisée pour les moquettes à poils longs, au risque de voir les fibres se détacher. Pour les revêtements textiles, c'est-à-dire les moquettes solidement fixées, le résultat peut être amélioré par une buse turbo. En règle générale, lorsque vous passez l'aspirateur, travaillez lentement et déplacez l'embout uniformément sur le sol.

Si des enfants ou des animaux domestiques vivent dans le foyer, il est aussi recommandé d'utiliser un balai électrique à batterie.