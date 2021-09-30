Nettoyage des tissus d'ameublement: comment préserver longtemps la beauté des canapés, des sièges auto et des matelas?
Une soirée décontractée sur le canapé avec chips et boissons, des enfants en grande forme ou des animaux domestiques dans le salon: avant même que vous ne vous en rendiez compte, miettes et taches envahissent les tissus d'ameublement. Même pendant les trajets en voiture, les sièges sont vite exposés aux salissures. Retrouvez la propreté des tissus d'ameublement grâce aux conseils et outils suivants.
Pourquoi faut-il nettoyer régulièrement les meubles recouverts de tissu?
Les canapés et fauteuils de relaxation, qui font le confort du salon au quotidien, y occupent une place importante. Ils sont cependant souvent exposés aux taches. Afin d'en profiter longtemps, un nettoyage et un entretien réguliers des tissus d'ameublement sont de mise. Les objectifs en sont multiples:
- Éliminer la saleté en profondeur.
- Faire disparaître les taches disgracieuses.
- Éliminer poils d'animaux et les acariens.
- Préserver l'aspect des tissus d'ameublement et prolonger leur durée de vie.
Des arguments valables d'ailleurs aussi pour les matelas et les sièges auto, qui nécessitent également un nettoyage régulier.
En cas de salissures superficielles, utiliser un aspirateur
Les saletés superficielles sur les tissus d'ameublement, par exemple les saletés non adhérentes ou les miettes, peuvent être facilement éliminées à l'aide d'un aspirateur poussières. Encore faut-il choisir les bons accessoires. Une turbobrosse fauteuils à air comprimé s'avère particulièrement efficace. Elle élimine de manière fiable la saleté en profondeur, les poils d'animaux et même les acariens, dangereux pour la santé, que l'on trouve de plus en plus souvent dans les matelas, mais aussi sur les meubles recouverts de tissu.
En cas de taches tenaces: utiliser un injecteur/extracteur
Tissus d'ameublement, sièges auto et matelas peuvent être nettoyés en profondeur au moyen d'un appareil d'injection-extraction, aussi appelé injecteur/extracteur. Il dissout même les taches les plus tenaces. Le principe en est simple: l'eau est injectée avec le détergent par l'appareil avant de ressortir des fibres chargée de saleté, et d'être aspirée. Ce procédé est ainsi particulièrement rigoureux, et le temps de séchage est nettement plus court qu'avec un lavage manuel.
Comment faire:
- Commencez par enlever les grosses saletés du tissu d'ameublement ou du siège auto avec l'aspirateur.
- Remplissez d'eau le réservoir de l'injecteur/extracteur, ajoutez le détergent pour moquettes et tissus d'ameublement en suivant les instructions de dosage.
- Pulvérisez de l'eau chargée en détergent à une distance de 10 cm entre le suceur pour sol et le tissu, puis laissez agir quelques minutes.
- Placez le suceur pour sol sur le tissu et aspirez lentement et uniformément l'humidité.
- Veillez à imbiber complètement de mélange eau-détergent les surfaces de tissu formant un seul tenant afin de ne former aucune traînée d'eau pendant le séchage.
- Répétez l'opération jusqu'à ce que plus aucune trace de saleté ni de détergent ne sorte du revêtement textile.
- Au besoin, rincez à l'eau claire une ou deux fois (température selon la résistance du matériau).
- Laissez le tissu sécher complètement tout en assurant une bonne ventilation de la pièce ou de la voiture.
- Après le séchage, de préférence le lendemain, passez à nouveau l'aspirateur.
- Enfin, appliquez un produit d'imprégnation des textiles pour que le tissu reste propre plus longtemps.
Même votre vieux canapé ou vos sièges auto très sales peuvent ainsi retrouver leur propreté d'origine. Toutefois, avant de procéder à un nettoyage par injection/extraction, vérifiez toujours la résistance à l'eau du matériau, de préférence sur une zone peu visible. Par ailleurs, un injecteur/extracteur permet d'appliquer un détergent tout en l'aspirant en même temps que la saleté, en une seule passe.
Conseil
Un injecteur/extracteur peut également être utilisé pour enlever les résidus de détergent sur les tissus d'ameublement – notamment si les taches ont déjà été traitées manuellement ou si le détergent du nettoyage précédent est resté dans les fibres.
De temps en temps: élimination ponctuelle des taches
Les taches sur le canapé ou les sièges auto peuvent être gênantes, qu'il s'agisse de chocolat, de vin rouge, de taches de graisse ou de saleté issu de l'extérieur. Il est généralement recommandé d'agir rapidement, pour les raisons suivantes:
- les taches encore fraîches sont plus faciles à enlever,
- les taches anciennes sont difficiles à délimiter,
- en cas d'exposition prolongée, les taches risquent de s'étendre.
D'une manière générale, il est important d'agir rapidement sur des taches humides et d'absorber sans délai la zone humide avec un chiffon sec et propre. Ne pas frotter, au risque de voir le liquide s'enfoncer plus profondément dans la fibre et d'endommager le tissu.
90 % des taches sont hydrosolubles. Vous pouvez le vérifier rapidement avec un chiffon blanc et de l'eau tiède. Si la tache se dissout dans l'eau, elle peut être éliminée par de légers mouvements de rotation du chiffon, appliqués de bas en haut.
Pour les taches non hydrosolubles, utilisez un détachant universel: vaporisez le produit sur un chiffon dont la couleur a une bonne tenue et tamponner la tache jusqu'à dissolution. Pour éliminer les restes de détergent sur les textiles, la surface peut ensuite être rincée à l'aide d'un injecteur/extracteur. Ici aussi, la règle suivante s'applique: la tolérance du matériau doit être testée sur une zone peu visible.
