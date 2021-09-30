De temps en temps: élimination ponctuelle des taches

Les taches sur le canapé ou les sièges auto peuvent être gênantes, qu'il s'agisse de chocolat, de vin rouge, de taches de graisse ou de saleté issu de l'extérieur. Il est généralement recommandé d'agir rapidement, pour les raisons suivantes:

les taches encore fraîches sont plus faciles à enlever,

les taches anciennes sont difficiles à délimiter,

en cas d'exposition prolongée, les taches risquent de s'étendre.

D'une manière générale, il est important d'agir rapidement sur des taches humides et d'absorber sans délai la zone humide avec un chiffon sec et propre. Ne pas frotter, au risque de voir le liquide s'enfoncer plus profondément dans la fibre et d'endommager le tissu.

90 % des taches sont hydrosolubles. Vous pouvez le vérifier rapidement avec un chiffon blanc et de l'eau tiède. Si la tache se dissout dans l'eau, elle peut être éliminée par de légers mouvements de rotation du chiffon, appliqués de bas en haut.

Pour les taches non hydrosolubles, utilisez un détachant universel: vaporisez le produit sur un chiffon dont la couleur a une bonne tenue et tamponner la tache jusqu'à dissolution. Pour éliminer les restes de détergent sur les textiles, la surface peut ensuite être rincée à l'aide d'un injecteur/extracteur. Ici aussi, la règle suivante s'applique: la tolérance du matériau doit être testée sur une zone peu visible.