Conseil: éliminer les taches à la vapeur
Un nettoyeur vapeur est également d'une aide précieuse pour le nettoyage des canapés et autres tissus d'ameublement: pour éliminer les petites taches, il suffit de placer la buse à jet crayon latéralement (et non verticalement) sur le tissu, de maintenir à côté une bonnette microfibres et d'appliquer la vapeur. La projection de vapeur «souffle» quasiment la tache dans le chiffon maintenu à proximité.
Recommandation: vérifiez au préalable sur une zone peu visible si le textile est sensible à la température. Si oui, cette méthode n'est pas adaptée.
Les meilleurs produits ménagers traditionnels pour éliminer les taches
Si vous ne voulez pas utiliser de détergents chimiques et que vous n'avez pas d'injecteur/extracteur à portée de main, vous pouvez également utiliser des recettes maison éprouvées pour éliminer les taches.
Contre toutes les taches ou presque: le bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude est véritablement un produit ménager polyvalent, qui convient également pour éliminer les taches sur les tissus d'ameublement, comme les taches de café ou de vin rouge: saupoudrez-en sur la tache, laissez agir toute la nuit et passez l'aspirateur le lendemain.
Il peut également être utilisé en nettoyage humide: passez d'abord l'aspirateur sur les tissus d'ameublement. Mélangez ensuite, selon les besoins, 1 cuillère à soupe de poudre avec 1 cuillère à soupe d'eau et appliquez la pâte obtenue sur la tache. Frottez doucement avec une éponge ou un chiffon humide et laissez sécher. La pâte séchée peut ensuite être à nouveau aspirée sur le tissus.
Eau minérale et sel contre les taches de vin rouge
L'eau minérale est très utile contre les taches de vin rouge: versez-la délicatement sur la tache, puis séchez-la avec une serviette en papier. Le sel et la farine d'amidon aident également à absorber le liquide: mettez-en sur la tache, laissez-la s'imprégner et aspirez ensuite avec l'aspirateur. Si les taches sont déjà sèches, le jus de citron ou le vinaigre peuvent vous aider: il suffit d'y tremper un chiffon en coton, d'imprégner la tache, de laisser agir pendant environ 15 minutes, puis de tamponner avec du papier absorbant. Enfin, vaporisez de l'eau froide et tamponnez à nouveau.
Le jus de citron contre les taches de sang
Même les blessures bénignes peuvent laisser une trace de sang sur le matelas ou le canapé. Si les taches de sang sont fraîches, elles peuvent généralement être lavées à l'eau froide. Conseil: ne pas utiliser d'eau chaude, car les protéines du sang coagulent et se lient aux fibres du tissu.
Si les taches sont déjà sèches, l'acide citrique peut aider: mélangez du sel et du jus de citron jusqu'à obtenir une pâte et laissez agir pendant environ 30 minutes. Enlevez ensuite la pâte avec du papier absorbant, vaporisez de l'eau froide sur la zone et séchez à nouveau avec du papier. Vous pouvez également nettoyer avec de l'eau et du bicarbonate de soude, produit ménager qui a fait ses preuves.
Liquide vaisselle ou savon contre les taches de graisse
De l'eau chaude et du liquide vaisselle ou du savon dégraissants suffisent souvent à éliminer les taches de graisse sur les tissus d'ameublement: tamponnez les taches fraîches ou humidifiez d'abord légèrement les taches anciennes avec de l'eau. Mélangez ensuite le liquide vaisselle ou le savon liquide avec de l'eau et étalez soigneusement cette solution sur la tache de graisse. Faites ensuite pénétrer le mélange en massant, en partant du bord de la tache. Une fois la tache enlevée, tamponnez à nouveau le tout avec de l'eau claire et tiède pour éliminer tout résidu de liquide vaisselle.
Les meilleurs conseils pour nettoyer les revêtements en cuir
Les revêtements en cuir nécessitent une approche différente du nettoyage et de l'entretien comparativement aux canapés, fauteuils et sièges auto en tissu. La poussière et les miettes peuvent être enlevées à l'aide d'un plumeau ou soigneusement aspirées avec l'aspirateur. Pour nettoyer le cuir, il suffit souvent d'essuyer la surface avec un chiffon humide. Les détergents dégraissants comme le liquide vaisselle ne doivent pas être utilisés car ils peuvent dessécher le cuir. Une solution de savon sec pur (savon neutre) dans de l'eau tiède est préférable.
En règle générale, le cuir ne doit jamais être nettoyé avec trop d'eau, et les liquides, par exemple les boissons renversées, doivent toujours être essuyés le plus rapidement possible. En outre, il est recommandé d'entretenir régulièrement le cuir avec des produits adaptés.
Conseil
Nettoyer avec de l'eau distillée ou de l'eau bouillie. Cela permet de prévenir les taches de calcaire.
Produits adaptés aux tissus d'ameublement
Nettoyeurs vapeur
> Découvrir maintenant
Aspirateurs
> Découvrir maintenant
Injecteurs/extracteurs
> Découvrir maintenant
Nettoyants sanitaires
> Découvrir maintenant
Ceci pourrait aussi vous intéresser
Nettoyage des espaces de vie
Des chambres et un salon bien entretenus contribuent de manière significative au sentiment de bien-être. Avec des conseils adaptés, la maison peut être tenue propre en permanence.
Nettoyage des moquettes
Beaucoup de saletés s'accumulent au fil du temps, surtout dans les moquettes. Comment nettoyer au mieux une moquette et éliminer rapidement les taches les plus tenaces – aperçu.
Nettoyage du parquet et du stratifié
Les sols en bois, parquet ou stratifié, créent une atmosphère chaleureuse et sont assez faciles à nettoyer comparativement aux sols textiles. Nos meilleurs conseils pour un beau sol en bois.